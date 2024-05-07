Представитель Дзюбы: «Галактионов говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Тренер стал для меня главным разочарованием»

Представитель Артема Дзюбы раскритиковал главного тренера «Локомотива».

– После матча с «Ростовом» Галактионов вроде и похвалил , сказав, что его заслуги перед клубом вызывают уважение, но оговорился про его пользу на поле. Как эти слова воспринимает сам Артем?

– Давайте начнем с того, что то, как Артем ведет себя в команде, учитывая всю ситуацию, действительно вызывает абсолютное уважение. Что, кстати, стало сюрпризом и для руководства клуба, и для тренерского штаба. Они как раз ожидали увидеть ту самую мифическую токсичность, которая, по их мнению, должна была проявиться после уже всем очевидного решения списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

Были даже совершенно дикие, на мой взгляд, просьбы через агентов к другим игрокам команды поменьше общаться с Дзюбой, чтобы не попасть под его «дурное влияние». Артем же ведет себя прямо противоположно, в очередной раз показывая, что для него на первом месте команда. С честью проходит эту ситуацию, он большой молодец. Хотя могу представить, как тяжело наблюдать ему за всем происходящим.

Для меня лично главным разочарованием во всей этой истории стал главный тренер . То, что в руководстве « » есть люди, которые изначально были настроены негативно по отношению к Артему, ни для кого не секрет. Они выступали и против его подписания, и против продления контракта прошлым летом, и сильно переживали, чтобы не случилось автоматического продления после этого сезона.

Началось это даже не весной, а осенью. Например, после матча со «Спартаком», где Дзюба забил гол, уже кулуарно пошли определенные вопросы в адрес главного тренера: мол, что мы будем делать, если Дзюба продлится по условиям контракта? И о каком спортивном принципе тут можно говорить?

На тот момент тренер занял жесткую позицию, говоря, что у него есть лидер, а спортивный принцип и здоровая конкуренция превыше всего. Артем рассказывал, что еще прошлой весной они с Галактионовым договорились быть максимально честными и открытыми друг к другу, Артем не раз и лично, и публично эти договоренности подтверждал. Было много различных ситуаций, где он всячески поддерживал тренера и заступался за него.

Мне сложно судить, что изменилось сейчас. Но если тренер принял такое странное решение, то, мне кажется, нужно было набраться смелости и сказать об этом открыто. Если не на всю страну в прессе (понятно, что это невозможно), то хотя бы в лицо в личной беседе. А у Михаила Михайловича этой смелости, видимо, не хватило. Именно поэтому поведение Галактионова в данной истории разочаровывает больше всего.

Сейчас сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Происходят абсолютно нелогичные публичные высказывания, слова главного тренера раз за разом расходятся с делом, – сказал .

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