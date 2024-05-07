Представитель Дзюбы: «Галактионов говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Тренер стал для меня главным разочарованием»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия агенты Михаил Галактионов Матч ТВ Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы раскритиковал главного тренера «Локомотива».

– После матча с «Ростовом» Галактионов вроде и похвалил Дзюбу, сказав, что его заслуги перед клубом вызывают уважение, но оговорился про его пользу на поле. Как эти слова воспринимает сам Артем?

– Давайте начнем с того, что то, как Артем ведет себя в команде, учитывая всю ситуацию, действительно вызывает абсолютное уважение. Что, кстати, стало сюрпризом и для руководства клуба, и для тренерского штаба. Они как раз ожидали увидеть ту самую мифическую токсичность, которая, по их мнению, должна была проявиться после уже всем очевидного решения списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

Были даже совершенно дикие, на мой взгляд, просьбы через агентов к другим игрокам команды поменьше общаться с Дзюбой, чтобы не попасть под его «дурное влияние». Артем же ведет себя прямо противоположно, в очередной раз показывая, что для него на первом месте команда. С честью проходит эту ситуацию, он большой молодец. Хотя могу представить, как тяжело наблюдать ему за всем происходящим.

Для меня лично главным разочарованием во всей этой истории стал главный тренер Михаил Галактионов. То, что в руководстве «Локомотива» есть люди, которые изначально были настроены негативно по отношению к Артему, ни для кого не секрет. Они выступали и против его подписания, и против продления контракта прошлым летом, и сильно переживали, чтобы не случилось автоматического продления после этого сезона.

Началось это даже не весной, а осенью. Например, после матча со «Спартаком», где Дзюба забил гол, уже кулуарно пошли определенные вопросы в адрес главного тренера: мол, что мы будем делать, если Дзюба продлится по условиям контракта? И о каком спортивном принципе тут можно говорить?

На тот момент тренер занял жесткую позицию, говоря, что у него есть лидер, а спортивный принцип и здоровая конкуренция превыше всего. Артем рассказывал, что еще прошлой весной они с Галактионовым договорились быть максимально честными и открытыми друг к другу, Артем не раз и лично, и публично эти договоренности подтверждал. Было много различных ситуаций, где он всячески поддерживал тренера и заступался за него.

Мне сложно судить, что изменилось сейчас. Но если тренер принял такое странное решение, то, мне кажется, нужно было набраться смелости и сказать об этом открыто. Если не на всю страну в прессе (понятно, что это невозможно), то хотя бы в лицо в личной беседе. А у Михаила Михайловича этой смелости, видимо, не хватило. Именно поэтому поведение Галактионова в данной истории разочаровывает больше всего.

Сейчас сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Происходят абсолютно нелогичные публичные высказывания, слова главного тренера раз за разом расходятся с делом, – сказал Леонид Гольдман.

Галактионов о Дзюбе: «Ему неприятно, он хочет играть. Характер игры диктует, что нужно выходить в другом сочетании»

Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с «Локо», чтобы вернуть место в основе («Чемпионат»)

38 комментариев
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Опять у Дзюбы все плохие. Классика.
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Какие же агенты мерзкие люди. Он по весне действительно стоячее бревно, только мешающее команде.
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Артем погнался за двумя зайцами, футболист локомотива и амбассадор мегафона. Из Локо вытеснил какой то Сулейманов, а в мегафон Киркоров забирает лавры 🤣
Как бы в депрессию не ушел
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Вот и пошла грязная горячая вода от Дзюбы
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Ну конечно, Дзюбе осталось всего 3 балла заработать, вот тебе и бонус и продление контракта, вот боссы и решили его в запасе держать, чтобы не дай Бог, не выполнил цифры по контракту. Очень некрасивый поступок от Локомотива. Гнилой
Так а че не заработал, когда выпускали на поле? Шансов было более чем достаточно. Может потому, что выходил и играл как какашка? Пусть побольше во всяких шоу снимается. Такой Дзюба команде не нужен. Когда хотел играть в футбол в прошлом сезоне, выходил и доказывал , что достоин места в составе и вопросов не было с продлением контракта.
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Ответ Aleksey Yashin
Вот и пошла грязная горячая вода от Дзюбы
А когда она была чистой.? какой игрочишка,такая и вода..
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А выход Артëмки на поле в матче с ЦСКА не был разочарованием для агента?
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Да, что тут говорить? Поезд Дзюбы ушел. Можно еще попылить условно говоря, в Сочи, Нижнем, Урале. Но поедет ли он туда??? . Вот в чем вопрос.
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Ничего нового, один артемка д’Артаньян)
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Представитель, ахаха

А чрезвычайный и полномочный посол есть у дзюпы?

Кто будет договориться с китайцами о визите? Слуцкий на общественных началах?
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Откровенно говоря, если Артему говорить, что он плохо тренируется, то он устроит истерику с наездами на тренера. Тут же Дзюба атакует через агента. Так что Галактионов просто выбрал меньшее из зол.
Да и по факту, игрок может быть лучшим на тренировках по самоотдаче, но в игре быть никакущим. И наоборот. В этом и есть мастерство тренера.
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До свидания, пора в шоу-бизнес или к другу Слуцкому
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Понеслась
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Ответ Vadimkabkbk
Комментарий удален модератором
Кому он там нужен? Лёня не дурак, чтобы испортить себе там карьеру.
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Вел себя Дзюба с честью..и тут выходит его представитель
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Никогда такого не было и вот опять. Думаю и дружба со Слуцким только потому что они совсем мало вместе были в сборной. Поработай чуть больше, рано или поздно Слуцкий бы его заменил, не поставил в основу и стал бы для Дзюбы бякой
+2
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Ответ PIT-BUL
Артем погнался за двумя зайцами, футболист локомотива и амбассадор мегафона. Из Локо вытеснил какой то Сулейманов, а в мегафон Киркоров забирает лавры 🤣 Как бы в депрессию не ушел
Он умеет снимать напряжение ⚡⚡⚡
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"Галактионов? А кто это?"
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дзюба,иди вместе с агентом по адресу, куда тебя направили болельщики в Сан-Марино!
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Когда агенты уйдут уже из нашего футбола
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Галактионов выпустил в 2-3 матчах Дзюбу и Тикнизяна. Тренер сильно рисковал, потому, что в этих матчах команда до их выхода играла нормально но тренер решил поддержать лидеров команды. В итоге с выходом обоих команда считай оставалась вдевятером, потому, что оба не в форме. Но Тики это понимает и видимо вкалывает на тренировках, чтобы вернуть себе место в обойме, а Дзюба решил через агента накинуть на вентилятор. То, что Артем будучи на контракте с Локо и имея хорошее к себе отношение со стороны фанатов пел про Ленинград и признавался в любви к Зениту, как бы тоже его не красит, мягко говоря.
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Опять тренеришка попался!Не везёт Рукаку!
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Ответ PIT-BUL
Артем погнался за двумя зайцами, футболист локомотива и амбассадор мегафона. Из Локо вытеснил какой то Сулейманов, а в мегафон Киркоров забирает лавры 🤣 Как бы в депрессию не ушел
Амбассадор онлифанса
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Если правда из слов агента что тренер так поступил то он абсалютно прав потому что сам Дзюба так делал но верится с трудом. А токсичность Дзюбы всём известна.
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Представитель? Ахах, а пресс-секретарь у него есть?
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Бред какой-то. Галактионов наоборот до конца Дзюбу на поле выпускал, хотя тот мёртвый абсолютно в этом году. Один матч с ЦСКА чего стоит, когда после выхода Дзюбы вся игра развалилась на чужой половине.
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как то мне кажется что Галактионову глубоко пофигу, разачаровался в нем представитель дзюбы или нет.
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По контракту Дзюбе не хватает пары матчей для автопродления на год. Видимо руководство Локо этого не хочет. Так что сидеть Артему до конца чемпа на лавке ))
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Артемон, вали уже в Китай к своему любимому (если позовет), и избавь российский футбол от своего присутствия. Опять у Дзюбы все ########, а он в белом пальто.
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После видео я думал, что Дзюба везде самостоятельный
А тут агента использует для вбросов...
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