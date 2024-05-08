Шестеркин – 1-й вратарь в истории «Рейнджерс» с 50+ сэйвами в победном матче плей-офф

Игорь Шестеркин отразил 54 броска «Каролины» из 57 и установил рекорд «Рейнджерс».

Вратарь клуба из Нью-Йорка был признан второй звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0).

Матч с 50+ сэйвами в плей-офф стал для россиянина вторым за карьеру. В 2022 году он отразил 79 бросков (рекорд клуба) из 83 в матче первого раунда против «Питтсбурга» (3:4 3ОТ).

Матчи с 50+ сэйвами в плей-офф проводили еще 3 вратаря « » (по 1 разу): Гамп Уорсли (1962 год, 56 из 59 в матче с «Торонто» – 2:3 2ОТ), (1991, 50 из 55 в матче с «Вашингтоном» – 4:5 ОТ), (2017, 54 из 58 в матче с «Монреалем» – 3:4 ОТ).

Таким образом, сегодняшний результат стал лучшим для матчей, в которых нью-йоркцы одержали победу.

Статистика бросков официально учитывается с сезона-1955/56.