Шестеркин – 1-й вратарь в истории «Рейнджерс» с 50+ сэйвами в победном матче плей-офф

Теги рейтинги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Хенрик Лундквист Майк Рихтер Лорни Уорсли Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин отразил 54 броска «Каролины» из 57 и установил рекорд «Рейнджерс».

Вратарь клуба из Нью-Йорка был признан второй звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0). 

Матч с 50+ сэйвами в плей-офф стал для россиянина вторым за карьеру. В 2022 году он отразил 79 бросков (рекорд клуба) из 83 в матче первого раунда против «Питтсбурга» (3:4 3ОТ). 

Матчи с 50+ сэйвами в плей-офф проводили еще 3 вратаря «Рейнджерс» (по 1 разу): Гамп Уорсли (1962 год, 56 из 59 в матче с «Торонто» – 2:3 2ОТ), Майк Рихтер (1991, 50 из 55 в матче с «Вашингтоном» – 4:5 ОТ), Хенрик Лундквист (2017, 54 из 58 в матче с «Монреалем» – 3:4 ОТ). 

Таким образом, сегодняшний результат Шестеркина стал лучшим для матчей, в которых нью-йоркцы одержали победу. 

Статистика бросков официально учитывается НХЛ с сезона-1955/56. 

5 комментариев
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Поздравляю! У наших парней из Нью-Йорка, что не день, то рекорд нынче! :-))
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Монструозный Шестеркин
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Красавчик!!
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Igor набрал приличную форму. Для Ураганов он сейчас главная проблема:)))
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Igor-фактор
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