«МЮ» не уволит тен Хага до финала Кубка Англии. Но игроки считают, что судьба тренера уже решена (Daily Mail)
Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед» как минимум до финала Кубка Англии.
54-летний тренер из Нидерландов подвергся критике после поражения от «Кристал Пэлас» со счетом 0:4 в 36-м туре АПЛ.
По информации Daily Mail, клуб не собирается увольнять тен Хага до финала Кубка Англии против «Манчестер Сити», который пройдет 25 мая на «Уэмбли».
Эта игра станет последней в сезоне для «МЮ», а перед ней команде предстоит еще провести три встречи в АПЛ – с «Арсеналом» и « Ньюкаслом» дома и «Брайтоном» на выезде.
«Ман Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ. Финал Кубка – последний шанс на трофей в этом сезоне. Решение о будущем тен Хага будет принято после этой игры.
При этом ряд игроков клуба из Манчестера считает, что судьба тренера уже решена после неудачного сезона.
0:4 от «Пэлас» – восьмой разгром Тен Хага в «МЮ». И как же плох Каземиро
скажи это футбольной школе МЮ
и классу 92
забавляют такие персонажи, которые пропадают с веток раз в 2 недели, после очередного фиаско с Условными Брайтонами и КП
но потом вылазят и начинают оправдывать этого голландского лесоруба Тен Хага
Руководство спихнуло на главного тренера работу скаутов, что вообще не ок. Да и спортивную стратегию должен определять спортивный директор - это как раз влияет на то, насколько игроки, купленные для одного тренера будут ликвидны в будущем, если его уволят. Ну и как бы никто из тренеров после Ферги не боролся за медали АПЛ.
Что вот никто не скажет ласковых в сторону физиотерапевтов, медштаба, тренеров по физ.подготовке?
В Челси вот тоже много новых игроков, новое руководство, тренер. У них тоже не получается, но это не делает Поччетино виновным во всем. До него тоже не получалось.
Я понимаю, что хочется найти всему простое объяснение, но это не так работает
Реально секта какая то с тенхаговцами