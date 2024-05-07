«МЮ» не уволит тен Хага до финала Кубка Англии. Но игроки считают, что судьба тренера уже решена (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед» как минимум до финала Кубка Англии.

54-летний тренер из Нидерландов подвергся критике после поражения от «Кристал Пэлас» со счетом 0:4 в 36-м туре АПЛ.

По информации Daily Mail, клуб не собирается увольнять тен Хага до финала Кубка Англии против «Манчестер Сити», который пройдет 25 мая на «Уэмбли».

Эта игра станет последней в сезоне для «МЮ», а перед ней команде предстоит еще провести три встречи в АПЛ – с «Арсеналом» и « Ньюкаслом» дома и «Брайтоном» на выезде.

«Ман Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ. Финал Кубка – последний шанс на трофей в этом сезоне. Решение о будущем тен Хага будет принято после этой игры.

При этом ряд игроков клуба из Манчестера считает, что судьба тренера уже решена после неудачного сезона.

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53 комментария
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Увольнять его, конечно, надо. Но хочется что бы и судьба большей части игроков за такой сезон была предрешена. А то хорошо устроились там. Тренеров им меняют, а эти не при делах. Нет уж, ребята. Вы тоже ответственность за этот ужас несете полную.
+44
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+44
Естественно решена... Вчера вообще вышли на поле как я не знаю кто ... Хоть бы вид сделали что старались
+20
0
+20
Ответ damondiamond
Комментарий скрыт
Можно команду назвать у которой весь сезон основа?) Папа Карло,хоть и не люблю Мадрид, кем только дыры не затыкал и до лампочки ему)
+18
0
+18
Ответ damondiamond
Комментарий скрыт
А то что не было ни одного матча со 100% основой, это не заслуги ли главного тренера?
+10
0
+10
Ответ Фрэнк Канистра
Увольнять его, конечно, надо. Но хочется что бы и судьба большей части игроков за такой сезон была предрешена. А то хорошо устроились там. Тренеров им меняют, а эти не при делах. Нет уж, ребята. Вы тоже ответственность за этот ужас несете полную.
Я вот думаю, что руководство будет делать со Спиннером и Маунтом, ведь их никто даже с доплатой не купит, а в основу при новом тренере никто из них не попадёт.
+9
0
+9
Будем надеется что осталось посмотреть с кровью из глаз четыре матча
+9
-1
+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Я вот думаю, что руководство будет делать со Спиннером и Маунтом, ведь их никто даже с доплатой не купит, а в основу при новом тренере никто из них не попадёт.
ну маунт то англичанин - на него спрос всегда будет, плюс он и травмирован был, на него еще можно глянуть при новом тренере. а спиннера только на органы пустить - как маласию)))
+8
0
+8
Ответ rusik krasav4ik
Камон летс гоу
Это другой физрук из другого спорта с мячом
+6
0
+6
Ответ Ulukbek Kiyazov
Дайте тренеру поработать! Сколько людей травмированы, ещё не сделаны нужные трансферы. Следущий сезон будет намного лучше. Наконец-то появился нормальный хозяин,а не Глейзеры. Верим в тренера не смотря на критику псевдоболельщиков.
Разве руководство ставит игру команды? Разве не делали под него трансферы? Как вообще можно в него верить? Я понимаю если бы при нынешних результатов хотя бы игра была, пропускаем пачками, бьют по нашим воротам за матч чуть ли не 20+ абсолютно любая команда, даже по кефам посмотреть, буки на МЮ дают 3+ кеф с командами второй десятки, а с первой половиной вообще 4-5+, игры просто нету, играем вторым номером с командами которые на вылет стоят, более менее соперники это с шипа и первой лиги
+6
-1
+5
Камон летс гоу
+4
0
+4
а судьба игроков надеюсь также решена?
+4
0
+4
Ответ damondiamond
Комментарий скрыт
Там где-то Барса с 16 летними пацанами могла в 1/2 лч попасть и на 2 месте в лалиге была до недавнего времени
+3
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+3
Нажо уволить перед финалом КА, а на финал на 1 матч назначить Роя Кина. Чтобы он их погонял
+3
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+3
До Кубка Англии... Интересно а на что расчёт то вообще?! Что они победят Сити? Как по мне шансов выиграть побольше как раз если его уволить и до конца сезона позвать Сульшера.
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Ответ damondiamond
Ла Массия - лучшая футбольная школа, было бы удивительно, если бы ее выпускники не играли в Барселоне в столь юном возрасте
ага
скажи это футбольной школе МЮ
и классу 92

забавляют такие персонажи, которые пропадают с веток раз в 2 недели, после очередного фиаско с Условными Брайтонами и КП
но потом вылазят и начинают оправдывать этого голландского лесоруба Тен Хага
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Пока этот состав не перетрясут, ни один тренер ничего не сделает, это на все 100 процентов, а на то, чтобы состав почистить потребуется ни одно трансферное окно. Надо скинуть пенсионеров выписанных из Мадрида в первую очередь, потом зажравшийся депутат и далее по списку. Ну ни один гений ничего не решит придя в этот клуб, столько всего ещё предстоит наладить и на руководящих постах и в плане состава. По мне ни один гений футбола придя хоть завтра в этот клуб ничего не поменяет, надо только набраться терпения, еще столько всего предстоит.
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Ответ Грозовая Тень
А разницы особой нет. Правда, Док не токсичный, и на одну игру его тактической установки могло хватить
Даже больше, может повести 3-1 а вот дальше уже не складывается
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По идее 10Хаг может все 4 игры проиграть, вполне ожидаемый был бы исход. МЮ и должно в целом проигрывать всем, кроме может быть Брайтона. Там героическая ничья автобусом на 0-0 или отскок на 1-1 с забитым мячом в конце игры.
+1
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0 побед скриньте
+2
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Это предсказуемо, и тренера увольнять и состав перелопатить, а как иначе? Ещё лучше, Глейзеров вообще погнать из клуба.
+1
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+1
Ответ PIT-BUL
Нажо уволить перед финалом КА, а на финал на 1 матч назначить Роя Кина. Чтобы он их погонял
Челси так ЛЧ взяли...
+1
0
+1
Ну до финала еще 3 матча, так что время есть передумать
+1
0
+1
Ответ Varbi4
Там где-то Барса с 16 летними пацанами могла в 1/2 лч попасть и на 2 месте в лалиге была до недавнего времени
На третьем,) Жирона не даст соврать)
+1
0
+1
Ответ PIT-BUL
2021 ни о чем не говорит? Уроки нужно внимательнее делать 🤦
Ну-ка ну-ка, что там за мусорник в 2021 намусорили?)))) Подробнее об этом кубке с большой буквы))))
+2
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Ответ Leganessi
Ну-ка ну-ка, что там за мусорник в 2021 намусорили?)))) Подробнее об этом кубке с большой буквы))))
Комментарий удален модератором
Как раз таки ряд игроков и решили его судьбу, играя в полноги
+1
-1
0
Ответ therealgreenman
Разве руководство ставит игру команды? Разве не делали под него трансферы? Как вообще можно в него верить? Я понимаю если бы при нынешних результатов хотя бы игра была, пропускаем пачками, бьют по нашим воротам за матч чуть ли не 20+ абсолютно любая команда, даже по кефам посмотреть, буки на МЮ дают 3+ кеф с командами второй десятки, а с первой половиной вообще 4-5+, игры просто нету, играем вторым номером с командами которые на вылет стоят, более менее соперники это с шипа и первой лиги
Ну а что ты хотел в защите, если она вся в лазарете? Даже те, кто может сыграть там, тоже в лазарете. Уже подтягивали из молодёжки. Как бы да, такой глубокий резерв вполне себе может быть значительно уступать атаке крепкой команды АПЛ. Тут не понимаю, почему тот же Каррагер считает, что команда U23 должна выигрывать такие матчи. Нет, вообще не должна. Мы говорим все же об АПЛ.

Руководство спихнуло на главного тренера работу скаутов, что вообще не ок. Да и спортивную стратегию должен определять спортивный директор - это как раз влияет на то, насколько игроки, купленные для одного тренера будут ликвидны в будущем, если его уволят. Ну и как бы никто из тренеров после Ферги не боролся за медали АПЛ.

Что вот никто не скажет ласковых в сторону физиотерапевтов, медштаба, тренеров по физ.подготовке?

В Челси вот тоже много новых игроков, новое руководство, тренер. У них тоже не получается, но это не делает Поччетино виновным во всем. До него тоже не получалось.

Я понимаю, что хочется найти всему простое объяснение, но это не так работает
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Ответ Andrew Kolevatykh
Ну а что ты хотел в защите, если она вся в лазарете? Даже те, кто может сыграть там, тоже в лазарете. Уже подтягивали из молодёжки. Как бы да, такой глубокий резерв вполне себе может быть значительно уступать атаке крепкой команды АПЛ. Тут не понимаю, почему тот же Каррагер считает, что команда U23 должна выигрывать такие матчи. Нет, вообще не должна. Мы говорим все же об АПЛ. Руководство спихнуло на главного тренера работу скаутов, что вообще не ок. Да и спортивную стратегию должен определять спортивный директор - это как раз влияет на то, насколько игроки, купленные для одного тренера будут ликвидны в будущем, если его уволят. Ну и как бы никто из тренеров после Ферги не боролся за медали АПЛ. Что вот никто не скажет ласковых в сторону физиотерапевтов, медштаба, тренеров по физ.подготовке? В Челси вот тоже много новых игроков, новое руководство, тренер. У них тоже не получается, но это не делает Поччетино виновным во всем. До него тоже не получалось. Я понимаю, что хочется найти всему простое объяснение, но это не так работает
Знаешь, МЮ не один в своем роде и травмы преследуют многие команды. Однако они справляются с ними, не падая в таблице настолько ужасно и главное не показывая вырвиглазный футбол. Если команда научена играть, рисунок будет виден даже если нет результата. А пропускать по 30 ударов - тут не в защите дело, а в тех, кто допускает соперника вблизи штрафной. Защита поломалась, окей - заприте соперника на его половине, чтоб снизить нагрузку на ЦЗ.
Реально секта какая то с тенхаговцами
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Ответ Leganessi
Роналду - 3 АПЛ подряд+ ЛЧ+ЗМ+ЗБ+МВП Англии 2 года подряд МЮ без Роналду 2009-2024+ - 0. Тен Хаг - просто 0).
2021 ни о чем не говорит? Уроки нужно внимательнее делать 🤦
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Можно команду назвать у которой весь сезон основа?) Папа Карло,хоть и не люблю Мадрид, кем только дыры не затыкал и до лампочки ему)
Там состав явно лучше.
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