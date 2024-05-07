«МЮ» не уволит тен Хага до финала Кубка Англии. Но игроки считают, что судьба тренера уже решена (Daily Mail)

Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед» как минимум до финала Кубка Англии.

54-летний тренер из Нидерландов подвергся критике после поражения от «Кристал Пэлас» со счетом 0:4 в 36-м туре АПЛ.

По информации Daily Mail, клуб не собирается увольнять тен Хага до финала Кубка Англии против « », который пройдет 25 мая на «Уэмбли».

Эта игра станет последней в сезоне для «МЮ», а перед ней команде предстоит еще провести три встречи в АПЛ – с «Арсеналом» и « Ньюкаслом» дома и «Брайтоном» на выезде.

« » занимает 8-е место в таблице . Финал Кубка – последний шанс на трофей в этом сезоне. Решение о будущем тен Хага будет принято после этой игры.

При этом ряд игроков клуба из Манчестера считает, что судьба тренера уже решена после неудачного сезона.

0:4 от «Пэлас» – восьмой разгром Тен Хага в «МЮ». И как же плох Каземиро