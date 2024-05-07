«Факел» осудил «негативные скандирования в адрес соперников и судей». Фанаты называли «Зенит» «позором российского футбола»
«Факел» осудил неуважительные кричалки фанатов о соперниках.
Напомним, во время вчерашнего матча против «Зенита» (1:1) фанаты воронежцев скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
«Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем благодарить вас за невероятную поддержку, которую вы нам оказываете. Мы всегда и в любой ситуации остаемся единым целым. И клуб нуждается в поддержке именно от первой до последней секунды матча.
Успеха можно достичь только в справедливой борьбе. Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные скандирования в адрес соперников и судей. Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения.
Мы против любых провокаций и сделаем все, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион.
Пока едины – мы непобедимы!» – говорится в заявлении воронежского клуба.
Там, оказывается, ещё платиновый дзагоевский рефрен звучал через раз хором. Думаю, на это руководство Факела и отреагировало.
Это хорошо, что самый бедный клуб РПЛ показывает отличные результаты против больших команд, но вот когда кузьме срывает крышу на трибунах и никто за языком в порыве эйфория не следит, о бедности этой почему-то задумываются в самую последнюю очередь.
А клубу штрафы потом плати, последние копейки выгребая из карманов из-за недальновидности своих болельщиков. Тем более, у Воронежа уже не в первый раз такая история.
Не гуд 🤷♂️
1) поле на котором стыдно коров пасти, не то что в футбол играть
2) пресмыкаться перед губернатором и бежать делать фан айди по первому требованию
3) оскорблять соперников своего клуба от бессилия
Сразу видна правильная болельщицкая ориентация.
«Зенит» «позором российского футбола!
Даже за 84-ый и припоминают с желчью некоторые, за кубок начала нулевых
Зенит в любом случае будут ненавидеть, потому что конкурент. Также и со Спартаком - вас тоже не полюбят, играйте вы хоть сто раз красиво, если можете забрать титул, то любви со стороны остальных не ждите
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою"(с) 😁
Знаете, что отличает человека хороших манер? То, что он сделает вид, что ничего не произошло, если кто-то за столом пролил горчицу. Не знаю, как у вас с iq (хотя в ваших сообщениях, я не видел ни одного разумного или остроумного ответа) , но с воспитанием довольно туговато. И как это банально в комментах цепляться к подобным вещам. Я думал такие уже перевелись 🤷🏿♂️
большинство болел остальных команд РПЛ согласятся с этим на полном серьёзе. может, именно в этом проблема?