«Факел» осудил «негативные скандирования в адрес соперников и судей». Фанаты называли «Зенит» «позором российского футбола»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Факел Футбол

«Факел» осудил неуважительные кричалки фанатов о соперниках.

Напомним, во время вчерашнего матча против «Зенита» (1:1) фанаты воронежцев скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

«Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем благодарить вас за невероятную поддержку, которую вы нам оказываете. Мы всегда и в любой ситуации остаемся единым целым. И клуб нуждается в поддержке именно от первой до последней секунды матча.

Успеха можно достичь только в справедливой борьбе. Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные скандирования в адрес соперников и судей. Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения.

Мы против любых провокаций и сделаем все, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион.

Пока едины – мы непобедимы!» – говорится в заявлении воронежского клуба. 

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117 комментариев
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Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем повторять
+90
-18
+72
Как здорово, что вы всегда в заголовке повторяете эту кричалку
+69
-25
+44
А с каких пор правду запрещено скандировать???
+60
-34
+26
Ответ Aleksey Yashin
Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем повторять
е-пять коней, е-пять?))
+39
-21
+18
Теперь фан-айди всем заблокируют? Так ведь?
+19
-3
+16
Да про позор это бог с ним.
Там, оказывается, ещё платиновый дзагоевский рефрен звучал через раз хором. Думаю, на это руководство Факела и отреагировало.

Это хорошо, что самый бедный клуб РПЛ показывает отличные результаты против больших команд, но вот когда кузьме срывает крышу на трибунах и никто за языком в порыве эйфория не следит, о бедности этой почему-то задумываются в самую последнюю очередь.
А клубу штрафы потом плати, последние копейки выгребая из карманов из-за недальновидности своих болельщиков. Тем более, у Воронежа уже не в первый раз такая история.

Не гуд 🤷‍♂️
+23
-8
+15
Ответ Mihail0910
Зенит единственная команда в рпл чьи победы со вкусом этсамого. Поэтому пусть не удивляются народной любви к своему политпроекту. Надеюсь , Факел запустил челлендж, остальные клубы продолжат
Если у тебя привкус "этсамого", у меня для тебя плохие новости.
+14
-4
+10
Ответ евГений
так в чем они не правы-то были? Зенит - позор российского футбола, местные комментаторы спортса этому яро противятся, но понимают всю правду про них.
Позор в тарасовке сидит, и вспоминает о былом.
+23
-13
+10
Ответ Slavnov
Как здорово, что вы всегда в заголовке повторяете эту кричалку
Бгг, других то футбольных радостей у спартачей нет, вот и приходится удовлетворяться таким вот. Как это жалко.
+30
-22
+8
Большинство написавших ниже, не дружащих с головой, это надеюсь не воронежцы, а все те же пресловутые понаехавшие в Москву.
+11
-5
+6
Ответ Михаил Савченко
не знаю как у тебя, а у меня у этой кричалки всегда одно мысленное продолжение и оно не про коней)
ну да, у меня тоже со спартаком
+7
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+6
Ответ matvei93
е-пять коней, е-пять?))
не знаю как у тебя, а у меня у этой кричалки всегда одно мысленное продолжение и оно не про коней)
+7
-1
+6
Как там Рома говорит? "Народ все видит, народ не обманешь..."
+12
-6
+6
Ответ matvei93
е-пять коней, е-пять?))
Там так-то не про коней)
+4
0
+4
Позор российского футбола:

1) поле на котором стыдно коров пасти, не то что в футбол играть

2) пресмыкаться перед губернатором и бежать делать фан айди по первому требованию

3) оскорблять соперников своего клуба от бессилия
+10
-6
+4
Что-то я не понял. Руководство Факела угрожает своим фанам за цензцрные кричалки?
+6
-3
+3
Ответ Aleksey Yashin
Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем повторять
Как же новостники Спортса смакуют эту кричалку из новости в новость.
Сразу видна правильная болельщицкая ориентация.
«Зенит» «позором российского футбола!
+20
-17
+3
Болельщики все правильно скандировали.
+21
-18
+3
Ответ Алексей Иванов
Фанаты цска стали на спартак намекать в этой новости
то есть ты тоже это мысленно проговорил, да?
+4
-1
+3
вот если бы это произошло до введения фан-айди, то всякие Милоновы и Терюшковы обязательно указали бы на недопустимое поведение фанатского быдла и призвали немедленно ввести фан-айди, чтобы мамы с детьми могли спокойно смотреть футбол на стадионе. ну а так, видимо, нормальные ребята немного порезвились, с кем не бывает)
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Ответ matvei93
е-пять коней, е-пять?))
Кричалка универсальная конечно, но я бы оставался в рамках новости и команды, о которой в ней говорится😉
+5
-3
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Ответ Красная стрела
В плане цикла вечна только ваша помешанность на нем и банальность 😂
По существу сказать нечего. Конечно, когда все команды в кризисе и бразильцам надоело играть в футбол, даже в такой ситуации спартак умудряется быть не в тройке)))
+5
-3
+2
Поддерживаю фанатов Факела на сто процентов.
+5
-3
+2
Ответ Mohnatiy
Как будто это что-то плохое...
Очень плохое
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+2
Ответ Angry Dad
Плюс от болельщика ЦСКА. Команде из Санкт-Петербурга удается немозвожное - объединять заклятых соперников)
Какие заклятые соперники? Это уже не дерби, а поцелуи Брежнева с лидерами соц стран взасос. Как там на 10 месте или на каком вы там?
+3
-2
+1
Ответ Юрий-Спб
А с каких пор правду запрещено скандировать???
Про фк бромантан? Вроде не запрещали
+4
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+1
Ответ Красная стрела
И вообще, Зениту бы реально задуматься о своей репутации. Что-то поменять. Но нет. Они заставляют "осуждать" Факел и распальцовка аля сильных и победителей не любят. Вряд ли в результате подобного поведения их станут уважать больше 🤷🏿‍♂️
Как Зенит может что-то поменять? Зенит любили (ну как любили, не ненавидили) в Мск, пока не начал клуб забирать титулы
Даже за 84-ый и припоминают с желчью некоторые, за кубок начала нулевых
Зенит в любом случае будут ненавидеть, потому что конкурент. Также и со Спартаком - вас тоже не полюбят, играйте вы хоть сто раз красиво, если можете забрать титул, то любви со стороны остальных не ждите
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Кстати, я что-то не припомню, чтобы мск и спб своих осуждали за обзывательские/матерные кричалки.
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Ответ Celsius
"не сочитается с "самый популярный клуб" " "Сочитается". Прям интеллект так и сквозит. Программа проверки орфографии на спортсе рассчитана на людей с IQ>0, но, оказывается, что даже она некоторым "комментаторам" не под силу. И, таки, Зенит не борется за звание "самого популярного клуба", как известно - самый популярный клуб среди отбросов общества и социального дна - уголовников-рецидивистов, наркоманов, наркоторговцев, эксгибиционистов, подержанных эскортниц - Спартак, и никто у него этот "титул" не оспаривает.
"Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою"(с) 😁
Знаете, что отличает человека хороших манер? То, что он сделает вид, что ничего не произошло, если кто-то за столом пролил горчицу. Не знаю, как у вас с iq (хотя в ваших сообщениях, я не видел ни одного разумного или остроумного ответа) , но с воспитанием довольно туговато. И как это банально в комментах цепляться к подобным вещам. Я думал такие уже перевелись 🤷🏿‍♂️
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Ответ Элдор ШоуУродов
Да про позор это бог с ним. Там, оказывается, ещё платиновый дзагоевский рефрен звучал через раз хором. Думаю, на это руководство Факела и отреагировало. Это хорошо, что самый бедный клуб РПЛ показывает отличные результаты против больших команд, но вот когда кузьме срывает крышу на трибунах и никто за языком в порыве эйфория не следит, о бедности этой почему-то задумываются в самую последнюю очередь. А клубу штрафы потом плати, последние копейки выгребая из карманов из-за недальновидности своих болельщиков. Тем более, у Воронежа уже не в первый раз такая история. Не гуд 🤷‍♂️
с каких пор матерные кричалки в адрес гостей стали непозволительными? это часть футбола. конкретно в этой кричалке нет ничего за гранью.
большинство болел остальных команд РПЛ согласятся с этим на полном серьёзе. может, именно в этом проблема?
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