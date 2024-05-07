«Факел» осудил «негативные скандирования в адрес соперников и судей». Фанаты называли «Зенит» «позором российского футбола»

«Факел» осудил неуважительные кричалки фанатов о соперниках.

Напомним, во время вчерашнего матча против «Зенита» (1:1) фанаты воронежцев скандировали « » – позор российского футбола».

«Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем благодарить вас за невероятную поддержку, которую вы нам оказываете. Мы всегда и в любой ситуации остаемся единым целым. И клуб нуждается в поддержке именно от первой до последней секунды матча.

Успеха можно достичь только в справедливой борьбе. Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные скандирования в адрес соперников и судей. Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения.

Мы против любых провокаций и сделаем все, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион.

Пока едины – мы непобедимы!» – говорится в заявлении воронежского клуба.