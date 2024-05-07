Алина Кабаева: «Здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, и мы видим, что наш лидер опирается на свой народ»

Алина Кабаева высказалась о новом президентском сроке Владимира Путина.

Сегодня в Кремле прошла инаугурация Путина.

«Идет специальная военная операция, это все непросто, сложно, но здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, и мы видим, что наш лидер опирается на свой народ», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.