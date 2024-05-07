Алина Кабаева: «Здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, и мы видим, что наш лидер опирается на свой народ»
Алина Кабаева высказалась о новом президентском сроке Владимира Путина.
Сегодня в Кремле прошла инаугурация Путина.
«Идет специальная военная операция, это все непросто, сложно, но здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, и мы видим, что наш лидер опирается на свой народ», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.
Что нарисовали на моём участке: 800 голосовал - 600 за инкубмента, 200 за слуцкого, 5 за Харитонов, 2 за даванкова. Насколько результаты реалистичны - судите сами.
Есть все блага, у нее будет все что она захочет. Но она несчастна и это видно. Нет свободы.
Спортс, только никого не забудьте
Я навеки даю обязательство,
Что не стану добычей ворона.
Есть особое обстоятельство:
Я люблю тебя!
Я люблю тебя - это здорово.
Это здорово.
Это здорово.
Нарисовали ему сколько хотели.