Алина Кабаева: «Здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, и мы видим, что наш лидер опирается на свой народ»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика Алина Кабаева Политика Гимнастика

Алина Кабаева высказалась о новом президентском сроке Владимира Путина.

Сегодня в Кремле прошла инаугурация Путина.

«Идет специальная военная операция, это все непросто, сложно, но здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, и мы видим, что наш лидер опирается на свой народ», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

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43 комментария
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Алинка. Держи палку.
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Я , мне кажется , иногда чувствую , почти физически, как на меня опирается Лидер
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Хехехе)
Что нарисовали на моём участке: 800 голосовал - 600 за инкубмента, 200 за слуцкого, 5 за Харитонов, 2 за даванкова. Насколько результаты реалистичны - судите сами.
+29
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Ответ shtrek
Я , мне кажется , иногда чувствую , почти физически, как на меня опирается Лидер
Да уж, опёрся так опёрся) можно сказать всей тяжестью навалился)
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+11
Может закроем комментарии? А то большинство комментаторов закроют
+12
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Да что там опирается - уверенно на нём стоит. Даже можно сказать, топчется и ноги вытирает...
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Ответ tRIFF
Какая у неё неприятная злая физиономия стала с возрастом, впрочем понять можно, муж уже давно тютюшнулся… Но уйти нельзя 🚫
Ее жизни не позавидуешь.
Есть все блага, у нее будет все что она захочет. Но она несчастна и это видно. Нет свободы.
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Таааааак. Горяченькая пошла.
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Наш лидер опирается на народ и армию,но в основном – на одну гимнастку бывшую
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Ждём комментарий Валиевой. Игра престолов началась
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Хорошо, что есть упругая грудь, на которую всегда можно опереться
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Ответ Verhovn
Алинка. Держи палку.
Алина как всегда держит высокую планку президента... Ну не совсем планку....ну не совсем высокую.... И вообще это не планка.....
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Ответ Петроград
Хехехе) Что нарисовали на моём участке: 800 голосовал - 600 за инкубмента, 200 за слуцкого, 5 за Харитонов, 2 за даванкова. Насколько результаты реалистичны - судите сами.
вы видимо слабо представляете что такое "телевизор" и какое он влияние имеет на людей старше 40+ лет, а это к слову практически основная группа людей в стране голосующих. у меня мама по сей день живет в маленьком городе Лангепасе (40 тыс. население), там поголовно все голосовали за Путина... и они реально верят в свой выбор, так работает нынче "телевизор". Причем я не исключаю что где-то реально рисуют и т.д. но даже если бы этого не делали, вряд ли бы картинка изменилась, ну набрал бы условно не 80%, а 60%, исход в любом случае один
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Кто из свиты ещё не высказался?
Спортс, только никого не забудьте
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+3
Какая у неё неприятная злая физиономия стала с возрастом, впрочем понять можно, муж уже давно тютюшнулся… Но уйти нельзя 🚫
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Ответ Петроград
Хехехе) Что нарисовали на моём участке: 800 голосовал - 600 за инкубмента, 200 за слуцкого, 5 за Харитонов, 2 за даванкова. Насколько результаты реалистичны - судите сами.
Не верю, что из 800 человек 200 выберут Харитонова, Даванкого или Слуцкого.
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Ответ CaSpeR-13
ссылку на участок в студию
УИК 1311
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Ответ tRIFF
Ну лет 20 назад можно было бы) а щас уже старая)
Милфа. Разные приоритеты)
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Ответ Петроград
Хехехе) Что нарисовали на моём участке: 800 голосовал - 600 за инкубмента, 200 за слуцкого, 5 за Харитонов, 2 за даванкова. Насколько результаты реалистичны - судите сами.
ссылку на участок в студию
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Ответ Bartez1986
Ждём комментарий Валиевой. Игра престолов началась
Игр не будет. Верховный не позволит.)
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Россия-сила.Слава России!
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Опирается, но осторожно. Встречаться лучше с фсошниками подставными, прятаться где поглубже и сидеть за километровым столом подальше от всех.
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"наш лидер опирается на свой народ...". Думали что хуже ковида ничего не может быть, а оно вон как обернулось...
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Без комментариев..)
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Ответ Verhovn
Напрасно вы смеётесь. Такая у нас страна. И я Алинке тоже вдул бы. Гыы)
Ну лет 20 назад можно было бы) а щас уже старая)
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Ответ Arima Baki
Комментарий удален модератором
😂👍
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Настояться, зайти попозже
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Это здорово! (с)
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Ария Алины. Слова и музыка Н. Носкова
Я навеки даю обязательство,
Что не стану добычей ворона.
Есть особое обстоятельство:
Я люблю тебя!
Я люблю тебя - это здорово.
Это здорово.
Это здорово.
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Да хватит вам уже, народ поддержал, ага.
Нарисовали ему сколько хотели.
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