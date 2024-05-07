«Зенит» пригласил фанатов «Факела» в «Лахта-центр» перед игрой команд в РПЛ-2024/25. Воронежский клуб «с радостью» согласился

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Алексей Миллер Факел Елена Илюхина Футбол

«Зенит» пригласил болельщиков «Факела» на экскурсию в «Лахта-центр».

«Воронеж, как и Петербург, являются самыми гостеприимными и футбольными городами России. Перед очередным матчем футбольных клубов «Зенит» и «Факел» в Петербурге, который, как мы верим, состоится в сезоне-2024/25 Российской Премьер-лиги, приглашаем истинных любителей футбола, поклонников ФК «Факел», на экскурсию в «Лахта-центр», самый высокий небоскреб в Европе, 462 м.

Организация визита будет осуществляться через администрацию ФК «Факел», – говорится в письме, подписанном председателем совета директоров «Зенита» Еленой Илюхиной и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«Благодарим футбольный клуб «Зенит» за приглашение и с радостью его принимаем. В следующем сезоне обязательно постараемся вновь посетить ваш прекрасный город для экскурсии в «Лахта-центр» и очной встречи в рамках hоссийской Премьер-лиги», – сказано в сообщении «Факела».

Изображение: vk.com/pfcfakel

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9 комментариев
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Это ловушка
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а почему с радостью в кавычках
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Ответ Three Days Grace
Это ловушка
Заведут на башню,А потом скинут?
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Там и правда отличный вид и и очень красиво. Тем более ели есть такая возможность,почему не сходить.
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Это хорошее явление
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Ответ Глебов Илья
а почему с радостью в кавычках
Типа цитата)) но составлен заголовок как всегда в стиле спортс)
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Я фигею от их комплексов . Их так накрыло от рядовой ситуации, что они готовы уже пригласить болел команды, которая ещё даже место не сохранила в РПЛ🤦‍♀️ может ещё и остаться помогут, чего уж там😂
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Что в нем смотреть?стоит башня на отшибе,можно сказать в поле,не красы,не радости,да и понты с самым высоким в Европе смешны,ладно б в мире,в Европе не гонятся за высотой
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