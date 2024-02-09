Президент УЕФА обнулился, но все равно уйдет, Израиль не будет отстранен, «Зенит» отгрузил 6 голов «Шанхаю» Слуцкого, дедлайн НБА, Овечкин вновь забил, синяя карточка в футболе и другие новости

1. Александер Чеферин успешно обнулился: конгресс поддержал соответствующую поправку к уставу. Тем не менее глава УЕФА принял решение не баллотироваться в очередной раз и покинет пост в 2027 году. При этом Чеферин знал обо всем еще полгода назад, а с объявлением тянул, чтобы «увидеть настоящие лица некоторых». Похоже, дочь словенца, сравнившая его с героем «Властелина колец», будет довольна.

2. УЕФА не планирует отстранять Израиль из-за конфликта с Палестиной, хотя об этом просили 12 стран. Ситуацию с баном России назвали «совершенно другой», а от идеи допуска российских команд U17 отказались, «чтобы не поставить ассоциацию в опасное положение».

3. «Зенит» забил 6 безответных голов «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого в матче Кубка равноправия. После такого фиаско Слуцкий отказался от общения с журналистами. Владислав Радимов убежден: экс-тренер ЦСКА принял очень слабую команду.

4. В последний день переходов НБА «Никс» забрали у «Детройта» Богдановича и Беркса, в «Пистонс» отправился защитник Граймс. «Детройту» также пришлось отчислить 7-й пик драфта-2020 Хэйса. Пи Джей Вашингтон перешел в «Даллас» в обмен на Гранта Уильямса, Сета Карри и пик первого раунда. Гордон Хэйворд перебирается в «Оклахому», «Шарлотт» получит Тре Мэнна, Дависа Бертанса, Василие Мицича и драфт-компенсацию. Все сделки дедлайна – в нашем детальнейшем онлайне.

5. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Флориде» (2:4), Овечкин забил 833-й гол (пробил Бобровского из офиса в большинстве) и впервые в сезоне довел серию игр с заброшенными шайбами до 3 (правда, опять схватил «минус 2»). «Тампа» проиграла «Айлендерс» (2:6), Кучеров забил и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. «Калгари» взял верх над «Нью-Джерси» (5:3), Кузьменко забил победный гол (у него 2 шайбы в 2 матчах за новый клуб). Все результаты дня – здесь.

6. В футболе введут синюю карточку – так будут удалять на 10 минут за тактические фолы и споры с судьями. Месут Озил уже шутит, что тяжелее других придется «Атлетико». ФИФА, впрочем, призывает сначала все тщательно протестировать.

7. НБА. 42 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Индиану» и другие результаты.

8. Состоялась жеребьевка Лиги наций: в группу смерти попали сборные Франции, Италии, Бельгии и Израиля.

9. В КХЛ «Спартак» обыграл «Авангард» (5:3), одержав 5-ю победу за 6 последних матчей. СКА победил «Барыс», переведя игру в овертайм на 59:18 и выиграв по буллитам. «Амур» вышел на 8-е место на Востоке, выиграв 3-й матч подряд. ЦСКА проиграл 4-й матч подряд – 1:4 от минского «Динамо». Все результаты дня – здесь.

10. Согласно рейтингу Sportico, Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году. Также португалец получает больше всех за рекламу в инстаграме среди футболистов.

11. Монгольский биатлонист Энхбат выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ среди юниоров. Это первая биатлонная медаль Монголии в истории.

12. Горностаи Тина и Мило выбраны талисманами зимних Олимпийских игр-2026.

13. Команда Этери Тутберидзе показала афишу своего шоу без Валиевой и других фигуристок.

14. На игру «Реал» – «Жирона» назначен арбитр Мартинес Мунуэра. Именно он удалил Роке в матче «Барсы» и «Алавеса».

15. Новость, ради которой вы здесь: Суперкубок Медиалиги выиграла «Родина Медиа» – команда Тарасова, Каряки, Текилы и Кушанашвили.

Цитаты дня

РУСАДА о деле Валиевой: «Расследование проводилось в полном соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом. Замечаний от WADA не было»

Ротенберг о новой арене СКА: «Мы даже лучше, чем «Камп Ноу» – хоккей интереснее футбола. Не надо лететь в Детройт, Нью-Йорк, Эдмонтон. В Петербурге лучшая арена в мире»

Сергей Карякин: «У Ротенберга очень ясный ум, он фонтанирует идеями. Именно он придумал, как объединить хоккей и шахматы. Считаю это правильной инициативой»

Бакаев о том, что «Спартак» не предложил ему контракт: «Думал: «Как это возможно?» Я же воспитанник. Ждал до последнего – просить не хотел, знаю себе цену»

Экс-президент «Айнтрахта» Фишер о ситуации в мире: «Экономический и энергетический кризис, войны, ковид. Пенсионер, проработавший всю жизнь, существует на 1120 евро»