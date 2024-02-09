Кучеров забил 33-й гол в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. У него 87 очков в 51 игре, у Маккиннона – 85 в 52

Теги рейтинги Айлендерс Бостон Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Давид Пастрняк Хоккей

Никита Кучеров забил 33-й гол в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Форвард «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:6). 

В его активе 87 (33+54) очков в 51 игре в текущем сезоне. Россиянин увеличил отрыв в гонке бомбардиров от Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (85 очков в 52 играх, 32+53, сегодня – без результативных действий в игре с «Каролиной»). 

На третьем месте идет форвард «Бостона» Давид Пастрняк (75 очков в 51 игре, 33+42, сегодня – 2 передачи в игре с «Ванкувером»). 

Сегодня Кучеров (20:06, 3:19 – в большинстве, «минус 1») трижды бросил в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. 

13 комментариев
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Куч хорош , но перерыв на Матч звезд на пользу Тампе не пошел . Очень сложная ситуация с попаданием в плов сейчас .
+18
-1
+17
Никита красавчик! Так держать! Вперёд за Арт Росс Трофи!
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+7
Ответ Zozi
Факт, тяжело Тампе. Поражает как сильно просел по игре Стэмкос (хоть по стате всё окей вроде бы), но по факту старичок уже не являеться «Х» фактором.
Одна из причин почему со Стэмкосом не продлен контракт . Он чаще набирает очки в большинстве. Да , легенда клуба , но по факту или идет на 5-6 млн на контракт или продления не будет . Ничего личного -только бизнес
+7
0
+7
Ответ melmi
Куч хорош , но перерыв на Матч звезд на пользу Тампе не пошел . Очень сложная ситуация с попаданием в плов сейчас .
Факт, тяжело Тампе. Поражает как сильно просел по игре Стэмкос (хоть по стате всё окей вроде бы), но по факту старичок уже не являеться «Х» фактором.
+6
0
+6
Когда последний раз было так, что два игрока шли вровень по очкам?
+4
-2
+2
Похоже, до весны закроет сотню.
+2
0
+2
Никита-лучший! "Молнии" своё наверстают!
+2
-1
+1
Разница между Кучом и Пойнтом уже 33 очка, к концу сезона может быть под !50 , это невероятно
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+1
Очки через не могу. Матчи звезд напрочь сломали игру. Сам Никита еще более-менее, но ошибок прибавилось вдвое. А команда будто в начале сезона - индивидуально неплохо, сыгранности ноль. Еще и физика потерялась. Вопрос, почему это только с Тампой (и вроде бы с Колорадо) и когда нормальная форма вернется.
+1
0
+1
Ответ melmi
Одна из причин почему со Стэмкосом не продлен контракт . Он чаще набирает очки в большинстве. Да , легенда клуба , но по факту или идет на 5-6 млн на контракт или продления не будет . Ничего личного -только бизнес
Интересно, если Сергачев выбыл до конца регулярки, по идее же у Тампы должны освободиться деньги? По идеи можно усилиться.
+1
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Такими темпами Паста их догонит
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Ответ Zozi
Интересно, если Сергачев выбыл до конца регулярки, по идее же у Тампы должны освободиться деньги? По идеи можно усилиться.
На уме две фамилии Хэнефин и Чикран, но они очень дорогие! Очень опасно ⚠️
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