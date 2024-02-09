Кучеров забил 33-й гол в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. У него 87 очков в 51 игре, у Маккиннона – 85 в 52

Никита Кучеров забил 33-й гол в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с « » (2:6).

В его активе 87 (33+54) очков в 51 игре в текущем сезоне. Россиянин увеличил отрыв в гонке бомбардиров от из «Колорадо» (85 очков в 52 играх, 32+53, сегодня – без результативных действий в игре с «Каролиной»).

На третьем месте идет форвард « » Давид Пастрняк (75 очков в 51 игре, 33+42, сегодня – 2 передачи в игре с «Ванкувером»).

Сегодня Кучеров (20:06, 3:19 – в большинстве, «минус 1») трижды бросил в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.