РУСАДА о деле Валиевой: «Расследование проводилось в полном соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом. Замечаний от WADA не было»

В РУСАДА прокомментировали мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по допинг-делу фигуристки на 129 страницах.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты, показанные с 25 декабря 2021 года, были аннулированы.

«Расследование РУСАДА проводилось в полном соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса, Международного стандарта по тестированию и расследованиям, Общероссийскими антидопинговыми правилами.

От представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не получено никаких замечаний по расследования данного дела.

Все подробности о проведенном расследовании, допустимые для разглашения, опубликованы в мотивировочной части решения CAS по делу Камилы Валиевой», – заявили в пресс-службе РУСАДА.

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