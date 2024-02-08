РУСАДА о деле Валиевой: «Расследование проводилось в полном соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом. Замечаний от WADA не было»
В РУСАДА прокомментировали мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой.
Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по допинг-делу фигуристки на 129 страницах.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты, показанные с 25 декабря 2021 года, были аннулированы.
«Расследование РУСАДА проводилось в полном соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса, Международного стандарта по тестированию и расследованиям, Общероссийскими антидопинговыми правилами.
От представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не получено никаких замечаний по расследования данного дела.
Все подробности о проведенном расследовании, допустимые для разглашения, опубликованы в мотивировочной части решения CAS по делу Камилы Валиевой», – заявили в пресс-службе РУСАДА.
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Только вряд ли кто-то из незаинтересованных лиц с этим согласится. И болельщики, и неболельщики Камилы не поддержат Русада в этой истории. ИМХО.
а ну то есть еще куда дно пробивать?
Я поражаюсь, что у многих еще ума хватает выпендриваться на орган, который хоть единственный наших в чувство приводит, когда они пытаются скрыться за бредовой версией про деда
Русада тоже хочет быть в друзьях, но для этого ей надо постоянно не защищать своих спортсменов и тогда с ней будут немного дружить