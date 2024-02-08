РУСАДА о деле Валиевой: «Расследование проводилось в полном соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом. Замечаний от WADA не было»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

В РУСАДА прокомментировали мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по допинг-делу фигуристки на 129 страницах. 

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты, показанные с 25 декабря 2021 года, были аннулированы. 

«Расследование РУСАДА проводилось в полном соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса, Международного стандарта по тестированию и расследованиям, Общероссийскими антидопинговыми правилами.

От представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не получено никаких замечаний по расследования данного дела.

Все подробности о проведенном расследовании, допустимые для разглашения, опубликованы в мотивировочной части решения CAS по делу Камилы Валиевой», – заявили в пресс-службе РУСАДА.

Показания Валиевой в суде – хаос: сгущенка, варенье, пирожные от деда, намек на подставу от соперниц

В деле Валиевой все больше странных деталей, которые не укладываются в голове. Вот они

У Валиевой нашли еще и анаболик – он на примете у WADA. Это «русский секрет из 80-х»

 

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71 комментарий
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Все по плану, просто план такой
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"Кто молодцы? Мы молодцы!" (Русада)
Только вряд ли кто-то из незаинтересованных лиц с этим согласится. И болельщики, и неболельщики Камилы не поддержат Русада в этой истории. ИМХО.
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"Все подробности о проведенном расследовании, ДОПУСТИМЫЕ для разглашения, опубликованы в мотивировочной части"

а ну то есть еще куда дно пробивать?
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Сами на себя в итоге вышли?
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И тем не менее ВАДА хочет провести своё расследование.
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Ответ Sat397
Но и не сторона обвинения. Зачем она сделала так, чтобы шведы знали чью они пробу исследуют?
РУСАДА как раз первоначально сторона обвинения, как организатор тестирования
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Сотрудники РУСАДА, судя по протоколу, максимально прикрыли свои пятые точки. Не знаем, был дед или нет, не знаем, был допинг или нет, намеренно или нет, мы умываем руки и надеемся на самый гуманный суд в мире.
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Ответ Sat397
Кто нибудь мне может пояснить, почему РУСАДА во всех своих заявлениях полностью на стороне обвинения, и даже возглавляет его, а американская USADA защищает всегда своих спортсменов? Мне видится что это какой-то заговор РУС АДА и WADA. Не сама ли РУСАДА допинг и подсыпала. Появилась информация, что РУСАДА и написала на пробе Камилы все её точные данные, чтобы шведская лаборатория обнародовала результаты проверки, когда нужно.
Русада не адвокатская контора, она не должна защищать спортсменов.
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Откуда допинг? Какое расследование вы провели?
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РУСАДА: Вообще, все было #######, просто за два года мы не нашли деда
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Ответ Dasding
Да и вообще там всё ровно было.Никаких нарушений.Твёрдо и чётко
Твердо и четко не смогли установить существование деда, подруги мамы и собаки, никто из них на суд пришел.
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Профессионально значит сработали, в соответствии со всеми протоколами. Молодцы.
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Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Русада делает все , что быть хорошим в глазах WADA что бы вернуть аккредитацию. Готовы даже пойти против своих же спортсменов.
А надо покрывать своих мошенников любой ценой, верно?
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Ответ Sat397
Кто нибудь мне может пояснить, почему РУСАДА во всех своих заявлениях полностью на стороне обвинения, и даже возглавляет его, а американская USADA защищает всегда своих спортсменов? Мне видится что это какой-то заговор РУС АДА и WADA. Не сама ли РУСАДА допинг и подсыпала. Появилась информация, что РУСАДА и написала на пробе Камилы все её точные данные, чтобы шведская лаборатория обнародовала результаты проверки, когда нужно.
Потому что русада не должно защищать спортсменов. Русада контролирует выполнение антидопинговых правил.
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у российского общества зато претензии к РУСАДА имеются, поскольку ничего толком не выяснено, и даже деда Камилы умудрились "не найти"
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Ответ Sat397
Что значит первоначальная сторона обвинения? Чтобы обвинить, нужно самим что-то найти, а РУСАДЕ даже "барины" обследовать пробы не доверяют.
РУСАДА - тестирующая организация, антидопинговое агенство, что ****, не может быть понятно? Это не сторона спортсмена и не должна выгораживать
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А что обкакались мотивировочную часть публиковать?
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"Тебя посодют, а ты не воруй!"Ⓒ
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Что такое РУСАДА стало понятно после того как Исинбаева вышла из наблюдательного совета, после настойчивого нажима американцев.
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Ответ Gregg012
V laboratorii vse analizi anonimnije, dannije sportsmenov zakodirovani i laborantam NEIZVESTNI.
Была информация что РУСАДА нарушило правило заполнения, и указало в форме данные о возрасте-15лет. Зная эту информацию уже можно понять чья эта проба. Слишком много всяких совпадений.
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Я в этом и не сомневаюсь. Как прикажут хозяева, так и будет
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Ответ AAPolyansky
у российского общества зато претензии к РУСАДА имеются, поскольку ничего толком не выяснено, и даже деда Камилы умудрились "не найти"
Нет деда-то. Был отец бывшего сожителя мамы и тот стал Тенью
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Ответ Александр Куринной
Стокгольмская антидопинговая лаборатория в 2018 году на полгода была лишена лицензии ВАДА на проведение допинг-проб. Причина: лаборатория не прошла тесты на точность измерений.
Мы ещё могли сомневаться в пробе А, но была вскрыта проба Б. Поэтому про неточности не подходит.
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Ответ Wini Chemin
а как расследовали версию подсыпали? также как и с дедом? даже не искали. Просто слили девчонку
А почему они вообще его должны были искать? Дед вон, как говорит Валиева, каждый день по 100км наматывал, чтобы её за 200 метров от дома отвезти, до РУСАДА сам доехать не смог? Опять же, это свидетель Валиевой, это ей надо оправдываться, а не РУСАДА, так что спасение рук утопающих - дело рук самих утопающих.
Я поражаюсь, что у многих еще ума хватает выпендриваться на орган, который хоть единственный наших в чувство приводит, когда они пытаются скрыться за бредовой версией про деда
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у победы много отцов, поражение всегда сирота. так и тут, допинг попал из-за деда, деда нет, значит никто не виноват.
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Кем определялся уровень допустимости для разглашения подробностей о проведенном расследовании? И что осталось скрытым в "чёрном ящике"?
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Ответ mj23.net
Кто-нибудь собирается то объяснять, зачем РУСАДа нарушило правило анонимности?
зачем все фантазии объяснять? ни одна из сторон не ссылалась на подобное обстоятельство
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Интриганы, однако. Какие же ещё подробности неизвестны? И так уж разгласили , что весь мир хохочет.
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Ответ alexnew
Профессионально значит сработали, в соответствии со всеми протоколами. Молодцы.
Почитайте протокол CAS на английском, там "профессионализмом" РУСАДА так и хлещет.
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Ответ Sat397
Кто нибудь мне может пояснить, почему РУСАДА во всех своих заявлениях полностью на стороне обвинения, и даже возглавляет его, а американская USADA защищает всегда своих спортсменов? Мне видится что это какой-то заговор РУС АДА и WADA. Не сама ли РУСАДА допинг и подсыпала. Появилась информация, что РУСАДА и написала на пробе Камилы все её точные данные, чтобы шведская лаборатория обнародовала результаты проверки, когда нужно.
Потому что Вада с Усада друзяшки и Американская сторона может защищать своих спортсменов как хочет и все ок
Русада тоже хочет быть в друзьях, но для этого ей надо постоянно не защищать своих спортсменов и тогда с ней будут немного дружить
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