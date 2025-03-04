«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря голам Копмейнерса и Тюрама – 2:0

«Ювентус» победил «Верону» (2:0) в 27-м туре Серии А.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В конце первого тайма Томаш Суслов забил ударом из-за штрафной, но гол отменили из-за офсайда в начале атаки. На 72-й минуте забил Кефрен Тюрам, на 90-й – Тен Копмейнерс.

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