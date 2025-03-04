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«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря голам Копмейнерса и Тюрама – 2:0

«Ювентус» победил «Верону» (2:0) в 27-м туре Серии А.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В конце первого тайма Томаш Суслов забил ударом из-за штрафной, но гол отменили из-за офсайда в начале атаки. На 72-й минуте забил Кефрен Тюрам, на 90-й – Тен Копмейнерс.

Италия. Серия А 3 марта 19:45
27 тур
Альянц Стэдиум
Ювентус
Матч завершен
2 - 0
2.6XG0.45
Верона
Коэффициенты
Матч окончен
  Копмейнерс
90’
86’
Сарр   Ламбурд
Коло-Муани   Влахович
82’
Йылдыз   Мбангула
82’
79’
Суслов   Кастанос
  Тюрам
72’
Гатти   Калулу
71’
Келли
63’
Веа   Кошта
61’
Маккенни   Копмейнерс
60’
56’
Ливраменто   Бернед
46’
Давидович   Гиларди
46’
Фараони   Ойегоке
2тайм
Перерыв
Ювентус:
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Гатти (Калулу, 71), Веа (Кошта, 61), Локателли, Тюрам, Маккенни (Копмейнерс, 60), Гонсалес, Йылдыз (Мбангула, 82), Коло-Муани (Влахович, 82), Перин, Пинсольо, Кошта, Калулу, Рухи, Копмейнерс, Влахович, Мбангула
1тайм
Верона:
Монтипо, Тшатшуа, Фараони (Ойегоке, 46), Валентини, Коппола, Давидович (Гиларди, 46), Суслов (Кастанос, 79), Дуда, Ньяссе, Сарр (Ламбурд, 86), Ливраменто (Бернед, 56), Берарди, Перилли, Ойегоке, Данилюк, Брадарич, Оку, Slotsager, Гиларди, Лазович, Кастанос, Бернед, Ламбурд, Тенгстедт, Аджайи, Сиссе

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoсерия А Италия
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