Матч окончен
«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря голам Копмейнерса и Тюрама – 2:0
«Ювентус» победил «Верону» (2:0) в 27-м туре Серии А.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В конце первого тайма Томаш Суслов забил ударом из-за штрафной, но гол отменили из-за офсайда в начале атаки. На 72-й минуте забил Кефрен Тюрам, на 90-й – Тен Копмейнерс.
Италия. Серия А 3 марта 19:45
27 турАльянц Стэдиум
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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