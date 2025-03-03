Форвард «Локо» Раков: «Будут давать игровое время — постараюсь забивать и отдавать»

Вадим Раков рассчитывает получать больше игрового времени в «Локомотиве».

20-летний форвард высказался после матча Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:1).

— Довольно тяжело входить в подобную игру. До игры прошел снег, на поле даже льдинки были. Но при любом раскладе нужно выходить и делать результат.

В принципе, уже можно было бы привыкнуть — каждый год примерно одно и то же. И вне зависимости от погодных условий надо играть. Я вообще вышел без перчаток, сразу все замерзло, тяжеловато было. Но мы забили один, могли и еще.

— Какие ожидания от второй части сезона? Многие болельщики, видел, пишут: «Дайте Ракову шанс проявить себя, раз не купили форварда». Ждешь этот шанс?

— Будут давать игровое время — буду стараться реализовать свои моменты, забивать, отдавать. Постараюсь сделать все, что будет в моих силах, — сказал нападающий «Локомотива».