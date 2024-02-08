«Детройт» отчислит 7-й пик драфта-2020 Киллиана Хэйса

«Детройт» отчислит Киллиана Хэйса (22 года, 196 см).

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Пистонс» выбрали Хэйса под седьмым номером на драфте 2020 года. В сезоне-2023/24 показатели баскетболиста составляют 6,9 очка и 4,9 передачи при 41,3% с игры и 29,7% из-за дуги.