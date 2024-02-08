«Детройт» отчислит 7-й пик драфта-2020 Киллиана Хэйса

Теги переходы Детройт НБА Киллиан Хэйс Баскетбол

«Детройт» отчислит Киллиана Хэйса (22 года, 196 см).

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Пистонс» выбрали Хэйса под седьмым номером на драфте 2020 года. В сезоне-2023/24 показатели баскетболиста составляют 6,9 очка и 4,9 передачи при 41,3% с игры и 29,7% из-за дуги.

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23 комментария
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Ну руководство Детройта, на года вперед могут забрать награду - худшее руководство нба. Драфт, обмены, нанятый тренер, работа с игроками. Все на дне.
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кто куда а детройт в сумасшедший дом
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Ответ Грозовая Тень
Хотят опуститься на самое глубокое дно, чтобы от него оттолкнуться и построить великую династию
На какое ещё дно они могут опуститься? До ВТБ доковырять?)
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Пожалуйста, отправьте в отставку Троя Уивера! Про его решения даже говорить не хочется, настолько всё плохо.
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Пистонс тренера сменили, состав обновили. Осталось дело за малым, всех скаутов и ГМ к чертям. Худший офис с запасом. Все решения, весь этот позор полностью на офисе. Трой Уивер, время пришло.
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Предлагаю Никс подписать его, чтобы обмен Граймса выглядел ещё более впечатляюще, а ограбление Детройта продолжилось.
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Ответ Илья Купол
Ждём Сиэтл Пистонс. Или Вегас Пистонс
Ждите... А будет Мехико Эль Пистон...
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Может, Детройт уже отчислит сам Детройт? Они же все равно делают все, чтобы уничтожить собственную команду
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Ждём Сиэтл Пистонс. Или Вегас Пистонс
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А могли Халибертона задрафтовать вместо него.
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Ну этого парня давно нужно было двигать кудато, но не так же тупо
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Как же это плохо… неужели никто не предложил больше чем ничего?
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Ответ Бородатый пивовар
Ждите... А будет Мехико Эль Пистон...
Кепасо комраде
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Абсолютно мусорный игрок, ну по крайней мере так казалось в Детройте. Может что то покажет в другой команде. Или уже в Европу
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Ответ MrJerikO
Ну руководство Детройта, на года вперед могут забрать награду - худшее руководство нба. Драфт, обмены, нанятый тренер, работа с игроками. Все на дне.
Хотят опуститься на самое глубокое дно, чтобы от него оттолкнуться и построить великую династию
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Ответ Fungus_Amongus
А могли Халибертона задрафтовать вместо него.
И потом отчислить) Детройт - та ещё дыра для развития игроков, вот если в Маями отправить рандомного воспитанника ДЮСШ номер 3 Челябинска, а в Детройт - талант из ТОП10 драфта, скорее всего на выходе у Маями получше получится игрок)
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Видел его в прошлом году в Париже в живую, он кошмарен, даже вряд ли уровень ВТБ
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Untrust The Process
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А что так много претензий к менеджменту Детройта ?
Молодняк у них по прежнему есть перспективный. Пик в этом году так же будет высокий.
Есть на чем строится.

У них перспективы на будущее получше многих команд нба у которых нет своих пиков
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Ну и правильно этого козлину отчислили.
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Ответ lecterkillhomyuk
Комментарий скрыт
Если вы об этом, то я скажу так, что испортили конец карьеры в Ла , это постоянный лазарет Дэвиса , они должны были здоровые на следующий сезон дубль делать, но... и все сезоны как минимум в ПО заходить не через ПИ, отчасти и Брон травмы тоже имел. А про Кливленд- дурость Ирвинга после гайки и травмы, до гайки тоже в финале с мозговым было не сладко (вот тех гсв должны были прибивать)
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