Овечкин забил 833-й гол в НХЛ – «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки – 61 шайба
Александр Овечкин забил 833-й гол в НХЛ, поразив ворота «Флориды» из офиса.
Капитан «Вашингтона» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (2:4).
Он поразил ворота Сергея Бобровского броском из левого круга вбрасывания в большинстве.
В активе 38-летнего нападающего стало 33 (11+22) очка в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 18».
Овечкин (833 шайбы в 1393 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
- 833-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -577(8-й), Стэмкос-536(16-й), Малкин-487(24-й),
-631-я игра с заброшенными шайбами(3-й, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-466
-425-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-268)
-142-й раз открывает счет в РС(1-й, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Ягр-135, 3-й Бр. Халл-131), из действующих игроков ближайший преследователь Кросби-110(9-й), Павелски-94(23-й), Стэмкос-85(34-й)
-304-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-206(16-й) Малкин-176(31-й),
-227-я в 1-м периоде(5-й, 4-й Г.Хоу-228,1-й Гретцки с 241-й шайбой, 2-й Эспозито-240), преследователь Кросби -178
-905-я в РС и КС, Ови 833+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -648(22-й), Стэмкос-581(38-й),
- 358-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-277(15-й)
-127-я Ови после 35 лет(14-й,13-й Марло -129, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-113(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-103-я после 36 лет(16-й, 15-й Рэй Уитни - 106, 1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-99( 18-й)
-53-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-74(15-й)
-11-я в возрасте 38 лет(рекорд у Бр. Халла-37, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий Павелски-47
-141-я шайба в четверг в 233 играх(4-й, 3-й Бр. Халл-156, 1-й Г. Хоу-175,) преследователь – Стэмкос-139 в 233 играх(5-й), рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -78 шайб и во вторник- 148 шайб
-6515-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-3974(26-й), Кросби-3963(28-й)
-7152-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4505(23-й)
-3562-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3794,1-й Кэл Клаттербак-3935)
-4191-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4284,2-й Мартин -4267)
-1518-е очко в РС, 833+685 (16-й, 15-й Коффи-1531, 12-й Кросби -1553, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1269(39-й)
-1518-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1553, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1269(16-й)
-1659-е очко в РС и КС, 905+754, (16-й, 15-й Торнтон -1673, 11-й Кросби-1754, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1449(31-й)
-44-я шайба и 89-е очко в 71-й игре с Флоридой в РС , 351-й бросок в створ,
- Сергей Бобровский стал 8-м вратарем лиги пропустившим от Ови 16 и более шайб,( в его воротах побывали: 285, 378, 385, 464, 465, 503, 534, 577, 597, 629, 670, 671, 674, 746, 748 и 833-я шайбы Ови) в 32 играх при 137 бросках в створ
-4-й праймери Расмуса Сандина на Ови, с его передач были заброшены 816, 818, 830 и 833-я шайбы Ови, 33-й показатель в Вашингтоне, 2-й Карлсон-94, 1-й показатель у Бэкстрема -136
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 833 ( 1393 матча ) - 0, 598 за игру.
До открытия «Клуба-900» - 67 шайб!
Рад, что он стал чаще забивать! Но, конечно, хочется ещё, ещё шайб от Александра!
Ну, и проигрывают часто столичные, обидно, конечно!
С учетом последних матчей - 21 за сезон.
51 Maurice Richard 1921 F 1959‑60 19 + 16 35
52 Mark Giordano 1983 D 2021‑22 8 + 27 35
53 Kimmo Timonen 1975 D 2013‑14 6 + 29 35
54 Zach Parise 1984 F 2022‑23 21 + 13 34
55 Ken Schinkel 1932 F 1970‑71 15 + 19 34
56 Patrik Elias 1976 F 2014‑15 13 + 21 34
57 Guy Lafleur 1951 F 1989‑90 12 + 22 34
58 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 11 + 22 33
59 Leonard ’Red’ Kelly 1927 F 1965‑66 8 + 24 32
60 Daniel Alfredsson 1972 F 2010‑11 14 + 17 31
61 Václav Nedomanský 1944 F 1982‑83 14 + 17 31
62 Rob Blake 1969 D 2007‑08 9 + 22 31
40 Joe Sakic 1969 F 2007‑08 44 13
41 Joe Thornton 1979 F 2017‑18 47 13
42 Bill Cook 1895 F 1933‑34 48 13
43 Patrik Elias 1976 F 2014‑15 69 13
44 Red Berenson 1939 F 1977‑78 80 13
45 Adam Oates 1962 F 2000‑01 81 13
46 Chris Kunitz 1979 F 2017‑18 82 13
47 Guy Lafleur 1951 F 1989‑90 39 12
48 Mike Gartner 1959 F 1997‑98 60 12
49 Mathieu Schneider 1969 D 2007‑08 65 12
50 Jason Spezza 1983 F 2021‑22 71 12
51 Andrew Brunette 1973 F 2011‑12 78 12
52 Steve Thomas 1963 F 2001‑02 34 11
53 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 46 11
54 George Armstrong 1930 F 1968‑69 53 11
55 Sergei Fedorov 1969 F 2007‑08 68 11
56 Paul Coffey 1961 D 1999‑00 69 11
57 Al MacInnis 1963 D 2001‑02 71 11
58 Tim Horton 1930 D 1968‑69 74 11
59 Tomas Holmström 1973 F 2011‑12 74 11
60 Doug Gilmour 1963 F 2001‑02 70 10
61 Ray Bourque 1960 D 1998‑99 81 10
62 Larry Murphy 1961 D 1999‑00 81 10
1. Голы — 833
2. Очки - 1518
3. Голы в равных составах-524
4. Очки в равных составах -945
5. Голы в большинстве -304 рекорд НХЛ 🔝
6. Голы в овертайме — 26, рекорд НХЛ🔝
7. Победные голы — 126 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
8. Голы за один сезон — 65
9. Первый гол матча — 142 рекорд НХЛ 🔝
10. Голы в пустые — 56 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки).
11. Очки в пустые - 70. Брэд Маршан - 63.
12. Победные буллиты - 16
13. Броски - 6532, рекорд НХЛ 🔝
Что можно брать до 2026?
1. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 567
Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 685
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 263
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 265
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 118
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры
2023/24 - 33 очк... (11+22), 46 игр... (продолжается)
Всего - 1518 очк... (833+685), 1393 игр...
Всего 19 сезонов.
Ови сыграл 13 сезонов с очками 1+ за игру, сейчас не в графике, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+, тоже сейчас не в графике.
Ови сыграл 17 сезонов с голами 30+, рекорд, как и у Гартнера.
Ови сыграл 14 сезонов с голами 35+, рекорд, как и у Гартнера.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 40+ голов, 13 сезонов, у Гретцки – 12.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, 12 сезонов, у Гретцки – 10.
Ови 9 сезонов с голами 50+, как и у Гретцки и Босси.
Сейчас у Ови в карьере НХЛ:
Матчи - 1393
Броски в створ - 6500+ - рекорд! (4,7 броска за матч).
Голы - 833 (0,6- за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы, этот сезон не в графике)
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз на окончание сезона 25/26г:
Матчи ~ 1570-1580
Броски ~ 7300+ (~4,5) - 1 место
Голы ~ 895+ (~0,6-) - 1 место
Очки ~ 1600+ - 10-11 место.