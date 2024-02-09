Овечкин забил 833-й гол в НХЛ – «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки – 61 шайба

Александр Овечкин забил 833-й гол в НХЛ, поразив ворота «Флориды» из офиса.

Капитан « » открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Пантерс» (2:4).

Он поразил ворота Сергея Бобровского броском из левого круга вбрасывания в большинстве.

В активе 38-летнего нападающего стало 33 (11+22) очка в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 18».

(833 шайбы в 1393 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь (894 шайбы в 1487 играх).