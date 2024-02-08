Экс-президент «Айнтрахта» Фишер о ситуации в мире: «Экономический и энергетический кризис, войны, ковид. Пенсионер, проработавший всю жизнь, существует на 1120 евро»

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Политика коронавирус Футбол

Экс-президент «Айнтрахта» высказался о ситуации в мире.

«Мы переживаем Веймар 2.0 (вероятно, речь о Веймарской республике – периоде в истории Германии с 1918 по 1933 год, когда в стране впервые возникла парламентская демократия – Sports.ru).

[Предпосылки те же:] коалиции, которые не работают, глобальный экономический кризис, энергетический кризис, ковид, войны по всему миру.

Все требуют 50 или 100 миллиардов. А пенсионер, который всю жизнь работал, вынужден существовать на 1120 евро», – сказал Петер Фишер.

«Мечта – чтобы нацистское дерьмо исчезло». Как громко ушел легендарный президент «Айнтрахта»
 

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205 комментариев
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Вот он загнивающий запад.Жалкая пенсия в 1100 евро в месяц
+141
-36
+105
Интересно, чтобы сказал Фишер, если бы узнал, что всю жизнь работающий- 1) все накопления попали бы под обмен денег за 3 дня и на ограниченную сумму. 2) Превратились бы в труху на вкладах в банке. 3) Собравшись с силой и заново заработав, накопления дважды упали против бакса. 4) И когда уже в конец измученный чел почти дополз до многострадальной пенсии- увеличили срок выхода на пенсию!!! Я про страны Латинской Америки если что, никаких аналогий!)...
+92
-10
+82
Вы что, хотите как в Германии?
+81
-14
+67
Ответ Aristokratt
1120 евро а Германии это как 11.200р в РФ наверное
Продукты в Германии по цене не сильно отличаются от стоимости в РФ. Можешь загуглить и сравнить.
+79
-14
+65
А пенсионер, который всю жизнь работал, вынужден существовать на 1120 евро
***
Не рассказывайте это пенсионерам в РФ.
+67
-26
+41
Ответ alex-nicky
эк нагнали служивых-то. Короче, кончайте пустобольство. Пенсия 8000, коммуналка 11000. СПб. Еще вопросы?
Что за пенсия в 8000₽? Еще и в Петербурге
+29
-1
+28
Ответ Поцелуй Оздоева
Продукты в Германии по цене не сильно отличаются от стоимости в РФ. Можешь загуглить и сравнить.
Продукты да, а коммуналка значительно дороже, например.
+37
-11
+26
Ответ alex-nicky
эк нагнали служивых-то. Короче, кончайте пустобольство. Пенсия 8000, коммуналка 11000. СПб. Еще вопросы?
Полно вопросов. Как можно умудриться пенсию 8000 получать в СПБ? Тётка в деревне всю жизнь жила, толком на работала, пенсия 16000р. Опять же, коммуналка 11000р , сколько квадратов жилье?
+22
0
+22
Ответ stas82
Вот он загнивающий запад.Жалкая пенсия в 1100 евро в месяц
Расходы учитывать не надо? Откуда вы такие только беретесь.. однобокосмотрящие)
+54
-33
+21
Ответ Леван Мкртчян
А еще не рассказывайте пенсионнерам РФ ,сколько стоит коммуналка, топливо и услуги в Германии. 1100 Евро в условном Франкфурте имееют ППС не больше , чем 35000/37000 в городах вроде Ростова или Краснодара.
эк нагнали служивых-то. Короче, кончайте пустобольство. Пенсия 8000, коммуналка 11000. СПб.
Еще вопросы?
+46
-28
+18
Ответ Леван Мкртчян
А еще не рассказывайте пенсионнерам РФ ,сколько стоит коммуналка, топливо и услуги в Германии. 1100 Евро в условном Франкфурте имееют ППС не больше , чем 35000/37000 в городах вроде Ростова или Краснодара.
35000/37000 для Ростова офигеть какая высокая пенсия
+16
0
+16
Ответ Artuom Batishev
Продукты да, а коммуналка значительно дороже, например.
В Египте астречался в отеле с немецкими пенсионерами они там зиму каратают.Коммуналка у них дорогая по этому их пенсионный фонд на зиму отправляет в жаркие страны.Вот так живут пенсионеры на загнивающем Западе.
+17
-5
+12
Ответ старичок
злой ты...)
Больше похож на иноагента)
+10
-1
+9
Вы хотя бы работаете на своих пенсионеров,которые до пенсии от звонка до звонка проработали.
А нам онитожероссияне по программе переселения родственников понавезли миллионы своих стариков, которые ни хрена тут не работали ни секунды.
И им тоже надо платить пенсии, бесплатную медицину, льготы и тд и тп.
Ещё и маткапитал этим онитожероссиянам платить. По одному они не множаться, так что там сразу за миллион рублей вылетает. Плюс опять льготы, скидки, медицина, образование, ясли, сады, школы.
Везде антитеррористические рамки по всей стране и охрана при них это как приятный бонус.
Потом чё удивляться, что 65ти теперь плужить надо?
Как раз у нас мужик в среднем до 65ти и живёт, а потом в мир иной отправляется. Очищает место под солнцем иностранным высококвалифицированным специалистам.
+16
-7
+9
Ответ Клирик
Комментарий скрыт
не парься мы в Германии тоже не платим 250 евро за отопление:)
+13
-4
+9
Ответ stas82
Вот он загнивающий запад.Жалкая пенсия в 1100 евро в месяц
Сейчас такая пенсия реально небольшая для нынешней Германии. Общался с немцами в мае прошлого года в Турции, сравнивали цены, коммуналку, мед.услуги. Да, там пенсии выше, но и жизнь там дороже.Очень многие зимовать уезжать как раз в Турцию, потому что дешевле обходится в зимний период.
+14
-5
+9
Ответ Поцелуй Оздоева
Продукты в Германии по цене не сильно отличаются от стоимости в РФ. Можешь загуглить и сравнить.
это факт. Цены сопоставимые.
+8
0
+8
Ответ Клирик
Комментарий скрыт
А кто тебе сказал что немецкий пенсионер должен жить в Германии? Может жить на Кипре или в Воронеже.))
+13
-5
+8
Ответ alex-nicky
И что, когда я фейковому алику документы предъявлю, он извинится за клевету и заплатит неустойку? Только пустоболить и могут, служивые. И это, дорогая редакция, у Вас же есть мои настоящие контакты. Что тут вообще трындеть, а?
Можно же просто погуглить сколько минимальная пенсия в СПб. Она маленькая, но больше 8к. Не совсем понятно зачем вы врете.
+7
0
+7
Заметил, как все сейчас жалуются на жизнь по миру. Что говорить, если знакомые взяли дом в ипотеку в Канаде под ..,внимание 6.3% годовых! И это в Канаде, где банк Канады 50 лет не поднимал ключевую ставку, а потом поднял один раз, потом еще один и вот итог. И дом за 400 тыс. канадских долларов, который 1,5 года назад можно было купить за 270 тыс и под 2.5 годовых!( провинция Саскачеван) Вот вам и стабильная и развитая Канада в наши дни
+15
-9
+6
Ответ Только Крылья
Расходы учитывать не надо? Откуда вы такие только беретесь.. однобокосмотрящие)
только не рассказывайте ему, что в Зимбабве вообще все миллионерами раньше были
+14
-8
+6
Ответ Поцелуй Оздоева
Это единственное.
Это единственное "сжирает" большую часть названной суммы)) Всего лишь.
+17
-11
+6
Ответ alex-nicky
эк нагнали служивых-то. Короче, кончайте пустобольство. Пенсия 8000, коммуналка 11000. СПб. Еще вопросы?
Это как же надо было работать, что бы такая пенсия была?))
+5
0
+5
Ответ Уберите_ с трассы_КАМАЗы
Интересно сравнить сколько в России пенсионеров имеют свое жилье, и сколько в Германии, ну а сайт как всегда для унижения нашей станы вынес фрагмент с этими 1100 евро)
74% граждан Германии не имеют своего жилья. Всю жизнь снимают. Пенсионерам социальную квартиру оплачивает государство. Как и минимальную мед страховку.
+7
-2
+5
Ответ Этот Райола хочет денег
Интересно, чтобы сказал Фишер, если бы узнал, что всю жизнь работающий- 1) все накопления попали бы под обмен денег за 3 дня и на ограниченную сумму. 2) Превратились бы в труху на вкладах в банке. 3) Собравшись с силой и заново заработав, накопления дважды упали против бакса. 4) И когда уже в конец измученный чел почти дополз до многострадальной пенсии- увеличили срок выхода на пенсию!!! Я про страны Латинской Америки если что, никаких аналогий!)...
злой ты...)
+5
-1
+4
Ответ Dinamik1
В Египте астречался в отеле с немецкими пенсионерами они там зиму каратают.Коммуналка у них дорогая по этому их пенсионный фонд на зиму отправляет в жаркие страны.Вот так живут пенсионеры на загнивающем Западе.
Пенсионный фонд Германии отправляет??? Впервые слышу подобное. То есть, работает на экономику других стран?
+4
0
+4
1120 евро а Германии это как 11.200р в РФ наверное
+29
-25
+4
Ответ Aristokratt
1120 евро а Германии это как 11.200р в РФ наверное
Был в Германии. Не скажу, что цены на еду, одежду и т.д там намного выше. Жильё, коммуналка - да, но остальное в основном чуть-чуть выше, чем в Москве
А, к слову, 1120 евро - это средняя зп по Москве, 500-600 евро - в регионах и 2500-3000 - в самой Германии)))
+5
-2
+3
Ответ JENNINGS
Был в Германии. Не скажу, что цены на еду, одежду и т.д там намного выше. Жильё, коммуналка - да, но остальное в основном чуть-чуть выше, чем в Москве А, к слову, 1120 евро - это средняя зп по Москве, 500-600 евро - в регионах и 2500-3000 - в самой Германии)))
Вечный бред про зп в 3 тыс. евро. Запомните вы уже наконец, что все налоги и сборы во всякие пенсионные фонды у нас платит работодатель, а в Германии сами работники. Так что из этой зп в 3 тыс. минусуем налог(20-30%), медстраховку(цена может быть от 50 евро до бесконечности) и перечислить в свой пенсионный фонд. Тогда мы получаем более-менее реальную картину. Ну и не забываем про ППС. Очень важной показатель в экономике.
+6
-3
+3
Ответ Леван Мкртчян
А еще не рассказывайте пенсионнерам РФ ,сколько стоит коммуналка, топливо и услуги в Германии. 1100 Евро в условном Франкфурте имееют ППС не больше , чем 35000/37000 в городах вроде Ростова или Краснодара.
Зачем пенсионерам в РФ знать сколько стоит топливо? Как и услуги в общем-то. Наших после оплаты квартиры волнуют цены на продуктовую корзину и на лекарства.
+5
-2
+3
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