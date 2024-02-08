Экс-президент «Айнтрахта» Фишер о ситуации в мире: «Экономический и энергетический кризис, войны, ковид. Пенсионер, проработавший всю жизнь, существует на 1120 евро»

Экс-президент «Айнтрахта» высказался о ситуации в мире.

«Мы переживаем Веймар 2.0 (вероятно, речь о Веймарской республике – периоде в истории Германии с 1918 по 1933 год, когда в стране впервые возникла парламентская демократия – Sports.ru).

[Предпосылки те же:] коалиции, которые не работают, глобальный экономический кризис, энергетический кризис, ковид, войны по всему миру.

Все требуют 50 или 100 миллиардов. А пенсионер, который всю жизнь работал, вынужден существовать на 1120 евро», – сказал Петер Фишер.

«Мечта – чтобы нацистское дерьмо исчезло». Как громко ушел легендарный президент «Айнтрахта»

