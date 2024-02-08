Экс-президент «Айнтрахта» Фишер о ситуации в мире: «Экономический и энергетический кризис, войны, ковид. Пенсионер, проработавший всю жизнь, существует на 1120 евро»
Экс-президент «Айнтрахта» высказался о ситуации в мире.
«Мы переживаем Веймар 2.0 (вероятно, речь о Веймарской республике – периоде в истории Германии с 1918 по 1933 год, когда в стране впервые возникла парламентская демократия – Sports.ru).
[Предпосылки те же:] коалиции, которые не работают, глобальный экономический кризис, энергетический кризис, ковид, войны по всему миру.
Все требуют 50 или 100 миллиардов. А пенсионер, который всю жизнь работал, вынужден существовать на 1120 евро», – сказал Петер Фишер.
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Не рассказывайте это пенсионерам в РФ.
Еще вопросы?
А нам онитожероссияне по программе переселения родственников понавезли миллионы своих стариков, которые ни хрена тут не работали ни секунды.
И им тоже надо платить пенсии, бесплатную медицину, льготы и тд и тп.
Ещё и маткапитал этим онитожероссиянам платить. По одному они не множаться, так что там сразу за миллион рублей вылетает. Плюс опять льготы, скидки, медицина, образование, ясли, сады, школы.
Везде антитеррористические рамки по всей стране и охрана при них это как приятный бонус.
Потом чё удивляться, что 65ти теперь плужить надо?
Как раз у нас мужик в среднем до 65ти и живёт, а потом в мир иной отправляется. Очищает место под солнцем иностранным высококвалифицированным специалистам.
А, к слову, 1120 евро - это средняя зп по Москве, 500-600 евро - в регионах и 2500-3000 - в самой Германии)))