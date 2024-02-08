Озил о синей карточке: «Атлетико» будет играть вшестером?»

Теги Месут Озил Атлетико Ла Лига судьи правила Футбол

Месут Озил высказался о появлении синей карточки в футболе.

Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, утвердил решение о появлении синей карточки – ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Получившего синюю карточку игрока удалят с поля на 10 минут.

«Значит, «Атлетико» будет играть только вшестером 🤔 🟦? » – написал экс-игрок «Реала» в соцсетях.

Синяя карточка вот-вот появится в футболе. Так будут удалять на 10 минут за тактические фолы и споры с судьями
 

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27 комментариев
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АХАХАХАХХАХА
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+43
Озил вонзил)))
+36
-6
+30
Там 80% команд Ла Лиги вшестером будут играть
+24
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+24
Озил играл с синей карточкой в топ-матчах когда о ней еще не было известно
+12
-2
+10
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Озил вонзил)))
Пошутил Месут - все кипятком ссут)
+11
-5
+6
гави 🐕 вообще не будет играть тогда ))
+7
-4
+3
Вспоминаю финал последнего ЧМ. У Аргентины уже в первые минуты половина команды отбывала бы 10-минутный штраф.
+2
0
+2
Ответ Сослан Бедоев
Интересно, а как например трактовать фол в контратаке, если игрок в подкате летит в мяч, но не попадает и фолит? Это ведь не тактический, он пытался по правилам предотвратить атаку, но вышел фол... Это жёлтая или синяя?
коричневая
+1
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Ответ vel
Тож сразу подумал о судьбе Атлетико.. )) Больше всех нарушают и в то же время больше всех спорят с судьями.
https://www.sports.ru/football/tournament/la-liga/fouls/

Покажи мне сколько здесь футболистов Атлетико.
+1
0
+1
скоро в командах будут 44 полевых под 4 звена с 11-ью игроками.
Первое звено сыграет интенсивно, а потом на смену второе звено.
На поле будет легализована драка один на один под общий рёв стадиона. Мордобой будет как отдельный вид развлечения.
До клюшек и шлемов додумаются автоматом.
+1
0
+1
Интересно, а как например трактовать фол в контратаке, если игрок в подкате летит в мяч, но не попадает и фолит? Это ведь не тактический, он пытался по правилам предотвратить атаку, но вышел фол... Это жёлтая или синяя?
0
0
0
Атлетико подстроится под любые правила
0
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0
В бчк кто будет тогда играть?
+3
-3
0
Команды Моура будут играть минус 3 игрока с 20-ой минуты
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Тож сразу подумал о судьбе Атлетико.. ))

Больше всех нарушают и в то же время больше всех спорят с судьями.
+3
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Как всегда, ювелирно точно, что в голевых передачах, что в шутках.
+3
-3
0
Месут конечно знатный тролль, это было понятно еще с его шутки про Ди Каприо и Арсенал
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