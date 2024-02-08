Озил о синей карточке: «Атлетико» будет играть вшестером?»
Месут Озил высказался о появлении синей карточки в футболе.
Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, утвердил решение о появлении синей карточки – ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Получившего синюю карточку игрока удалят с поля на 10 минут.
«Значит, «Атлетико» будет играть только вшестером 🤔 🟦? » – написал экс-игрок «Реала» в соцсетях.
Синяя карточка вот-вот появится в футболе. Так будут удалять на 10 минут за тактические фолы и споры с судьями
Покажи мне сколько здесь футболистов Атлетико.
Первое звено сыграет интенсивно, а потом на смену второе звено.
На поле будет легализована драка один на один под общий рёв стадиона. Мордобой будет как отдельный вид развлечения.
До клюшек и шлемов додумаются автоматом.
Больше всех нарушают и в то же время больше всех спорят с судьями.