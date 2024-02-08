Озил о синей карточке: «Атлетико» будет играть вшестером?»

Месут Озил высказался о появлении синей карточки в футболе.

Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, утвердил решение о появлении синей карточки – ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Получившего синюю карточку игрока удалят с поля на 10 минут.

«Значит, « » будет играть только вшестером 🤔 🟦? » – написал экс-игрок «Реала» в соцсетях.

Синяя карточка вот-вот появится в футболе. Так будут удалять на 10 минут за тактические фолы и споры с судьями

