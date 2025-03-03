У Альбы полный кредит доверия, заявил директор «Ростова»: «Мы одна команда: тренерский штаб, игроки и руководство»
В первом матче под руководством испанца дончане сыграли 1:1 с «Динамо» в Мир РПЛ.
— Какой кредит доверия у нового тренера Альбы?
— Полный. Мы одна команда: тренерский штаб, игроки и руководство.
— Назначить Альбу было рекомендацией Карпина?
— Мы обсуждали с ним это назначение, но решение, конечно, было за руководством клуба.
— Как вам игра Шанталия, который сегодня дебютировал?
— Отличная игра! Молодец, справился с эмоциями и хорошо себя проявил.
— Большой ли кредит доверия у молодых футболистов?
— Мне кажется, что у нас заигрывается одно из самых больших количеств молодых игроков. Конечно, к ним есть доверие. И именно это одна из причин, почему Альба стал главным тренером — чтобы эта тенденция продолжалась и дальше, – сказал спортивный директор «Ростова».
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