Роналду получает больше всех за рекламу в инстаграме среди футболистов. Месси – 2-й, Мбаппе – 3-й, Сака – 4-й, Салах – 5-й, Холанд – 8-й (Football’s Finest)
Криштиану Роналду больше всех среди футболистов зарабатывает в соцсетях.
Football’s Finest подсчитал примерные доходы игроков от публикаций рекламы в инстаграме. Самым высокооплачиваемым игроком стал Криштиану Роналду, 2-е место занял Лионель Месси, 3-е – Килиан Мбаппе.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (1,54 млн фунтов за спонсорскую публикацию);
2. Лионель Месси (1,24 млн фунтов);
3. Килиан Мбаппе (277,2 тысячи фунтов);
4. Букайо Сака (233,4 тысячи);
5. Мохамед Салах (158,2 тысячи);
6. Винисиус Жуниор (109,1 тысячи);
7. Антуан Гризманн (103,6 тысячи);
8. Эрлинг Холанд (94,1 тысячи);
9. Роберт Левандовски (88,7 тысячи)
10. Лука Модрич (84,5 тысячи).
Football’s Finest определял среднее количество лайков на публикацию у аккаунта, а затем оценивал, сколько каждый футболист может заработать за рекламный пост.
-Держите ваши 1.54млн, спасибо)))
Значит его реклама должна увеличить продажи телеков на 15 400 штук.
В России около 62 млн домохозяйств, значит конверсия должна быть 1 к 4000 - в принципе более менее реально.
Хороший бизнес совет!
Его в мире не думаю, что особо знают, только кучка фанатов из северного Лондона
Два наших слона