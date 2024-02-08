Роналду получает больше всех за рекламу в инстаграме среди футболистов. Месси – 2-й, Мбаппе – 3-й, Сака – 4-й, Салах – 5-й, Холанд – 8-й (Football’s Finest)

Криштиану Роналду больше всех среди футболистов зарабатывает в соцсетях.

Football’s Finest подсчитал примерные доходы игроков от публикаций рекламы в инстаграме. Самым высокооплачиваемым игроком стал , 2-е место занял , 3-е – .

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (1,54 млн фунтов за спонсорскую публикацию);

2. Лионель Месси (1,24 млн фунтов);

3. Килиан Мбаппе (277,2 тысячи фунтов);

4. Букайо Сака (233,4 тысячи);

5. (158,2 тысячи);

6. Винисиус Жуниор (109,1 тысячи);

7. (103,6 тысячи);

8. Эрлинг Холанд (94,1 тысячи);

9. Роберт Левандовски (88,7 тысячи)

10. Лука Модрич (84,5 тысячи).

Football’s Finest определял среднее количество лайков на публикацию у аккаунта, а затем оценивал, сколько каждый футболист может заработать за рекламный пост.