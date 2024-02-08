Роналду получает больше всех за рекламу в инстаграме среди футболистов. Месси – 2-й, Мбаппе – 3-й, Сака – 4-й, Салах – 5-й, Холанд – 8-й (Football’s Finest)

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Криштиану Роналду больше всех среди футболистов зарабатывает в соцсетях.

Football’s Finest подсчитал примерные доходы игроков от публикаций рекламы в инстаграме. Самым высокооплачиваемым игроком стал Криштиану Роналду, 2-е место занял Лионель Месси, 3-е – Килиан Мбаппе.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (1,54 млн фунтов за спонсорскую публикацию);

2. Лионель Месси (1,24 млн фунтов);

3. Килиан Мбаппе (277,2 тысячи фунтов);

4. Букайо Сака (233,4 тысячи);

5. Мохамед Салах (158,2 тысячи);

6. Винисиус Жуниор (109,1 тысячи);

7. Антуан Гризманн (103,6 тысячи);

8. Эрлинг Холанд (94,1 тысячи);

9. Роберт Левандовски (88,7 тысячи)

10. Лука Модрич (84,5 тысячи).

Football’s Finest определял среднее количество лайков на публикацию у аккаунта, а затем оценивал, сколько каждый футболист может заработать за рекламный пост.

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78 комментариев
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-Покупай Самсунг 43 диагональ всего за 33990 только в Эльдорадо, СИИИУУУУУ!!!!
-Держите ваши 1.54млн, спасибо)))
+71
-3
+68
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Ну, получается Сака, Винисиус лучше, чем Модрич:)
+23
-3
+20
Почему Неймара нет? По инстаграму не сильно уступает Кришу, вроде как. Писали даже как-то.
+20
-3
+17
Ответ predMBAPPE
-Покупай Самсунг 43 диагональ всего за 33990 только в Эльдорадо, СИИИУУУУУ!!!! -Держите ваши 1.54млн, спасибо)))
Это 154 млн рублей, маржа на телеках около 30%, то есть с каждого телека примерно 10 тыс руб.
Значит его реклама должна увеличить продажи телеков на 15 400 штук.
В России около 62 млн домохозяйств, значит конверсия должна быть 1 к 4000 - в принципе более менее реально.
Хороший бизнес совет!
+13
-3
+10
Ответ AnMe
Почему Неймара нет? По инстаграму не сильно уступает Кришу, вроде как. Писали даже как-то.
Про футболистов речь, Неймар уже несколько лет как закончил, теперь инстаблоггер
+19
-10
+9
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий удален модератором
Обязательно коверкать имена ?
+16
-8
+8
Что здесь делает эта спортивная новость?
+8
-2
+6
Ответ MrWillSee
Это 154 млн рублей, маржа на телеках около 30%, то есть с каждого телека примерно 10 тыс руб. Значит его реклама должна увеличить продажи телеков на 15 400 штук. В России около 62 млн домохозяйств, значит конверсия должна быть 1 к 4000 - в принципе более менее реально. Хороший бизнес совет!
Обращайтесь ребята) инфо-цыган. Ру)))
+5
0
+5
Ответ rusik krasav4ik
Комментарий удален модератором
В первый раз на спортсе?)
+8
-3
+5
Интересно, в чем выгода брать рекламу у Сака?
Его в мире не думаю, что особо знают, только кучка фанатов из северного Лондона
+5
0
+5
Ответ курский вокзал. стою
А от других новостей у тебя здоровья прибавится или богаче станешь?😆
у тебя по ходу.... лучше промолчу
+3
0
+3
да все это ерунда, чемпионом мира ,р-он ду никогда не стать!
+3
0
+3
Ответ AnMe
Почему Неймара нет? По инстаграму не сильно уступает Кришу, вроде как. Писали даже как-то.
Наверно он просто по ценам за публикацию не в 10ке, берёт числом, демпингует)
+3
0
+3
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Чтобы в более важном быть первым. Баланс!
+7
-5
+2
Ответ Boni R
К чему вообще людям эти рейтинги? что здоровья прибавится или богаче станут?
А от других новостей у тебя здоровья прибавится или богаче станешь?😆
+2
0
+2
когда уже рейтинг размера ушей, очень жду
+4
-2
+2
Ответ Александр Северный
а по количеству ботокса в теле среде футболистов кто первый?)
ну конечно же ты
+6
-4
+2
Ответ buba 99
Естественно. Роналду- мировой бренд уже давно
так его 99% нетрадиционных поддерживают
+4
-2
+2
Ответ Frank_Rijkaard83
Дайте ему Золотой Мяч.
За нечто подобное другим ЗМ дают. Рон в этом не замечен.))
+4
-3
+1
Ответ Артём Поддубный
какая же пропасть между Роналду с Месси и всеми остальными. Величайшее противостояние двух гениев в истории.
Очень жаль, что их противостояние, можно сказать - закончилось.
+1
0
+1
Ответ Что в моем бланте?
Интересно, в чем выгода брать рекламу у Сака? Его в мире не думаю, что особо знают, только кучка фанатов из северного Лондона
Ещё и дороже Салаха
+1
0
+1
Ответ Илья Мурашов
А где Неймар?
Он сразу фишками получает в онлайн покере)))
+1
0
+1
К чему вообще людям эти рейтинги? что здоровья прибавится или богаче станут?
+3
-2
+1
Да, разница между первыми двумя местами и остальными колоссальная.
Два наших слона
+2
-1
+1
Ответ Tristan...
И это в 39 лет, с телом 22 летнего!
Комментарий удален модератором
Ответ R L K
да все это ерунда, чемпионом мира ,р-он ду никогда не стать!
Да неважно, кто чемпион мира, в футбольном плане между ними пропасть и никакой ЧМ Роналду её не нивелирует.
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Ответ lebedst
когда уже рейтинг размера ушей, очень жду
Именно ушей? 🤔
+1
-1
0
Какая пропасть между 1,2 и 3 местом.
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Ответ Тюменец
За нечто подобное другим ЗМ дают. Рон в этом не замечен.))
Золотой мяч, за топ в соцсетях. Это ведь заслуженно. Чего ты так ополчился?
0
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0
Комментарий удален модератором
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