Монгольский биатлонист Энхбат выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ среди юниоров. Это первая биатлонная медаль Монголии в истории
Монгольский биатлонист Энхбат Энхсайхан победил на юниорском чемпионате Европы.
21-летний спортсмен выиграл индивидуальную гонку, пройдя все четыре рубежа с чистой стрельбой.
Второе место занял финн Калле Лоуккаанхухта, третье – эстонец Якоб Кулбин.
Это первая медаль международных соревнований в истории сборной Монголии по биатлону.
Главный тренер сборной Монголии – олимпийский чемпион 1988 года Александр Попов, выступавший в свое время за СССР и Беларусь.
Чемпионат Европы по биатлону-2024 среди юниоров
Якущице, Польша
Юниоры
Индивидуальная гонка
1. Энхбат Энхсайхан (Монголия) – 44.34,8 (0)
2. Калле Лоуккаанхухта (Финляндия) – 1,6 (0)
3. Якоб Кулбин (Эстония) – 20,0 (2)
4. Виталий Мандзын (Украина) – 26,4 (2)
5. Людек Абрахам (Чехия) – 44,3 (2)
6. Матия Легович (Хорватия) – 50,6 (3)
Кроме шуток, родился в Чойбалсане:)))
От души!!!
По-моему, это вообще не выговаривается, если только по складам...))
https://news.ru/sport/strelba-v-pole-pohodnaya-kuhnya-god-vne-doma-kak-mongoly-uchatsya-biatlonu/