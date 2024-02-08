Монгольский биатлонист Энхбат выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ среди юниоров. Это первая биатлонная медаль Монголии в истории

Теги чемпионат Европы среди юниоров Александр Попов сборная Монголии Энхбат Энхсайхан Биатлон

Монгольский биатлонист Энхбат Энхсайхан победил на юниорском чемпионате Европы.

21-летний спортсмен выиграл индивидуальную гонку, пройдя все четыре рубежа с чистой стрельбой.

Второе место занял финн Калле Лоуккаанхухта, третье – эстонец Якоб Кулбин.

Это первая медаль международных соревнований в истории сборной Монголии по биатлону. 

Главный тренер сборной Монголии – олимпийский чемпион 1988 года Александр Попов, выступавший в свое время за СССР и Беларусь.

Чемпионат Европы по биатлону-2024 среди юниоров

Якущице, Польша

Юниоры

Индивидуальная гонка

1. Энхбат Энхсайхан (Монголия) – 44.34,8 (0)

2. Калле Лоуккаанхухта (Финляндия) – 1,6 (0)

3. Якоб Кулбин (Эстония) – 20,0 (2)

4. Виталий Мандзын (Украина) – 26,4 (2)

5. Людек Абрахам (Чехия) – 44,3 (2)

6. Матия Легович (Хорватия) – 50,6 (3)

25 комментариев
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Больше удивляет то, что монгол победил именно на Чемпионате Европы :D
+50
-2
+48
может вместо винтовки у него был композитный лук?)))
+39
-1
+38
За Монголию с детства!
Кроме шуток, родился в Чойбалсане:)))
+23
0
+23
Ответ VictorVallecano
Больше удивляет то, что монгол победил именно на Чемпионате Европы :D
Чемпионат Европы традиционно открытый
+16
0
+16
Ответ Шурум-Бурум
может вместо винтовки у него был композитный лук?)))
А по трассе на лошади перемещался
+11
-1
+10
Попов - норм мужик. Из Тобольска, знаком с моим отцом. Даже как-то в гараже у нас сидели за рюмкой чая)
+10
-3
+7
Стрелки они отличные, обогнать искромётных фина & эстонца не составило труда.
+6
0
+6
А норвежцы и прочие белокурые бестии пили глёгг и пропускали гонку?
+5
-1
+4
Мало того, что первое место занял, ещё и 5 белок подбил прямо в глаз.
+5
-1
+4
Ответ VictorVallecano
Больше удивляет то, что монгол победил именно на Чемпионате Европы :D
Монголия це Европа!
+6
-2
+4
Мне больше всего фамилия фина понравилась. Интересно было бы послушать, как его Губернеев бы выговорил)
+3
0
+3
Ой, какой же молодчина!!!
От души!!!
+2
0
+2
Ответ петрович сектор1
Мне больше всего фамилия фина понравилась. Интересно было бы послушать, как его Губернеев бы выговорил)
Я прочитала-то еле-еле)
По-моему, это вообще не выговаривается, если только по складам...))
+2
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+2
Вот кто выиграл от отстранения России...
+2
0
+2
Вот это да, оказывается в Монголии есть биатлон? ))
+1
0
+1
Неторопливые эстонские и финские парни заняли 2 и 3 места))
+1
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+1
Монголо норвежское иго.
+1
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Молодец! Сенсация!
+1
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наша рука чувствуется!
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Монголы рулят!
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Там вроде наш тренер руководит Александр Попов вроде
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Вау
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Так он и на обычном ЧЕ бежал в Брезно-Осрбле недавно. Тоже неплохо стрелял - 1 промах в индивидуалке и 44 место. Странно, что он не на ЧМ в Нове-Место.
0
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Ответ VictorVallecano
Больше удивляет то, что монгол победил именно на Чемпионате Европы :D
"На третий день Орлиный глаз заметил, что у сарая не хватает стены".
0
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Ответ Bartez1986
Попов - норм мужик. Из Тобольска, знаком с моим отцом. Даже как-то в гараже у нас сидели за рюмкой чая)
Чая😀
+1
-1
0
Ответ Bartez1986
Попов - норм мужик. Из Тобольска, знаком с моим отцом. Даже как-то в гараже у нас сидели за рюмкой чая)
Вот статья про его работу, кстати:
https://news.ru/sport/strelba-v-pole-pohodnaya-kuhnya-god-vne-doma-kak-mongoly-uchatsya-biatlonu/
+1
-1
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Ответ Elenavasilevna
Вот это да, оказывается в Монголии есть биатлон? ))
Там наши тренеры вроде как
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