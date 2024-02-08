Монгольский биатлонист Энхбат выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ среди юниоров. Это первая биатлонная медаль Монголии в истории

Монгольский биатлонист Энхбат Энхсайхан победил на юниорском чемпионате Европы.

21-летний спортсмен выиграл индивидуальную гонку, пройдя все четыре рубежа с чистой стрельбой.

Второе место занял финн Калле Лоуккаанхухта, третье – эстонец Якоб Кулбин.

Это первая медаль международных соревнований в истории сборной Монголии по биатлону.

Главный тренер сборной Монголии – олимпийский чемпион 1988 года Александр Попов, выступавший в свое время за СССР и Беларусь.

Чемпионат Европы по биатлону-2024 среди юниоров

Якущице, Польша

Юниоры

Индивидуальная гонка

1. Энхбат Энхсайхан (Монголия) – 44.34,8 (0)

2. Калле Лоуккаанхухта (Финляндия) – 1,6 (0)

3. Якоб Кулбин (Эстония) – 20,0 (2)

4. Виталий Мандзын (Украина) – 26,4 (2)

5. Людек Абрахам (Чехия) – 44,3 (2)

6. Матия Легович (Хорватия) – 50,6 (3)