Матч окончен
МЛС. «Интер Майами» без Месси разгромил в гостях «Хьюстон» – 4:1. У Суареса гол и 3 ассиста
«Интер Майами» Лионеля Месси разгромил в гостях «Хьюстон Динамо» (4:1) в МЛС.
Аргентинец не попал в заявку на матч, при этом не сообщалось о его травме.
Форвард флоридцев Луис Суарес забил гол и отдал 3 результативные передачи в этой игре.
МЛС
Регулярный чемпионат
США. МЛС 3 марта 00:00
Регулярный чемпионатShell Energy Stadium
Матч завершен
0
1 - 4
-XG-
1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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