МЛС. «Интер Майами» без Месси разгромил в гостях «Хьюстон» – 4:1. У Суареса гол и 3 ассиста

«Интер Майами» Лионеля Месси разгромил в гостях «Хьюстон Динамо» (4:1) в МЛС.

Аргентинец не попал в заявку на матч, при этом не сообщалось о его травме.

Форвард флоридцев Луис Суарес забил гол и отдал 3 результативные передачи в этой игре.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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