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МЛС. «Интер Майами» без Месси разгромил в гостях «Хьюстон» – 4:1. У Суареса гол и 3 ассиста

«Интер Майами» Лионеля Месси разгромил в гостях «Хьюстон Динамо» (4:1) в МЛС.

Аргентинец не попал в заявку на матч, при этом не сообщалось о его травме.

Форвард флоридцев Луис Суарес забил гол и отдал 3 результативные передачи в этой игре.

МЛС

Регулярный чемпионат

США. МЛС 3 марта 00:00
Регулярный чемпионат
Shell Energy Stadium
Хьюстон Динамо
Матч завершен
0
1 - 4
-XG-
1
Интер Майами
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+6’
Фрэй
90’
+5’
Альба
90’
+4’
Кремаски
90’
+2’
Афонсо
  Лодейро
85’
Понсе   Gabriel North Segal
82’
82’
Суарес   Афонсо
82’
Бускетс   Моралес
79’
  Суарес
Басси   Duenas
76’
73’
Редондо
73’
Альенде   Тэйлор
73’
Сеговия   Руис
63’
Брайт   Редондо
Awodesu
59’
Эскобар   Стерес
55’
Ibrahim   Лодейро
54’
Святченко   Ethan Andrew Bartlow
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Сеговия
37’
  Альенде
Ibrahim
27’
15’
Брайт
6’
  Сеговия
Хьюстон Динамо:
Тарбелл, Эскобар (Стерес, 55), Awodesu, Святченко (Bartlow, 46), Дорси, Макглинн, Артур, Ibrahim (Лодейро, 54), Басси (Duenas, 76), Ковальчик, Понсе (North Segal, 82), Маурер, Bartlow, Halliday, Стерес, Duenas, Лодейро, Raines, Arzú Suazo, North Segal
1тайм
Интер Майами:
Устари, Альба, Аллен, Лухан, Фрэй, Сеговия (Руис, 73), Бускетс (Моралес, 82), Брайт (Редондо, 63), Альенде (Тэйлор, 73), Суарес (Афонсо, 82), Кремаски, Кэллендер, Фалькон, Мартинес, Грессель, Моралес, Руис, Редондо, Тэйлор, Афонсо

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoХьюстон Динамо
logoЛуис Суарес
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