Защитник «Ростова» Мелехин об уходе Карпина: «Не было таких, кто был доволен. Но Альба все время работал с Георгичем и знает все требования. Остался тот же футбол, все знают, куда бежать»

Виктор Мелехин высказался об уходе Валерия Карпина с поста тренера «Ростова».

Защитник дончан выразил мнение после матча Мир РПЛ с «Динамо» (1:1).

— Хотелось выиграть, но счет на табло 1:1, значит, он закономерный. В целом игрой все остались более‑менее довольны, не хватило чуть‑чуть, чтобы выиграть. Думаю, эту игру можно занести в актив.

— Как восприняли уход Карпина?

— Когда Георгич ушел, не было таких, кто был доволен. Но Альба все время работал с Георгичем и знает все требования. Остался тот же футбол. Все знают, куда бежать и так далее.

— Что пожелал Карпин на прощание?

— Сказал, чтобы продолжали работать в том же духе. Мы провели хорошие сборы, поэтому он сказал, что все будет нормально.

— По ходу сборов кто‑то подозревал о таком развитии событий?

— Нет, никто, – сказал Мелехин .