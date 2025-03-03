Защитник «Ростова» Мелехин об уходе Карпина: «Не было таких, кто был доволен. Но Альба все время работал с Георгичем и знает все требования. Остался тот же футбол, все знают, куда бежать»
Виктор Мелехин высказался об уходе Валерия Карпина с поста тренера «Ростова».
Защитник дончан выразил мнение после матча Мир РПЛ с «Динамо» (1:1).
— Хотелось выиграть, но счет на табло 1:1, значит, он закономерный. В целом игрой все остались более‑менее довольны, не хватило чуть‑чуть, чтобы выиграть. Думаю, эту игру можно занести в актив.
— Как восприняли уход Карпина?
— Когда Георгич ушел, не было таких, кто был доволен. Но Альба все время работал с Георгичем и знает все требования. Остался тот же футбол. Все знают, куда бежать и так далее.
— Что пожелал Карпин на прощание?
— Сказал, чтобы продолжали работать в том же духе. Мы провели хорошие сборы, поэтому он сказал, что все будет нормально.
— По ходу сборов кто‑то подозревал о таком развитии событий?
— Нет, никто, – сказал Мелехин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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