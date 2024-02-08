«Родина Медиа» Тарасова и Каряки выиграла Суперкубок Медиалиги. Это второй трофей клуба

«Родина Медиа» – обладатель Winline Суперкубка Медиалиги.

В финале «РМ» обыграла «БроукБойз» (1:0).

Первый розыгрыш турнира прошел в формате финала четырех. Участниками стали команды, игравшие в финалах в 2023 году (« » – чемпион МФЛ-3, «Титан» – чемпион МФЛ-4, 2Drots – финалист МФЛ-3 и «БроукБойз» – финалист МФЛ-4).

«Родина Медиа» – медиафутбольная команда, основанная экс-футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым и продюсером Текилой. Главный тренер команды – Андрей Каряка, а медиадиректором клуба является Отар Кушанашвили.

Это второй трофей в истории «Родины Медиа». Первый клуб завоевал в прошлом году, обыграв в финале третьего сезона Медиалиги 2Drots (3:1).