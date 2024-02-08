«Родина Медиа» Тарасова и Каряки выиграла Суперкубок Медиалиги. Это второй трофей клуба

Теги Дмитрий Тарасов Андрей Каряка Отар Кушанашвили Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Winline Суперкубок Медиалиги Медиафутбол

«Родина Медиа» – обладатель Winline Суперкубка Медиалиги.

В финале «РМ» обыграла «БроукБойз» (1:0).

Первый розыгрыш турнира прошел в формате финала четырех. Участниками стали команды, игравшие в финалах Медиалиги в 2023 году («Родина Медиа» – чемпион МФЛ-3, «Титан» – чемпион МФЛ-4, 2Drots – финалист МФЛ-3 и «БроукБойз» – финалист МФЛ-4).

«Родина Медиа» – медиафутбольная команда, основанная экс-футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым и продюсером Текилой. Главный тренер команды – Андрей Каряка, а медиадиректором клуба является Отар Кушанашвили.

Это второй трофей в истории «Родины Медиа». Первый клуб завоевал в прошлом году, обыграв в финале третьего сезона Медиалиги 2Drots (3:1).

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а зачем это на главной?
+7
-1
+6
Ну и?
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий