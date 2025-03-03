Маскерано о том, что Месси пропустил матч с «Хьюстоном»: «После 3 матчей за 6 дней подумали, что ему лучше отдохнуть. Нет игрока в мире, кто знал бы свое тело так же, как Лео»
Хавьер Маскерано рассказал, почему Лионель Месси пропустил игру с «Хьюстоном» (4:1).
«Что касается Лео, конечно, мы говорили об этом, и я всегда повторяю: не знаю ни одного игрока в мире, кто знал бы свое тело так же, как Лео.
После трех матчей за шесть дней мы подумали, что ему лучше отдохнуть, тем более предстоял перелет на другое побережье, занявший 2,5-3 часа», – сказал тренер «Интер Майами».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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