Глава УЕФА Чеферин: «Дочь говорит мне: «Ты похож на персонажа «Властелина колец». Но меня не интересует кольцо всевластия. Общее благо должно преобладать над личным»
Президент УЕФА заявил, что ставит интересы футбола выше личных.
Сегодня Конгресс УЕФА поддержал поправку об обнулении 1-го срока Александера Чеферина – против выступила только Англия. Глава УЕФА сможет вновь баллотироваться на пост в 2027 году.
«Общее благо должно преобладать над личными интересами. Это всегда было моим девизом и всегда будет. Я занимаю организационные посты последние 15 лет и до сих пор удивляюсь некоторым вещам. Но я лучше буду наивным, чем мнительным.
Возможно, это слабость, но я не изменюсь. Я верю в людей, верю в дружбу. Моя дочь говорит мне: «Папа, я иногда думаю, что ты похож на персонажа из «Властелина колец». Нет. Меня не интересует кольцо всевластия», – сказал Чеферин.
Сарумян!!! :)
Хотя был Боря, но там другие причины...