Глава УЕФА Чеферин: «Дочь говорит мне: «Ты похож на персонажа «Властелина колец». Но меня не интересует кольцо всевластия. Общее благо должно преобладать над личным»

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Александер Чеферин Р-Спорт Футбол

Президент УЕФА заявил, что ставит интересы футбола выше личных.

Сегодня Конгресс УЕФА поддержал поправку об обнулении 1-го срока Александера Чеферина – против выступила только Англия. Глава УЕФА сможет вновь баллотироваться на пост в 2027 году.

«Общее благо должно преобладать над личными интересами. Это всегда было моим девизом и всегда будет. Я занимаю организационные посты последние 15 лет и до сих пор удивляюсь некоторым вещам. Но я лучше буду наивным, чем мнительным.

Возможно, это слабость, но я не изменюсь. Я верю в людей, верю в дружбу. Моя дочь говорит мне: «Папа, я иногда думаю, что ты похож на персонажа из «Властелина колец». Нет. Меня не интересует кольцо всевластия», – сказал Чеферин.

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51 комментарий
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Даже дочь родная видит насквозь этого проходимца 😂😂
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Голлум?
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Моя УЕФАААААААААА
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Ответ tankist231
Все они такие на словах, а потом трясутся над властью, никто не хочет отдавать, меркель, трамп, байден, макрон, саркози, Путин и тд
Меркель тут не причём. Там в несколько этапов выбирают. Выбирает "дума". Причём на откуп другим партиям отдают часть мест в правительстве. Так и сохраняют баланс.
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Месси: «Сын говорит мне, что я похож на персонажа Властелина Колец. А я не пойму, на кого именно»
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Кольцо не интересует-мало весит. А баксы и евро вполне подойдет
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фикалия дракона с поля битвы
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История ничему людей не учит
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Ответ Tristan...
Голлум?
Скоро! Ждите, пользователя с ником Голлум Чеферин)))
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Ответ Tristan...
Голлум?
Шмыга до революции был интеллигентом...
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Ответ Tristan...
Голлум?
скорее Теоден
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Даже дочь считает его Сауроном.
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Ответ superpab
Скорее уж Волан-де-Морт из Гарри Поттера
пфф, слишком высокий уровень для кефирки
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Хотя бы не Гарри Поттера цитируют
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И тут Остапа понесло...
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Скорее уж Волан-де-Морт из Гарри Поттера
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Да 100% Голлум) на кого же ещё этот лысый крахобор похож))
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Ответ Under
скорее Теоден
Надо Гоблина звать на озвучку:)
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Ответ Tristan...
Голлум?
тоже сразу подумал об этом)
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Ответ Trash Talking
Моя УЕФАААААААААА
Так, набрали воздуху в легкие! Раз, два, три...
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Ответ Пётр Оскерко
Даже дочь считает его Сауроном.
Голумом
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"Меня не интересует кольцо всевластия» - А только деньги , деньги и еще раз катарские деньги ....
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Смеагол.
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Кто ваш папочка?
Сарумян!!! :)
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О да, тебя только интересует продление власти вопреки закону.
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Ни разу не встречал руководителя на высоком посту, который бы признал, что не тащит, или что его преемник может справиться лучше.
Хотя был Боря, но там другие причины...
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А, то есть он Гриндевальда косплеит: "Ради общего блага". Ну-ну))
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один дед нам такие же сказки 24 года рассказывает)
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)))))) а он веселый))) с юморком)
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