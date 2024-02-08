Горностаи Тина и Мило выбраны талисманами зимних Олимпийских игр-2026

Теги фото Олимпиада-2026 Фигурное катание

Горностаи Тина и Мило выбраны талисманами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Отмечается, что эти животные олицетворяют итальянский дух, любопытство, а также могут менять цвет меха в зависимости от времени года и адаптироваться к сложной среде обитания.

Паралимпийский талисман Мило приходится братом олимпийскому – Тине. Их имена образованы от названий городов, где пройдут соревнования, – Милана и Кортины.

Скриншот с сайта Олимпиады-2026.

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15 комментариев
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Как мило.
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Мемы про Канделаки и Милонова через 3, 2, 1...
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Хороши, жаль, что без нас.
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Паралимпийский сивол умышленно с одной ногой и на хвост опирается?
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Оппа, горностай!
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Если точнее, Тина, Мино и Фло (шесть подснежников)
https://img.olympics.com/images/image/private/t_s_w1340/t_s_16_9_g_auto/f_auto/primary/ztsdc6hydajvumydm6op
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🤌🤌🤌😍👏
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Паралимпийский без одной ноги?
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А нам-то что?
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О, они из семейства куньих кстати
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После Олимпиады эти горностаи сразу пойдут на мантию. Наследие игр должно быть использовано по максимуму.
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Ответ serginn
Паралимпийский сивол умышленно с одной ногой и на хвост опирается?
Именно так. Мило одноногий. Символ же Параолимпийских игр.
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