Бартон об удалении Гордона в матче с «Брайтоном»: «Это ни разу не красная»

Джоуи Бартон считает несправедливым удаление Энтони Гордона.

Вингер «Ньюкасла » получил прямую красную карточку от Энтони Тэйлора за грубый толчок защитника Жан-Поля ван Хекке в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Брайтона » (1:2) и может быть дисквалифицирован на 3 игры.

«Это ни разу не красная», – написал бывший полузащитник «Ман Сити».