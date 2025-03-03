Бартон об удалении Гордона в матче с «Брайтоном»: «Это ни разу не красная»
Джоуи Бартон считает несправедливым удаление Энтони Гордона.
Вингер «Ньюкасла» получил прямую красную карточку от Энтони Тэйлора за грубый толчок защитника Жан-Поля ван Хекке в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Брайтона» (1:2) и может быть дисквалифицирован на 3 игры.
«Это ни разу не красная», – написал бывший полузащитник «Ман Сити».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Джоуи Бартона в Х
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