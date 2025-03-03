Аморим о словах Руни про «наивность» цели выиграть АПЛ: «Наивно – это думать, что мы ее достигнем в этом сезоне. Возможно, это случится без меня, но такова цель клуба и руководства»

Рубен Аморим ответил Уэйну Руни, назвавшему цель выиграть АПЛ наивной.

«Такова цель. Наивно – это думать, что мы ее достигнем в этом сезоне или станем главным претендентом в следующем.

Я понимаю, что сейчас такой момент, когда все обо всем знают. Я тоже был ТВ-экспертом, когда завершил карьеру. Я знаю, что [быть экспертом сейчас] – это очень легко.

Наша цель – выиграть АПЛ. Возможно, не со мной во главе. Но это цель клуба, руководства – выиграть АПЛ , как мы это делали в прошлом, добиваясь всех тех великих побед со всеми легендами клуба. Мы хотим быть лучше, и сейчас мы в тяжелой ситуации.

Я не наивен, и поэтому я, 40-летний тренер, работаю в «Манчестер Юнайтед », – заявил португалец.