Аморим о словах Руни про «наивность» цели выиграть АПЛ: «Наивно – это думать, что мы ее достигнем в этом сезоне. Возможно, это случится без меня, но такова цель клуба и руководства»
Рубен Аморим ответил Уэйну Руни, назвавшему цель выиграть АПЛ наивной.
«Такова цель. Наивно – это думать, что мы ее достигнем в этом сезоне или станем главным претендентом в следующем.
Я понимаю, что сейчас такой момент, когда все обо всем знают. Я тоже был ТВ-экспертом, когда завершил карьеру. Я знаю, что [быть экспертом сейчас] – это очень легко.
Наша цель – выиграть АПЛ. Возможно, не со мной во главе. Но это цель клуба, руководства – выиграть АПЛ, как мы это делали в прошлом, добиваясь всех тех великих побед со всеми легендами клуба. Мы хотим быть лучше, и сейчас мы в тяжелой ситуации.
Я не наивен, и поэтому я, 40-летний тренер, работаю в «Манчестер Юнайтед», – заявил португалец.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
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