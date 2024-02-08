«Детройт» обменяет Бояна Богдановича и Алека Беркса в «Нью-Йорк» на Граймса, Фурнье, Флинна, Арчидиаконо и два пика 2-го раунда
Алек Беркс (32 года, 198 см) продолжит карьеру в «Нью-Йорке».
Об этом информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В «Пистонс» отправится защитник Квентин Граймс (23 года, 196 см).
Воджнаровски добавляет, что в Нью-Йорк также отправится форвард Боян Богданович, «Детройт» получит форварда Эвана Фурнье и защитника Малакая Флинна. Сообщается, что «Никс» также отдадут защитника Райана Арчидиаконо и два пика второго раунда.
В сезоне-2023/24 показатели Беркса составляют 12,6 очка и 2,6 подбора при 40,1% реализации из-за дуги (5,7 попытки).
34-летний Богданович набирает 20,2 очка и 3,4 подбора, реализуя 46,8% с игры и 41,5% трехочковых (7,4 попытки).
детройт нормально позорится
Ну оно и правильно, пока Брансон в огне.