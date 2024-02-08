«Детройт» обменяет Бояна Богдановича и Алека Беркса в «Нью-Йорк» на Граймса, Фурнье, Флинна, Арчидиаконо и два пика 2-го раунда

Алек Беркс (32 года, 198 см) продолжит карьеру в «Нью-Йорке».

Об этом информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В «Пистонс» отправится защитник (23 года, 196 см).

Воджнаровски добавляет, что в также отправится форвард « » получит форварда и защитника Малакая Флинна. Сообщается, что «Никс» также отдадут защитника Райана Арчидиаконо и два пика второго раунда.

В сезоне-2023/24 показатели Беркса составляют 12,6 очка и 2,6 подбора при 40,1% реализации из-за дуги (5,7 попытки).

34-летний Богданович набирает 20,2 очка и 3,4 подбора, реализуя 46,8% с игры и 41,5% трехочковых (7,4 попытки).