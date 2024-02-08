«Детройт» обменяет Бояна Богдановича и Алека Беркса в «Нью-Йорк» на Граймса, Фурнье, Флинна, Арчидиаконо и два пика 2-го раунда

Теги Детройт Нью-Йорк НБА Боян Богданович Алек Беркс Эван Фурнье Райан Арчидиаконо Малакай Флинн Квентин Граймс Баскетбол

Алек Беркс (32 года, 198 см) продолжит карьеру в «Нью-Йорке».

Об этом информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В «Пистонс» отправится защитник Квентин Граймс (23 года, 196 см).

Воджнаровски добавляет, что в Нью-Йорк также отправится форвард Боян Богданович, «Детройт» получит форварда Эвана Фурнье и защитника Малакая Флинна. Сообщается, что «Никс» также отдадут защитника Райана Арчидиаконо и два пика второго раунда.

В сезоне-2023/24 показатели Беркса составляют 12,6 очка и 2,6 подбора при 40,1% реализации из-за дуги (5,7 попытки).

34-летний Богданович набирает 20,2 очка и 3,4 подбора, реализуя 46,8% с игры и 41,5% трехочковых (7,4 попытки).

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никс походу серьезно решили пошуметь
+9
0
+9
Ответ Максим Макеев
странно что не в одном пакете с богдановичем
В одном…
+4
0
+4
Возвращение в Ny !
+3
0
+3
0 пиков
детройт нормально позорится
+3
0
+3
Ответ Максим Макеев
0 пиков детройт нормально позорится
Два пика второго раунда и сам Арчидиакано еще)
+1
0
+1
Я это ждал почти 10 лет
+1
0
+1
Пришло наконец время, когда Никс больше не трэш тим
+1
0
+1
могли пики 1-го получить за Богдановича...
+1
0
+1
так осталось Таджа метнуть..))
+1
0
+1
Гениальный обмен для НИКС, очевидно контендеры.
+1
0
+1
Детройт просто идиоты. Ну дождитесь лета. У вас чистая платёжка и много молодежи. Опять же летом высокий пик будет. Зачем эти движения все? Вам ещё и состав надо успеть почистить до дедлайна
0
0
0
Никс всех теперь свипнут на изи
0
0
0
Граймс - интересный баскетболист, мог бы и пригодиться в дальнейшем. Но Нью-Йорк, видимо, хочет за гайкой пойти уже сейчас.
Ну оно и правильно, пока Брансон в огне.
0
0
0
Ну глубина у NY теперь одна из самых сильных в лиге, пятерку могут выпустить на любой вкус: Дивинченцо, Харт, Брансон, Хартенштайн, Рэндл, Ануоби, Робинсон, Ачуа и теперь еще и Богданович с Берксом. 10 полезных игроков, я даже хз кто тут с ними в вариативности потягаться может.
0
0
0
Пугает насколько разумно работает менеджмент Никс в этом году)
0
0
0
ооо Богданович на периметре ) молодцы Никс
0
0
0
Интересно будет глянуть , но как по мне Беркс и Богданович не чемпионского калибра парни , их лучшие времена позади , но буду рад ошибиться..
0
0
0
Отлично для НЙ! Хорошая работа ГМ.
0
0
0
странно что не в одном пакете с богдановичем
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий