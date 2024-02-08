КХЛ. СКА в гостях у «Барыса», «Авангард» примет «Спартак», «Ак Барс» сыграет с «Трактором», ЦСКА против минского «Динамо»

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СКА сыграет в гостях с «Барысом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Авангард» примет «Спартак», «Ак Барс» – «Трактор», ЦСКА встретится на выезде с минским «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – СКА
Дата проведения
8 февраля, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Авангард – Спартак
Дата проведения
8 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Лада – Амур
Дата проведения
8 февраля, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Ак Барс – Трактор
Дата проведения
8 февраля, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Витязь – Северсталь
Дата проведения
8 февраля, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Локомотив – Адмирал
Дата проведения
8 февраля, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – ЦСКА
Дата проведения
8 февраля, 19.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

11 комментариев
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За Барыс!
+3
-1
+2
Трактору безоговорочной победы!
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Удачи Барысу против СКА(будет злой после поражения в Омске)
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Победы Трактору!
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Пара матчей,в Омске и Казани,обязательны к просмотру.Что касаясь антагонизма по поводу СКА,видимо не особенно скажется на армейском клубе.По сравнению с др.клубами претендующими на первое место в конференции,у них куда более щадящие соперники,и первое место займут без проблем.
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Думаю матч Авангард - Спартак будет интересным.
Авангард окрылён победой над СКА, но матч был энергозатратным и эмоции били через край .
Спартак, несколько, затянул с отдыхом. Надеюсь, что не выпали из игрового ритма. Главное - без травм. И пусть победит сильнейший!
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Ответ Strannix
За Барыс!
К сожалению Барысу ничего не надо и он уступит.
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Ответ Caniball
К сожалению Барысу ничего не надо и он уступит.
Увы и ах...
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Ответ Machine Head
Сегодня уж точно все за Барыс и даже Климов!
Не говори за всех--говори за себя!!! Ты--это не ВСЕ!!! Лично мне эти обе команды до одного места...
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