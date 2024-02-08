КХЛ. СКА в гостях у «Барыса», «Авангард» примет «Спартак», «Ак Барс» сыграет с «Трактором», ЦСКА против минского «Динамо»

СКА сыграет в гостях с «Барысом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » примет « », «Ак Барс» – «Трактор», ЦСКА встретится на выезде с минским «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ