КХЛ. СКА в гостях у «Барыса», «Авангард» примет «Спартак», «Ак Барс» сыграет с «Трактором», ЦСКА против минского «Динамо»
СКА сыграет в гостях с «Барысом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Авангард» примет «Спартак», «Ак Барс» – «Трактор», ЦСКА встретится на выезде с минским «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 8 февраля, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 8 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 8 февраля, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 8 февраля, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 8 февраля, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 8 февраля, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 8 февраля, 19.30, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Авангард окрылён победой над СКА, но матч был энергозатратным и эмоции били через край .
Спартак, несколько, затянул с отдыхом. Надеюсь, что не выпали из игрового ритма. Главное - без травм. И пусть победит сильнейший!