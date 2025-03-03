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Бабич о «Спартаке»: «Верим, что можем взять золото. Важно продолжить победную серию»

Срджан Бабич верит в чемпионство «Спартака» в текущем сезоне Мир РПЛ.

Защитник красно-белых высказался после матча с «Оренбургом» (2:0).

«Рад, что мы сумели одержать победу. Это был непростой матч, но главное, что мы набрали три очка. Теперь важно продолжить эту победную серию, чтобы бороться за чемпионство. 

Мы верим, что можем взять золото, но для этого надо максимально качественно играть каждую встречу», – сказал Бабич.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoСпартак
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