Овечкин впервые в сезоне забил в 3 матчах подряд. Это рекорд «Вашингтона» для игроков от 38 лет и старше

Александр Овечкин впервые в сезоне забил в 3 матчах подряд.

Капитан « » открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (2:4), отличившись в большинстве.

В активе нападающего стало 33 (11+22) очка в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 18».

Россиянин впервые с марта прошлого года забил в трех матчах подряд. Это рекорд «Кэпиталс» по продолжительности голевой серии для игроков в возрасте 38 лет и старше.

Овечкин забил 833-й гол в НХЛ – «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки – 61 шайба