Овечкин впервые в сезоне забил в 3 матчах подряд. Это рекорд «Вашингтона» для игроков от 38 лет и старше

Теги Вашингтон Флорида Александр Овечкин НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин впервые в сезоне забил в 3 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (2:4), отличившись в большинстве. 

В активе нападающего стало 33 (11+22) очка в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 18».

Россиянин впервые с марта прошлого года забил в трех матчах подряд. Это рекорд «Кэпиталс» по продолжительности голевой серии для игроков в возрасте 38 лет и старше.  

Овечкин забил 833-й гол в НХЛ – «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки – 61 шайба

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39 комментариев
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Впервые в сезоне я поставил на то, что Саня не забьет по 100 рублей в 3 матчах подряд) Если это так работает, то я готов разом постпвить 6200 ради его рекорда!)))
+74
-11
+63
Ответ Алексей Когут
Комментарий скрыт
Через тоже самое проходили Леброн Джеймс, Месси и Роналду: когда ты играешь настолько долго и результативно, то в определенный момент практически каждое успешное действие становится каким-то рекордом, это нормально
+46
-1
+45
Вот это хороший темп для побития рекорда!
+27
-5
+22
Ответ Торт Спартак
Впервые в сезоне я поставил на то, что Саня не забьет по 100 рублей в 3 матчах подряд) Если это так работает, то я готов разом постпвить 6200 ради его рекорда!)))
не могли бы вы удвоить?)
+21
-3
+18
Это что же получается, идет на 44 шайбы за сезон?
+17
-5
+12
Ответ юрий зайцев
Ну теперь каждый его гол, будет считаться рекордом)))
Не каждый, главным рекордом будет 895-я шайба.
+12
-1
+11
А пять подряд поражений Вашингтона - это еще не рекорд?
+9
-2
+7
Но очередные - 2 при этом :(
+11
-5
+6
Ответ Пашка Донофф
На Украине face-id перестал работать. Кто знает что случилось?
А причём тут Украина?
+6
-1
+5
Ответ ogent
Не каждый, главным рекордом будет 895-я шайба.
И 900-ая соответственно) Верим, ждём!!!
+4
0
+4
Ответ Ekkart
А пять подряд поражений Вашингтона - это еще не рекорд?
Да вроде даже шесть
+3
0
+3
Ответ Торт Спартак
Впервые в сезоне я поставил на то, что Саня не забьет по 100 рублей в 3 матчах подряд) Если это так работает, то я готов разом постпвить 6200 ради его рекорда!)))
Если так, готов компенсировать тебе часть)
Удачи тебе в неудачных ставках😉
+6
-3
+3
Руни зарядил тапки?!
ну пошли дела кое как))
+3
-1
+2
Ответ Фтемноте
Если так, готов компенсировать тебе часть) Удачи тебе в неудачных ставках😉
Всей Россией, за исключением малой части людей, мы будем приближать этот день!😂
+4
-2
+2
Пошло добро
+7
-5
+2
Ответ Алексей Когут
Комментарий скрыт
Духа, очевидно.
+5
-3
+2
Ответ Алексей Когут
Комментарий скрыт
В НХЛ это нормально, там любят рекорды и регулярно что-то отмечают даже среди матча и по тв. И никто ничего не выискивают. Все на позитиве. Но тебе лучше смотреть кхл, где игроки уровня Шипачева или Гусева номер 1 в лиге.
+2
-1
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Ответ Алексей Когут
написал без негатива и сам ничего плохого в рекордах не вижу. Отметил лишь то, что статьи о рекордах выходят по несколько раз в неделю, а где вы душноту разглядели, я хз. Как часто говорил мой тренер - если от всех пахнет говном, принюхайся, ты сам обосрался. Духари..
Пишите без негатива и тут же про г##вно пишите))) я не минусую, но минус поставил)))
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Рэкордсмэн. А то, что столичные дуют всём подряд- этом норм?
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Ответ Атомный Карась
Пишите без негатива и тут же про г##вно пишите))) я не минусую, но минус поставил)))
ну дядь, это же в ответ)) не очень нравится, когда человек с бухты барахты советы раздает😄😄
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Живая легенда НХЛ!!! Гордость нашей страны! Саша, так держать!!!
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0
Пользы для клуба никакой
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Ответ Торт Спартак
Всей Россией, за исключением малой части людей, мы будем приближать этот день!😂
Точно. Малая часть, уже на спортсе дежурят. Минусы раскидывают всем😂😂😂
0
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0
Ответ ericssons
Пошло добро
=ДОБРО ПОШЛО ДА ДА НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ=
+3
-3
0
Так держать! Даёшь серию из 10 матчей!!!!
+3
-3
0
Ответ Геннадий Томилин
Пользы для клуба никакой
Забивает нет пользы,не забивает тоже нет,вы хоть уж определитесь,а то получается лиш бы ляпнуть,что нибудь!
+2
-2
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