УЕФА об отмене допуска российских команд U17: «Когда поняли, что это невозможно, прекратили разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить ассоциацию в опасное положение»

УЕФА прервал обсуждение допуска российских юниоров из-за возможных рисков.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций 26 сентября сперва разрешил сборным России до 17 лет вернуться к международным соревнованиям, а затем, после череды бойкотов от европейских сборных, отменил свое решение.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что обсуждение допуска российских юниорских команд было прекращено, так как это поставило бы организацию в опасное положение.

«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры.

Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», – цитирует Теодоридиса « ».