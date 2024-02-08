УЕФА об отмене допуска российских команд U17: «Когда поняли, что это невозможно, прекратили разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить ассоциацию в опасное положение»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Политика Теодор Теодоридис Р-Спорт Футбол

УЕФА прервал обсуждение допуска российских юниоров из-за возможных рисков.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций 26 сентября сперва разрешил сборным России до 17 лет вернуться к международным соревнованиям, а затем, после череды бойкотов от европейских сборных, отменил свое решение.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что обсуждение допуска российских юниорских команд было прекращено, так как это поставило бы организацию в опасное положение.

«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры.

Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», – цитирует Теодоридиса «Р-Спорт».

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62 комментария
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ну да, 12 стран подписали просьбу отстранить Израиль. почему то их мнение ничего не значит для вас.
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Исполнить свой же регламент? Да вы что, мы – не сумасшедшие.
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Что вы за организация тогда, как и оон от которой толку ноль.... Щя ваще есть кто то независимый? Не вы рулите, вами рулят
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Опасное положение? Ага там каждый футболист будет с пакетом взрывчатки диверсию на ЖД путях готовить.
Израиль у них другое, а тут опаааасно
+13
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+9
Ответ Птюч, Ёж.
ну да, 12 стран подписали просьбу отстранить Израиль. почему то их мнение ничего не значит для вас.
Потому что как хозяин скажет за океаном, так и будет
+14
-7
+7
Ответ Птюч, Ёж.
ну да, 12 стран подписали просьбу отстранить Израиль. почему то их мнение ничего не значит для вас.
Причём здесь УЕФА? 12 стран из 211 подписали письмо и разослали его

сколько из этих 12 находятся в УЕФА?
+13
-6
+7
Сами поставили ассоциацию в опасное положение, пойдя на поводу у бойкотирующих.Теперь просто можно сказать с этими играем, а с этими не будем. И ассоциация ничего не сможет сделать. Ну и грош цена такой ассоциации.
+10
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+5
Ответ Госпокрин
Опасное положение для чиновников. На них сильно давят.
Тогда пусть идут в другое место работать
+5
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+4
Организация которая ничего из себя не представляет
+5
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Ответ Птюч, Ёж.
ну да, 12 стран подписали просьбу отстранить Израиль. почему то их мнение ничего не значит для вас.
где 12 стран и где весь Евросоюз...
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+3
Хозяева заругают, нельзя играть, нельзя
+3
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Колониализм, пятая колонна, западные шестёрки, однополярный мир, родитель 1 и 2, расширение НАТО, госдолг США
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+2
Ответ АдминБЦ
Но и сейчас Митрофанушка и Дюк расскажут о конструктивном диалоге с уефой, о жажде европейцев вернуть Россию и о серьёзных подвижках в теме снятия санкций :))) А как иначе? Если годами не вести переговоры о переговорах, случится страшное - не поедут в Парыж.
Митрофанов про ФИФА говорил, они то сначала сразу сняли бан со сборной вслед за УЕФА.
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Научились как у Европарламента нести чушь про правильность. Борель что ли научил.
+5
-3
+2
Допускать любые российские сборные до международных соревнований ни в коем случае нельзя. Посколько глубинный народ имеет очень короткую память и уже почти уверовал в то, что ничего не происходит.
+6
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Ответ Денис Ширинов
Потому что как хозяин скажет за океаном, так и будет
12 стран. То есть чуть больше 1%. Ты реально думаешь, что такое количество голосов может повлиять на что-то??
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Ответ wolf 100
Если нас не допускают до соревнований по всем направлениям просто надо западу не продавать газ .нефть.редкоземельные металлы да практически все замучаются пыль глотать запад поймет что неминуемо банкротство и сама попросит опять на все соревнования но уже нас будут рассматривать под микроскопом побед не стоит ждать такова реальность
Правильно, не продавайте ничего, добейтесь этого, обратитесь в Думу, правительство, администрацию президента со своим предложением. Все ждут вашего обращения, чтобы начать действовать. Я вас поддерживаю, ничего не продавайте никуда.
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Против лома нет приема.
Угроза бойкота работает и успехи в сво ее только усилят.
Остается дождаться падишаха))
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Зачморили УЕФА западные товарищи.
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Допуск только через "дожимать эту змею в Украине"
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Ответ Фут.Боль
Сами поставили ассоциацию в опасное положение, пойдя на поводу у бойкотирующих.Теперь просто можно сказать с этими играем, а с этими не будем. И ассоциация ничего не сможет сделать. Ну и грош цена такой ассоциации.
А зачем лезть на ненавистный Запад ??
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Причина тряски?
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Да к УЕФА вообще минимум вопросов, видно, что "они пытались"
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А ведь мы что то ждали от этого заседания.К нам конечно там хорошо относятся только вот играть не дают.
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Похоже, что он даже не особо стыдится своего жалкого положения.
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Зато Израиль вон играет, это же другое))
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Шалашевки
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Ответ Чебурашка от Гены
Этот мир уходит в прошлое. Разваливается на глазах. Переустройство не за горами. И мы в этом переустройстве будем в авангарде. Типа Ялта 1945 .
Как бы не быть Берлином 1937. У них такие же идеи были ведь. Прям один в один.
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УЕФА об (отстранении Израиля): «Когда поняли, что это невозможно, прекратили разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить ассоциацию в опасное положение»
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Так обсуждать надо было до объявления о допуске, а не после)
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