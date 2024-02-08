УЕФА об отмене допуска российских команд U17: «Когда поняли, что это невозможно, прекратили разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить ассоциацию в опасное положение»
УЕФА прервал обсуждение допуска российских юниоров из-за возможных рисков.
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций 26 сентября сперва разрешил сборным России до 17 лет вернуться к международным соревнованиям, а затем, после череды бойкотов от европейских сборных, отменил свое решение.
Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что обсуждение допуска российских юниорских команд было прекращено, так как это поставило бы организацию в опасное положение.
«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры.
Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», – цитирует Теодоридиса «Р-Спорт».
Израиль у них другое, а тут опаааасно
сколько из этих 12 находятся в УЕФА?
Угроза бойкота работает и успехи в сво ее только усилят.
Остается дождаться падишаха))