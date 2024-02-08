Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2023 году. Месси, Леброн и Мбаппе – в топ-5 (Sportico)

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Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году.

Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2023 году.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял первое место, заработав 275 млн долларов (215 млн на футболе и 60 млн на сонсорских сделках).

Топ-10 рейтинга выглядит следующий образом:

1. Криштиану Роналду (футбол) – 275 млн (215+60)

2. Джон Рам (гольф) – 203 млн (181+22)

3. Лионель Месси (футбол) – 130 млн (65+65)

4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 125,7 млн (45,7+80)

5. Килиан Мбаппе (футбол) – 125 млн (100+25)

6. Неймар (футбол) – 121 млн (86+35)

7. Стефен Карри (баскетбол) – 98,9 млн (48,9+50)

8. Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 88,4 млн (43,4+45)

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 86,9 млн (44,9+42)

10. Патрик Махоумс (американский футбол) – 84,3 млн (59,3+25)

Больше всего в топ-100 вошло баскетболистов (40 человек), затем идут футболисты (16) и бейсболисты (13). Также в нем представлены игроки из американского футбола (11), гольфисты (10), боксеры (6), гонщики и теннисисты (по 2).

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36 комментариев
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Ответ Любезный Коссутий
я не понимаю, как гольфист может заработать 181 миллион
Гольф - спорт для богатых. 90% играющих в гольф любителей - выше среднего класса и дальше. И 99% из них играть не умеют вообще
Целевая аудитория определяет и цену спонсорких контрактов.
Вудс от Найк получал просто бешеные бабки, несмотря на все проблемы и скандалы в личной жизни.
И рекламные бюджеты экипировочных контор в гольфе очень большие в пересчёте на одну звезду.
А ещё есть товары люкс - машины, часы, яхты, самолёты.
+19
-3
+16
вот почему Месси такой недовольный ходит по пляжу в Майами
+26
-11
+15
я не понимаю, как гольфист может заработать 181 миллион
+15
-5
+10
Не тот счастлив, у кого много добра
А тот у кого жена верна
+7
-2
+5
Ответ Леван Мкртчян
Зашли как-то Килиан, Лео и Криштиану перекусить в известную сеть и как поругались потом из-за счета в Макдаке
Роналду заказал воду, Месси чипсы, а Мбаппе вообще хотел уйти, но ему позвонили и он передумал.
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Ответ Ебздрогыч
У Неймара самый дорогостоящий больничный в мире!
У Неймара не больничный, а тусовочный.
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215 зп у Роналду, больше всех в этом списке. Да, сумма эпическая просто. Даже у засыпанного золотом Мбаппе меньше вдвое
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Криш стабилен во всем
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У Неймара самый дорогостоящий больничный в мире!
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Класс. Ну Криш артистичен, наверное заслужил. Чужие деньги некрасиво считать, но ещё и рекламы в соцсетях, то есть, там намного больше, чем указанно в статье... Дай Бог здоровья мультимиллионерам. Пусть люди не нуждаются не в чём👍🏼
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Ответ Akmor
Гольф - спорт для богатых. 90% играющих в гольф любителей - выше среднего класса и дальше. И 99% из них играть не умеют вообще Целевая аудитория определяет и цену спонсорких контрактов. Вудс от Найк получал просто бешеные бабки, несмотря на все проблемы и скандалы в личной жизни. И рекламные бюджеты экипировочных контор в гольфе очень большие в пересчёте на одну звезду. А ещё есть товары люкс - машины, часы, яхты, самолёты.
это я понимаю, что гольф - спорт для богатых/успешных/состоявшихся людей.
я бы понял, 203 млн (22+181), за счет рекламы среди миллионеров, но как он зарабатывает 181, а на рекламе всего 22 - не понимаю))
кто ему платит этот 181 миллион?
вот Мбаппе сотку платит ПСЖ, а этому парню кто))
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Не задуряйтесь
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Роналду конечно глыба феноменальная.
Еще несколько лет назад казалось, что звезд американского шоу-бизнеса и спорта обойти нереально.
Но Рон обошел и тех и других. И по доходам, и по популярности в инстаграммах всяких.
Мы должны все этим гордиться, что человек из нашего любимого вида спорта обошел актеров, музыкантов, блоггеров, баскетболистов, гольфистов и тд.
Это реально уникальное достижение, без шуток.
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Роналду сейчас с Хилялем борется. Хоть бы новость выкатили!
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Махоумз просто ребенок, по сравнению, с этими дядьками. Во дела
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Ответ KING_OF_RUSSIA
возможно из-за того, что в США на рекламных контрактах больше зарабатывают
Ну в штатах футбол вообще не котируется. Там баскетбол, бейсбол и американский футбол. Там вон сам Леброн всего лишь 80 миллионов взял на рекламе! Хотя кто их там поймёт
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Ответ Глыба
Не тот счастлив, у кого много добра А тот у кого жена верна
Сильно!)
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Сильно!)
Поживешь подольше увидишь побольше
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У Лёньки 130 млн за 1 гол в сезоне😮
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Месси мужик отказался от контракта саудитов на Два Миллиарда !
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В следующем году расклад поменяется. Это данные за год, а Бензема и Неймар только летом перешли в СА, как и Месси в МЛС.
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Ответ Ебздрогыч
У Неймара самый дорогостоящий больничный в мире!
не завидуйте..
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мопси еще знатно до сих пор доит нищий бчк. Не удивлюсь, если он окончательно доведет их до банкротства
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