Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2023 году. Месси, Леброн и Мбаппе – в топ-5 (Sportico)

Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году.

Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2023 году.

Форвард « » занял первое место, заработав 275 млн долларов (215 млн на футболе и 60 млн на сонсорских сделках).

Топ-10 рейтинга выглядит следующий образом:

1. Криштиану Роналду (футбол) – 275 млн (215+60)

2. Джон Рам (гольф) – 203 млн (181+22)

3. (футбол) – 130 млн (65+65)

4. (баскетбол) – 125,7 млн (45,7+80)

5. (футбол) – 125 млн (100+25)

6. Неймар (футбол) – 121 млн (86+35)

7. Стефен Карри (баскетбол) – 98,9 млн (48,9+50)

8. Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 88,4 млн (43,4+45)

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 86,9 млн (44,9+42)

10. Патрик Махоумс (американский футбол) – 84,3 млн (59,3+25)

Больше всего в топ-100 вошло баскетболистов (40 человек), затем идут футболисты (16) и бейсболисты (13). Также в нем представлены игроки из американского футбола (11), гольфисты (10), боксеры (6), гонщики и теннисисты (по 2).