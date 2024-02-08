Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2023 году. Месси, Леброн и Мбаппе – в топ-5 (Sportico)
Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году.
Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2023 году.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял первое место, заработав 275 млн долларов (215 млн на футболе и 60 млн на сонсорских сделках).
Топ-10 рейтинга выглядит следующий образом:
1. Криштиану Роналду (футбол) – 275 млн (215+60)
2. Джон Рам (гольф) – 203 млн (181+22)
3. Лионель Месси (футбол) – 130 млн (65+65)
4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 125,7 млн (45,7+80)
5. Килиан Мбаппе (футбол) – 125 млн (100+25)
6. Неймар (футбол) – 121 млн (86+35)
7. Стефен Карри (баскетбол) – 98,9 млн (48,9+50)
8. Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 88,4 млн (43,4+45)
9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 86,9 млн (44,9+42)
10. Патрик Махоумс (американский футбол) – 84,3 млн (59,3+25)
Больше всего в топ-100 вошло баскетболистов (40 человек), затем идут футболисты (16) и бейсболисты (13). Также в нем представлены игроки из американского футбола (11), гольфисты (10), боксеры (6), гонщики и теннисисты (по 2).
Целевая аудитория определяет и цену спонсорких контрактов.
Вудс от Найк получал просто бешеные бабки, несмотря на все проблемы и скандалы в личной жизни.
И рекламные бюджеты экипировочных контор в гольфе очень большие в пересчёте на одну звезду.
А ещё есть товары люкс - машины, часы, яхты, самолёты.
А тот у кого жена верна
я бы понял, 203 млн (22+181), за счет рекламы среди миллионеров, но как он зарабатывает 181, а на рекламе всего 22 - не понимаю))
кто ему платит этот 181 миллион?
вот Мбаппе сотку платит ПСЖ, а этому парню кто))
Еще несколько лет назад казалось, что звезд американского шоу-бизнеса и спорта обойти нереально.
Но Рон обошел и тех и других. И по доходам, и по популярности в инстаграммах всяких.
Мы должны все этим гордиться, что человек из нашего любимого вида спорта обошел актеров, музыкантов, блоггеров, баскетболистов, гольфистов и тд.
Это реально уникальное достижение, без шуток.