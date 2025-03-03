Аршавин о «Зените»: «После ухода Клаудиньо придется искать лидера. Он дирижировал игрой, на нем было все завязано»

Андрей Аршавин считает, что «Зениту» нужно найти замену после ухода Клаудиньо.

— После ухода Клаудиньо «Зениту» придется искать лидера. Он дирижировал всей игрой, на нем было все завязано.

— Глушенков не справляется?

— Надеюсь, что будет справляться. Если он это делал в «Локомотиве», что мешает ему это сделать в «Зените»? Просто «Зенит» в матче с ЦСКА (0:0) опять стал играть 5–2–3, я думаю, что оптимально играть 4–3–3, где Глушенков будет свободным художником. У «Зенита» на самом деле нет глубины, — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.