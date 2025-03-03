Экс-арбитр Бурруль считает верным удаление Элустондо: «Ольмо двигался к воротам, и игрок «Сосьедада» сбил его, будучи последним защитником»

Экс-арбитр считает верным удаления игрока «Сосьедада» в игре с «Барсой» (0:4).

На 17-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги защитник басков Ариц Элустондо около центрального круга завалил на газон хавбека «блауграны» Дани Ольмо , имевшего возможность убежать один на один с вратарем.

Главный судья Алехандро Кинтеро принял решение показать 30-летнему футболисту красную карточку за фол последней надежды.

«Ольмо двигался к воротам, и игрок «Сосьедада » сбил его, будучи последним защитником. Рефери принял правильное решение», – сказал Альфонсо Перес Бурруль .