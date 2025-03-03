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  • Экс-арбитр Бурруль считает верным удаление Элустондо: «Ольмо двигался к воротам, и игрок «Сосьедада» сбил его, будучи последним защитником»
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Экс-арбитр Бурруль считает верным удаление Элустондо: «Ольмо двигался к воротам, и игрок «Сосьедада» сбил его, будучи последним защитником»

Экс-арбитр считает верным удаления игрока «Сосьедада» в игре с «Барсой» (0:4).

На 17-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги защитник басков Ариц Элустондо около центрального круга завалил на газон хавбека «блауграны» Дани Ольмо, имевшего возможность убежать один на один с вратарем.

Главный судья Алехандро Кинтеро принял решение показать 30-летнему футболисту красную карточку за фол последней надежды.

«Ольмо двигался к воротам, и игрок «Сосьедада» сбил его, будучи последним защитником. Рефери принял правильное решение», – сказал Альфонсо Перес Бурруль.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
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logoДани Ольмо
Альфонсо Перес Бурруль
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