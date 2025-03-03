Экс-арбитр Бурруль считает верным удаление Элустондо: «Ольмо двигался к воротам, и игрок «Сосьедада» сбил его, будучи последним защитником»
Экс-арбитр считает верным удаления игрока «Сосьедада» в игре с «Барсой» (0:4).
На 17-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги защитник басков Ариц Элустондо около центрального круга завалил на газон хавбека «блауграны» Дани Ольмо, имевшего возможность убежать один на один с вратарем.
Главный судья Алехандро Кинтеро принял решение показать 30-летнему футболисту красную карточку за фол последней надежды.
«Ольмо двигался к воротам, и игрок «Сосьедада» сбил его, будучи последним защитником. Рефери принял правильное решение», – сказал Альфонсо Перес Бурруль.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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