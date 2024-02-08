12 стран призвали отстранить команды Израиля из-за конфликта с Палестиной. Израильская ассоциация надеется, что ФИФА «не будет вмешивать политику в футбол»

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Несколько стран призвали ФИФА отстранить израильские команды.

По данным Sky News, футбольные ассоциации 12 стран Ближнего Востока, в том числе Палестины, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной. Лидером инициативы стал президент Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн.

Коллективное письмо было разослано всем 211 членам ФИФА и шести региональным конфедерациям, включая УЕФА.

Футбольная ассоциация Израиля призвала футбольных руководителей отклонить предложение, при этом пожелав Иордании удачи в финале Кубка Азии против сборной Катара.

«Я надеюсь, что ФИФА не будет вмешивать в футбол политику. Мы против вовлечения политических вопросов в футбол и спорт в целом.

Мы сосредоточены только на футбольных вопросах, и наша мечта – пройти квалификацию на чемпионат Европы в 2024 году. Я с нетерпением жду мира во всем мире», – сказал глава Футбольной ассоциации Израиля Нив Гольдштейн.

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99 комментариев
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Необходимо отстранить команды США и Британии за бомбардировку Йемена, Сирии, Ирака.
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Но при этом федерация Израиля двумя руками была за отстранение России :)) замечательно
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Ничего не будет. Это другое.
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Ответ Dronetz02
Комментарий скрыт
классно защищается. Террористы устроили террор, давай уничтожать всё и вся . Детей, стариков, женщин.
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Удивительное двуличие))
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Ответ sp.msk.86
Удивительное двуличие))
Неудивительное)
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Ответ Ростовский
Необходимо отстранить команды США и Британии за бомбардировку Йемена, Сирии, Ирака.
Базу выдал. Более того, необходим международный суд против военно политического руководства стран НАТО за военные преступления против Ирака, Югославии, Ливии, Афганистана и т.д., а также выплата репараций
+30
-5
+25
"Мы против вовлечения политических вопросов в футбол и спорт в целом." Почему же вы в 2022 не были против, и сейчас ничего не говорите про отстранение России по точно таким же политическим вопросам?
+26
-4
+22
Запад зло. Лицемерие и двойные стандарты.
+23
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+19
ФИФА уже создало нагло бросающийся в глаза прецедент откровенного смешения политики с футболом в угоду евробюрократии. Чем Израиль лучше? Ах, да, разумеется, наш Мордор - самый худший, а Израиль - #этодругое.
+18
-1
+17
Ответ Dronetz02
Комментарий скрыт
Ну хватит вам. ООН признала даже, что Израиль устроил Геноцид народа в Палестине. И это не Соловьёв сказал. Читайте ино.сми.
+18
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+15
ФИФА надо уже принять какую-то одну сторону, или отстранять Израиль или остовлять в спорте но и Россию возвращать, а то как-то нечестно получается, они что избранные какие-то?
+13
-1
+12
Ответ Чебурашка от Гены
Ничего не будет. Это другое.
Как же я орал чаечкой, когда какая-то барышня уволилась с большой должности в Яндексе и переехала в Израиль, так как она не могла жить в стране, которая воюет со своими соседями))
+11
-1
+10
Ответ Мишаня Кашников
ФИФА надо уже принять какую-то одну сторону, или отстранять Израиль или остовлять в спорте но и Россию возвращать, а то как-то нечестно получается, они что избранные какие-то?
Они уже приняли сторону. Ту, что облизывает Израиль с головы до ног.
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Ответ Dronetz02
Комментарий скрыт
Ну тогда о чем с тобой говорить. Преступное государство у нас одно. США. Начиная с Хиросимы и Нагасаки и до сегодняшнего дня.
+9
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Ответ Dronetz02
Комментарий скрыт
украина - преступное государство?
+9
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+8
Ответ Trombon
"Мы против вовлечения политических вопросов в футбол и спорт в целом." Почему же вы в 2022 не были против, и сейчас ничего не говорите про отстранение России по точно таким же политическим вопросам?
Ты не понимаешь, это другое
+9
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+7
’Я надеюсь что Фифа не будет вмешивать в футбол политику’
Какое лицимерие))И ведь Запад будет на их стороне))
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Глаза на лоб лезут от такой "стойкой позиции"
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Всё верно, ведь фифа никогда не мешала политику с футболом.
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Подумаешь Израиль использует в Газе "План Ост" одного известного австрийского художника
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Конечно не будет, разве были прецеденты?
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Ответ Dronetz02
Комментарий скрыт
Ну так и Россия защищается.
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Ответ Ростовский
Необходимо отстранить команды США и Британии за бомбардировку Йемена, Сирии, Ирака.
"Фифа надеется, что Американская ассоциация не будет вмешиваться в их дела", поэтому без отстранений 🤓
+5
0
+5
Ответ Sergey
Комментарий скрыт
ты согласен, что сша и британия - террористические государства?
+5
-1
+4
Ответ Roja
Врёшь Ничего ООН не заявляло
Государство Израиль должно в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о геноциде и в отношении палестинцев в Газе принять все зависящие от него меры для предотвращения совершения всех действий, подпадающих под действие статьи 2 Конвенции», — заявила судья Джоан Донохью, зачитывая вердикт.
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лицемерие - это западная скрепа, которую поддерживает российская оппозиция
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Я лично против любых отстранений и неспортивных уклонений от матчей. Но фифа себя поставила в очень неудобное положение, которое приведёт к потере авторитета и распаду этой организации в будущем. Что хорошо.
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И на фоне всего этого шоу, спортс на полном серьёзе разбирает дело Валиевой🤣 ещё раз - какой бы идиотской не была линия защиты, если суд установил отсутствие умысла, то это в любом случае не максимальной наказание
Так что дело там исключительно в предвзятой позиции суда
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Ответ Gaudi31
Они ещё на ЧМ-26 поедут, вот увидите)
А я хочу, что бы Израиль пробился на ЧЕ в Германию. Ох там и веселуха будет, думаю. Куча арабов, мусульман, турков.
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