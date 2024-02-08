12 стран призвали отстранить команды Израиля из-за конфликта с Палестиной. Израильская ассоциация надеется, что ФИФА «не будет вмешивать политику в футбол»

Несколько стран призвали ФИФА отстранить израильские команды.

По данным Sky News, футбольные ассоциации 12 стран Ближнего Востока, в том числе Палестины, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной. Лидером инициативы стал президент Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн.

Коллективное письмо было разослано всем 211 членам ФИФА и шести региональным конфедерациям, включая УЕФА.

Футбольная ассоциация Израиля призвала футбольных руководителей отклонить предложение, при этом пожелав Иордании удачи в финале Кубка Азии против сборной Катара.

«Я надеюсь, что ФИФА не будет вмешивать в футбол политику. Мы против вовлечения политических вопросов в футбол и спорт в целом.

Мы сосредоточены только на футбольных вопросах, и наша мечта – пройти квалификацию на чемпионат Европы в 2024 году. Я с нетерпением жду мира во всем мире», – сказал глава Футбольной ассоциации Израиля Нив Гольдштейн.