Слуцкий не пришел на пресс-конференцию после 0:6 с «Зенитом», нарушив регламент
Леонид Слуцкий не пришел на пресс-конференцию после матча с «Зенитом» (0:6).
Согласно регламенту Кубка равноправия, тренер должен был ответить на вопросы журналистов.
Василий Березуцкий и Олег Яровинский, входящие в штаб Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа», также отказались от общения с медиа.
Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го.
И в этом ему охотно верится
Без поддержки Гинера и судей - нулевой тренер.
3-й матч у руля новой команды, в двух предыдущих - победы
Так давайте уважать своих...