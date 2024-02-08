Слуцкий не пришел на пресс-конференцию после 0:6 с «Зенитом», нарушив регламент

Леонид Слуцкий не пришел на пресс-конференцию после матча с «Зенитом» (0:6).

Согласно регламенту Кубка равноправия, тренер должен был ответить на вопросы журналистов.

Василий Березуцкий и Олег Яровинский, входящие в штаб Слуцкого в « », также отказались от общения с медиа.

Напомним, возглавил «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го.