Слуцкий не пришел на пресс-конференцию после 0:6 с «Зенитом», нарушив регламент

Теги Зенит Леонид Слуцкий премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Шанхай Шеньхуа Чемпионат.com Футбол

Леонид Слуцкий не пришел на пресс-конференцию после матча с «Зенитом» (0:6).

Согласно регламенту Кубка равноправия, тренер должен был ответить на вопросы журналистов.

Василий Березуцкий и Олег Яровинский, входящие в штаб Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа», также отказались от общения с медиа.

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го.

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74 комментария
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Это тебе не с Дзюбой про Семака и Зенит язвить на ютубе , Лёнечка
+151
-49
+102
Ответ Поцелуй Оздоева
Так он вроде же не язвил?
Ты думаешь он в курсе, что там Слуцкий говорил, он же чисто ради плюсиков написал.
+78
-6
+72
Поплыл .
+53
-13
+40
Резво начал)
+34
0
+34
Ответ Саня Беляков
Это тебе не с Дзюбой про Семака и Зенит язвить на ютубе , Лёнечка
Так он вроде же не язвил?
+38
-6
+32
Куда пропала вся эта фейковая улыбчивость с запада с физиономии ЛВС 😂
+34
-9
+25
Ответ Александр Жердин
Поплыл .
Куда он поплыл? Он месяц команду тренирует))
+34
-11
+23
Ответ Александр Степанов
Куда он поплыл? Он месяц команду тренирует))
В макдак поплыл)
+19
-4
+15
Здесь всё и без слов ясно...
+19
-8
+11
🤡
+18
-10
+8
С кем не бывает. Просто спешил к Дзюбе,на съёмки шоу.
+12
-5
+7
Ответ Vedved
Вполне: 2 победы, 1 поражение)
1 истерика.
+7
0
+7
"Извините, пирожки", - сказал Слуцкий
И в этом ему охотно верится
+10
-4
+6
"Ну, так нельзя" (с)
+6
-1
+5
Ответ petgusev917@gmail.com
Комментарий скрыт
Тухляк в тушино
+8
-4
+4
Благодаря активному присутствию Слуцкого в ютубе, стало понятно, что человек он так себе, что эта истерика и подтверждает. Конечно же это не ходить к заштатным КВН-щикам, где тебя все облизывают и даже не обращают внимание на твою духоту и быдлоповедение, тут уже за свои действия надо отвечать
+7
-3
+4
Ответ Александр Степанов
Куда он поплыл? Он месяц команду тренирует))
Ну раз месяц тренирует, что он так переживает? Так бы и сказал на пресс-конференции, что еще не все получается и прочее блаблабла, что говорят тренеры, а Слуцкий выставил себя истеричкой
+3
0
+3
Физрук заштатный 👎
+12
-10
+2
Ответ football.in.kg
Не пришел, значит, стыдно. Стыдно, значит, гордость есть. Гордость есть, значит, у Шеньхуа возможны перспективы
Не путай гордость и гордыню. Не пришел, значит яиц нет. Не смог достойно повести себя после поражения.
+2
0
+2
Слуцкий может только комиком-стэндапером работать.
Без поддержки Гинера и судей - нулевой тренер.
+3
-1
+2
Ответ Остужающий
Резво начал)
Вполне: 2 победы, 1 поражение)
+2
0
+2
Ответ Gas Vit
Домосед х.... ев
Леонид Викторович, Вы? Узнаю стиль юмора
+2
0
+2
Ответ Petr Friendship
Когда бесконечные крупные поражения и не таким станешь. Увы но как тренер, СТАЛ Слуцкий наверно никаким. Я лично сочуствую ему, в нашем смешном российском футболе он все таки был именем. Кого можно назвать нормальными тренерами последней эпохи? Карпина, Черчесова, Семина понятно, так или иначе Семака хочешь не хочешь, Курбана ну и его, Слуцкого.
А где бесконечные крупные поражения?🤔
3-й матч у руля новой команды, в двух предыдущих - победы
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Ответ Саня Беляков
Это тебе не с Дзюбой про Семака и Зенит язвить на ютубе , Лёнечка
Ты лжец, Шура. Слуцкий говорил, что считает Семака лучшим тернером рпл
+1
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+1
Ответ Petr Friendship
Когда бесконечные крупные поражения и не таким станешь. Увы но как тренер, СТАЛ Слуцкий наверно никаким. Я лично сочуствую ему, в нашем смешном российском футболе он все таки был именем. Кого можно назвать нормальными тренерами последней эпохи? Карпина, Черчесова, Семина понятно, так или иначе Семака хочешь не хочешь, Курбана ну и его, Слуцкого.
Ну я никогда не считал Слуцкого прям выдающимся тренером, хотя безусловно уважал за его решение уехать в Чемпионшип, а потом в Голландию, поэтому по большому счету, проиграл он 0-6, выиграл - это фиолетово, тем более, что это предсезонка, где результат вообще не важен. Тут вопрос именно в поведении Слуцкого, когда он ограничивался только интервью, он производил впечатление очень интеллигентного и вменяемого человека, когда же он стал превращаться в шоумена, из него полилось вечное нытье про судей, нытье про отъезд легов (как будто, только у Рубина леги уехали, да и гандикап у клуба был достаточный), потом это его токсичное поведение в различных шоу, вопрос, что Слуцкий в последние годы именно своим поведением разочаровал больше, чем результатами
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пошел готовиться к Стэму с Физтехом
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Не могу понять, почему вместо поддержки русского человека, надо язвить? Как ни крути, но бразильцы в футбол играют лучше китайцев. Верно!?
Так давайте уважать своих...
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Ну так нельзя
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Товарищ поплыл и конкретно так
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Обиделся.
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