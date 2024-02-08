Ротенберг о новой арене СКА: «Мы даже лучше, чем «Камп Ноу» – хоккей интереснее футбола. Не надо лететь в Детройт, Нью-Йорк, Эдмонтон. В Петербурге лучшая арена в мире»

Теги СКА Барселона НХЛ Камп Ноу КХЛ Барыс Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг считает, что новая арена СКА лучше стадиона «Барселоны».

СКА победил Барыс (2:1 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

11 февраля СКА проведет против «Сочи» первый матч на «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей.

– С каким настроением команда готовится к переезду на новую арену?

– Отличное настроение! Это для нас новый вызов. Все билеты проданы. Мы сейчас прилетим домой, у нас будут сутки на восстановление, потом потренируемся.

Конечно, это новый вызов для нас – лучшая арена в мире. Для каждого игрока, каждого тренера, каждого болельщика – мечта смотреть хоккей на такой арене.

Не надо лететь ни в Детройт, ни в Нью-Йорк, ни в Эдмонтон. У нас дома в Санкт-Петербурге будет лучшая арена в мире. Ждем всех на ней.

Будем стараться выйти на новый уровень. Ждем наших болельщиков, приглашаем всех на наши игры. Вас тоже приглашаем – прилетайте в Санкт-Петербург на наши матчи.

В свое время я был болельщиком футбольной «Барселоны», летал в Испанию на матчи. Все ходят на «Камп Ноу», показывают стадион – это как достопримечательность города.

Может так случиться, что для туристов в Санкт-Петербурге посещение «СКА Арены» тоже будет обязательным для всех.

Эрмитаж и «СКА Арена» – их нужно посетить обязательно.

Мы ничем не хуже, даже лучше, чем «Камп Ноу». Атмосфера точно будет лучше – это хоккей. Он интереснее футбола, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

80 комментариев
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Читая откровения РР как тут не вспомнить слова одного из персонаже Булгакова: "интереснее всего в этом вранье то, что оно — вранье от первого до последнего слова".
+78
-5
+73
Хорошо, что первый матч на новой арене СКА проведёт не против Авангарда. Могло бы быть многошайбовое фиаско. А так с карманным Sochi сыграть - в самый раз.
+59
-7
+52
Арена лучше чем Камп Ноу
СКА лучше Барсы
Хоккей лучше футбола

Я даже не знаю, как это все комментировать.

Соленые огурцы лучше водки.
+47
-2
+45
А еще, судя по интервью, в Питере лучшая соль!
+42
-4
+38
Странно, что не сказал какой нибудь «Хампль ХАУ»
+37
-1
+36
Ответ Отличник Ослов
Такое чувство, что Шариков , был не одним удачным опытом доктора Преображенского .
Одним, этот неудачный
+28
-1
+27
Такое чувство, что Шариков , был не одним удачным опытом доктора Преображенского .
+31
-5
+26
Ответ Дурачок
Хорошо, что первый матч на новой арене СКА проведёт не против Авангарда. Могло бы быть многошайбовое фиаско. А так с карманным Sochi сыграть - в самый раз.
Можно ещё шоу с героическим камбэком подготовить по такому поводу. Потом в самый раз будет вспомнить про блокаду и поблагодарить Миллера
+20
-1
+19
Это как дети хвастаются "да мой папа твоего папу через крышу кинет!"
+19
-2
+17
Ответ Ебздрогыч
А еще, судя по интервью, в Питере лучшая соль!
солъ
+10
-2
+8
Не надо лететь ни в Детройт, ни в Нью-Йорк, ни в Эдмонтон.

Ну так тебя Ромка никто и не пустит туда. Под санкциями же.
А так наверное хочется?!
+10
-3
+7
Ну, тут до Ротенберга не докопаться.
Камп Ноу сейчас на ремонте , большая часть стадиона ,на данный момент, лежит а руинах
+8
-1
+7
Интересно, он вообще размеры аудиторий футбола и хоккея сравнивал? Все тупые, смотрят неинтересный футбол, и только Ромка такой весь в белом.
+7
0
+7
ну это зря. Лучше стадиона Мордовии в Саранске ничего быть не может
+7
-1
+6
Как будто люди в Эдмонтоне и Детройте ходят исключительно чтоб на арены посмотреть, и не важно - Макдевид там будет играть или Вася пупкин
+6
0
+6
СКА - Сочи это вам не какие-то Барселона - Реал в лучшие годы обеих команд :)
+8
-3
+5
А слабо в Твери, например, что-нибудь построить.Там "Юбилейный" 1800 года постройки,на одну трибуну весь развалился уже. Команду и ту у города отняли, зато в Питере арена красимше ,чем в Ньюйрке. Ну круто чё....
+6
-2
+4
с хренали хоккей интереснее?
+4
0
+4
Клоун
+6
-2
+4
Подарите уже этому господину билет в Финляндию в один конец
+3
0
+3
А как же "баклан-арена"? Мюллер с Медмедевым поспорят с финном.
+6
-3
+3
Ответ Вадим Симонов
Интересно, что он пьет или принимает каждый день,на такую ересь нужен крепкий препарат
Он фанат уринотерапии..
Потом ему моча в голову ударяет и он интервью дает.
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
А еще, судя по интервью, в Питере лучшая соль!
Это мы и без этого интервью знали
+3
0
+3
Ответ Вадим Симонов
Интересно, что он пьет или принимает каждый день,на такую ересь нужен крепкий препарат
хлорку!)
+2
0
+2
Вообще не слежу за хоккеем и понятия не имею, кто такой Ротенберг (ну как, знаю такого олигарха), но что он вообще несёт?
+2
0
+2
А я не хуже йозе марино, добавил роман
+4
-2
+2
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
А слабо в Твери, например, что-нибудь построить.Там "Юбилейный" 1800 года постройки,на одну трибуну весь развалился уже. Команду и ту у города отняли, зато в Питере арена красимше ,чем в Ньюйрке. Ну круто чё....
Сначала снег вывезти нужно ,а потом уже об аренах думать 😄
+2
0
+2
Опять набьют полный стадик бюджетников и радоваться будут🤦🏻‍♂️🤡😬
+6
-4
+2
Хотел написать выздоравливай, но похоже болезнь перешла в терминальную стадию
+5
-3
+2
Ответ Арсений1990
Клоун
ещё мало сказано
+3
-2
+1
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