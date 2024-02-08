Ротенберг о новой арене СКА: «Мы даже лучше, чем «Камп Ноу» – хоккей интереснее футбола. Не надо лететь в Детройт, Нью-Йорк, Эдмонтон. В Петербурге лучшая арена в мире»

Роман Ротенберг считает, что новая арена СКА лучше стадиона «Барселоны».

СКА победил Барыс (2:1 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

11 февраля СКА проведет против «Сочи» первый матч на «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей.

– С каким настроением команда готовится к переезду на новую арену?

– Отличное настроение! Это для нас новый вызов. Все билеты проданы. Мы сейчас прилетим домой, у нас будут сутки на восстановление, потом потренируемся.

Конечно, это новый вызов для нас – лучшая арена в мире. Для каждого игрока, каждого тренера, каждого болельщика – мечта смотреть хоккей на такой арене.

Не надо лететь ни в Детройт, ни в Нью-Йорк, ни в Эдмонтон. У нас дома в Санкт-Петербурге будет лучшая арена в мире. Ждем всех на ней.

Будем стараться выйти на новый уровень. Ждем наших болельщиков, приглашаем всех на наши игры. Вас тоже приглашаем – прилетайте в Санкт-Петербург на наши матчи.

В свое время я был болельщиком футбольной «Барселоны», летал в Испанию на матчи. Все ходят на «Камп Ноу», показывают стадион – это как достопримечательность города.

Может так случиться, что для туристов в Санкт-Петербурге посещение «СКА Арены» тоже будет обязательным для всех.

Эрмитаж и «СКА Арена» – их нужно посетить обязательно.

Мы ничем не хуже, даже лучше, чем «Камп Ноу». Атмосфера точно будет лучше – это хоккей. Он интереснее футбола, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.