Чеферин объявил, что не будет баллотироваться на пост главы УЕФА в 2027-м, несмотря на обнуление. Он занимает пост с 2016-го

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Александер Чеферин Футбол

Александер Чеферин не будет снова баллотироваться на пост президента УЕФА.

Ранее стало известно, что Александер Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

Сегодня на конгрессе УЕФА большая часть членов поддержала эту и другие поправки. Англия выступила против, Украина воздержалась.

Несмотря на это, Чеферин объявил, что не станет баллотироваться в 2027 году.

«Я решил. Я больше не планирую баллотироваться в 2027-м», – объявил глава УЕФА.

Чеферин занимает пост президента УЕФА с 2016 года.

Глава УЕФА Чеферин: «Дочь говорит мне: «Ты похож на персонажа «Властелина колец». Но меня не интересует кольцо всевластия. Общее благо должно преобладать над личным»

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78 комментариев
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Слыхали мы про такие решения)) посмотрим))
+147
-3
+144
Ждём просьбу остаться от "народа" УЕФА
+100
-3
+97
Ответ 8b68xzprhw
Слыхали мы про такие решения)) посмотрим))
вот-вот
слышали мы уже, что кое-кто не будет синими пальцами за власть цепляться
а потом - ну меня же народ попросил, на кого я их оставлю
+97
-12
+85
Сказать не сделать. У нас тоже один говорил, что два срока отсидит и пойдет проживать наворованное, но в итоге и воровать меньше не стал и от корыта уже четверть века оторвать не могут.
+38
-3
+35
Ответ Leon Petov
Ждём просьбу остаться от "народа" УЕФА
Ща мешок писем от Вали Терешковой подвезут
+23
-3
+20
Александр Григорьевич и Владимир Владимирович ржут в голос
+21
-3
+18
А потом он развяжет конфликт с Суперлигой и в такой момент буден вынужден снова остаться президентом.
+13
-1
+12
2027-й год: "В этот сложный момент я не могу бросить всё на полпути."
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0
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Ответ Abdul Aziz
Комментарий скрыт
я немного в теме, за кого народ в РБ топит
+14
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+10
Ну это он в 2024 году так говорит))
+8
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А для чего тогда эта поправка в Устав? Для обнуления сроков кого-то другого?
+7
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+7
Ответ Andreas Shev
ну хоть у кого-то хватает характера не хвататься за власть пока в гроб не положат.
это он сейчас бла бла бла. Увидим ближе к 27
+5
0
+5
Ожидание: Обнуление по Путину
Реальность: Я ухожу по Ельцину
+8
-3
+5
Это как? Ждёт, когда его станут упрашивать и умолять остаться?
+5
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+4
Ответ Abdul Aziz
Комментарий скрыт
100% звиздеж
+6
-2
+4
Тоже Надеждина испугался?😆
+4
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+4
Ответ 8b68xzprhw
Слыхали мы про такие решения)) посмотрим))
Да что там слыхали - даже фото доказательства имеются
+4
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+3
Ответ maggiu
Комментарий скрыт
проблема, что на самом деле это не так
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+2
Вы там совсем обнулись?
+2
0
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Соскочить хочет
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Ответ Артем Л
Про "наворованное" пруфы в студию. Или ты думаешь, что США обладая инфой по всем финансовым проводкам уже бы не выкатили "доказательства воровства Путиным"? Только не надо приводить в пример фейк про Дворец.
США какое дело где он и как наворовал? Обворовал то он не жителей Америки. Так что думай. «Патриот».
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ЧТО????
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А у нас в стране так не было... Эх
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Услышав эту новость, где-то в бетонной крепости икнул испуганный старик..
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Падажжи, Сань, не торопись, решишь ближе к делу ))
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Ответ Артем Л
А такое, что они могли бы слить железобетонный компромат (если бы он был) на Путина - и тем самым попытаться его сместить от власти. Только не говори что это амерам не выгодно)
им выгодно, чтобы в России была коррупция, потому что такое бабло отжимать легко в своих финансовых предприятиях.
Почему капитал страны утекает за кардон и отжимается раз за разом?
Если додумаешься, то увидишь причину коррупции.
Кому выгодна коррупция в России? россиянам или американцам?
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Да, ладно, а школьные обеды хоть бесплатные будут, а природу защищать, а гражданства двойные у чиновников запретили? Зачем уходить, столько дел.😅
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зачем поправки тогда, надо убрать...Или по просьбе Не уходи - скажет, Ладно буду рулить))))
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Ответ Moscwow
🤦‍♂️ ну да, это же не катарский президент псг Аль Хелаифи купил себе должность в уефа и иммунитет от ффп
Че за бред, сравнить президента фк и целое государство. Должность в УЕФА и проведение ЧМ.
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Всего лишь один звонок из Вашингтона.
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