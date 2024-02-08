Чеферин объявил, что не будет баллотироваться на пост главы УЕФА в 2027-м, несмотря на обнуление. Он занимает пост с 2016-го

Александер Чеферин не будет снова баллотироваться на пост президента УЕФА.

Ранее стало известно, что хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

Сегодня на конгрессе УЕФА большая часть членов поддержала эту и другие поправки. Англия выступила против, Украина воздержалась.

Несмотря на это, Чеферин объявил, что не станет баллотироваться в 2027 году.

«Я решил. Я больше не планирую баллотироваться в 2027-м», – объявил глава УЕФА.

Чеферин занимает пост президента УЕФА с 2016 года.

Глава УЕФА Чеферин: «Дочь говорит мне: «Ты похож на персонажа «Властелина колец». Но меня не интересует кольцо всевластия. Общее благо должно преобладать над личным»