Чеферин объявил, что не будет баллотироваться на пост главы УЕФА в 2027-м, несмотря на обнуление. Он занимает пост с 2016-го
Александер Чеферин не будет снова баллотироваться на пост президента УЕФА.
Ранее стало известно, что Александер Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.
Сегодня на конгрессе УЕФА большая часть членов поддержала эту и другие поправки. Англия выступила против, Украина воздержалась.
Несмотря на это, Чеферин объявил, что не станет баллотироваться в 2027 году.
«Я решил. Я больше не планирую баллотироваться в 2027-м», – объявил глава УЕФА.
Чеферин занимает пост президента УЕФА с 2016 года.
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