Франция, Италия, Бельгия и Израиль сыграют в одной группе Лиги наций, Германия попала в группу к Нидерландам
Состоялась жеребьевка Лиги наций-2024/2025.
Лига А
Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия
Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль
Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина
Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия
Лига В
Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия
Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция
Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан
Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция
Лига С
Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония
Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Гибралтар/Литва
Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь
Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия
Лига D
Группа 1: Гибралтар/Литва, Сан-Марино, Лихтенштейн
Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра
Корзины были сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций-2022/2023.
Каждая команда играет дома и в гостях против каждого соперника по группе на групповой стадии.
В формат Лиги наций добавится новый раунд плей-офф, матчи которого пройдут в марте 2025 года. Победители и занявшие вторые места в группах Лиги А проведут друг с другом по матчу дома и на выезде в рамках 1/4 финала, четыре сильнейшие сборные выйдут в финальную стадию, которая намечена на июнь 2025 года.
Занявшие четвертые места в Лигах А и В автоматически опустятся в Лиги В и С соответственно. Два худших обладателя четвертых мест в Лиге С вылетят в Лигу D.
Четыре победителя групп Лиг В и С, а также два победителя групп Лиги D автоматически поднимутся в Лиги А, В и С соответственно.
Обладатели третьих мест в группах Лиги А и вторых мест в группах Лиги В, а также третьих мест в группах Лиги В и вторых мест в группах Лиги С сыграют друг с другом дома и на выезде в стыковых матчах за повышение/понижение в классе.
Также предусмотрены стыковые матчи между двумя лучшими обладателями четвертых мест в Лиге С и двумя обладателями вторых мест в Лиге D.
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