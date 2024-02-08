Франция, Италия, Бельгия и Израиль сыграют в одной группе Лиги наций, Германия попала в группу к Нидерландам

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Состоялась жеребьевка Лиги наций-2024/2025.

Лига А

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина

Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия

Лига В

Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия

Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция

Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция

Лига С

Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Гибралтар/Литва

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь

Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия

Лига D

Группа 1: Гибралтар/Литва, Сан-Марино, Лихтенштейн

Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра

Корзины были сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций-2022/2023. 

Каждая команда играет дома и в гостях против каждого соперника по группе на групповой стадии.

В формат Лиги наций добавится новый раунд плей-офф, матчи которого пройдут в марте 2025 года. Победители и занявшие вторые места в группах Лиги А проведут друг с другом по матчу дома и на выезде в рамках 1/4 финала, четыре сильнейшие сборные выйдут в финальную стадию, которая намечена на июнь 2025 года.

Занявшие четвертые места в Лигах А и В автоматически опустятся в Лиги В и С соответственно. Два худших обладателя четвертых мест в Лиге С вылетят в Лигу D.

Четыре победителя групп Лиг В и С, а также два победителя групп Лиги D автоматически поднимутся в Лиги А, В и С соответственно.

Обладатели третьих мест в группах Лиги А и вторых мест в группах Лиги В, а также третьих мест в группах Лиги В и вторых мест в группах Лиги С сыграют друг с другом дома и на выезде в стыковых матчах за повышение/понижение в классе.

Также предусмотрены стыковые матчи между двумя лучшими обладателями четвертых мест в Лиге С и двумя обладателями вторых мест в Лиге D.

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47 комментариев
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Италия, Бельгия, Франция, Израиль в фильме "Какого ... здесь делает Израиль?"
+36
-5
+31
Израиль в такой группе напоминает мем про блондинку, сидящую на белом диване, в окружении афроамериканцев
+23
-1
+22
Ответ Родри
Англии повезло ...
А что повезло, они во второй лиге играют и не претендуют на победу в этом розыгрыше
+10
0
+10
Израилю хана, а Кейн в своей группе может до 100 голов добить за сборную)
+10
-2
+8
Жаль Латвия с Белоруссией в одной группе не играют. Посмотрел бы я, как шпроты выкручивались. Напомню, им запрещено играть с россиянами и белоруссами. 😁
+22
-15
+7
Ответ werowolf-gears
Италии уже пора ЛН выиграть, главное на испанцев не нарваться
Италии уже пора на ЧМ поехать, главное - на македонцев не нарваться
+7
0
+7
Ответ Чебурашка от Гены
С чего бы? Мы на 29 месте в рейтинге УЕФА.
Рейтинг УЕФА тут никакого отношения к турниру не имеет. Корзины определяются по результатам прошлого розыгрыша. В 2022 вылетели в лигу С, так как засчитали во всех матчах тех. поражения. Вот и вопрос на засыпку, а где сборная сейчас?
+6
0
+6
А Россия получается уже в лигу D вылетает? Когда вернемся начнем в группе с Гибралтарами и Андоррами?
+3
0
+3
Как же не везёт азерам с жеребьёвкой отборов на ЧЕ - ЧМ и в ЛН, опять шведы и опять словаки 🙂 тут без шансов. Армянам же наоборот подфартило с группой, должны забрать первое место, если не начудят сами. Ну и казахам снова досталась Словения, пора вернуть им должок за два проигрыша в отборе ЧЕ, в принципе достаточно ровная группа у казахов, можно побороться за победу в группе, нет явного фаворита здесь.
+4
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+3
Италия, Бельгия и Франция попали в группу смерти
+2
0
+2
Группа 2 в лиге А конечно огонь. Израиль что то сможет, если только ему Меркаву разрешат на поле выпустить)
+2
0
+2
Италии уже пора ЛН выиграть, главное на испанцев не нарваться
+2
0
+2
Англия в лиге В. Босния и Израиль в лиге А. Это сюрреализм какой-то.
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Ответ Shuller18
Израилю хана, а Кейн в своей группе может до 100 голов добить за сборную)
С таким тренером Кейн забьет максимум один гол в матче, после чего Саутгейт скажет держать счёт и не высовываться к чужим воротам.
+2
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+1
Ответ Trash Talking
Италия, Бельгия, Франция, Израиль в фильме "Какого ... здесь делает Израиль?"
Итоговые результаты матчей в группе могут быть обьявлены антисемитскими.
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Ответ Максат Тобыш
Комментарий удален модератором
Ну кто? Иваны, конечно.
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Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Не стыдно Вам такое писать?
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Демократия - она такая, если надо будет хозяину, то и Шри-Ланка будет играть в Чемпионате Европы без отбора...
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предлагаю провести матч Франция-Израиль в Марселе, а Бельгия-Израиль в Брюсселе
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Ну что можно сказать, можем только позавидовать счастливым людям, кто болеет за своих в турнире с азатом.
+1
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+1
Германия попала в группу к Нидерландам

Как вы еще не поняли? Это не меня заперли с вами - это вас заперли со мной
+1
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Комментарий удален модератором
Ответ Гроссмейстер Д
А Россия получается уже в лигу D вылетает? Когда вернемся начнем в группе с Гибралтарами и Андоррами?
Скорее всего, да.
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Ответ Чебурашка от Гены
С чего бы? Мы на 29 месте в рейтинге УЕФА.
Причем тут клубный рейтинг УЕФА и турнир сборных?
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Ответ Гроссмейстер Д
Рейтинг УЕФА тут никакого отношения к турниру не имеет. Корзины определяются по результатам прошлого розыгрыша. В 2022 вылетели в лигу С, так как засчитали во всех матчах тех. поражения. Вот и вопрос на засыпку, а где сборная сейчас?
Понятно. Я не знал.
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Ответ Kyzyl_shaitan
причем тут рейтинг?
А как отбираются команды в Лигу Наций? От рейтинга не зависит? Я думал, рейтинг нужен.
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Ответ Чебурашка от Гены
С чего бы? Мы на 29 месте в рейтинге УЕФА.
причем тут рейтинг?
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Ответ Dolphin Alex
А где РФ?.. че случилось?? бгг
сборная России существует, хэллоу
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Ответ belisimo
предлагаю провести матч Франция-Израиль в Марселе, а Бельгия-Израиль в Брюсселе
полюбому будут провокации. В любом городе Франции и Бельгии.
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Ответ Enchanter WIZZARD
Украина - Грузия. Эль Саакашвилико!
Дерби эксбратских стран.
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