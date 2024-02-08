Франция, Италия, Бельгия и Израиль сыграют в одной группе Лиги наций, Германия попала в группу к Нидерландам

Состоялась жеребьевка Лиги наций-2024/2025.

Лига А

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина

Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия

Лига В

Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия

Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция

Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция

Лига С

Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Гибралтар/Литва

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь

Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия

Лига D

Группа 1: Гибралтар/Литва, Сан-Марино, Лихтенштейн

Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра

Корзины были сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций-2022/2023.

Каждая команда играет дома и в гостях против каждого соперника по группе на групповой стадии.

В формат Лиги наций добавится новый раунд плей-офф, матчи которого пройдут в марте 2025 года. Победители и занявшие вторые места в группах Лиги А проведут друг с другом по матчу дома и на выезде в рамках 1/4 финала, четыре сильнейшие сборные выйдут в финальную стадию, которая намечена на июнь 2025 года.

Занявшие четвертые места в Лигах А и В автоматически опустятся в Лиги В и С соответственно. Два худших обладателя четвертых мест в Лиге С вылетят в Лигу D.

Четыре победителя групп Лиг В и С, а также два победителя групп Лиги D автоматически поднимутся в Лиги А, В и С соответственно.

Обладатели третьих мест в группах Лиги А и вторых мест в группах Лиги В, а также третьих мест в группах Лиги В и вторых мест в группах Лиги С сыграют друг с другом дома и на выезде в стыковых матчах за повышение/понижение в классе.

Также предусмотрены стыковые матчи между двумя лучшими обладателями четвертых мест в Лиге С и двумя обладателями вторых мест в Лиге D.