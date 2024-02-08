Гордон Хэйворд станет игроком «Оклахомы»

Теги переходы Шарлотт НБА Оклахома-Сити Гордон Хэйворд Давис Бертанс Тре Мэнн Баскетбол

«Оклахома» и «Шарлотт» договорились об обмене Гордона Хэйворда (33 года, 201 см).

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Тандер» отдадут защитника Тре Мэнна (23 года, 191 см) и форварда Дависа Бертанса (31 год, 208 см).

В регулярном чемпионате-2023/24 Хэйворд набирает в среднем 14,5 очка, 4,7 подбора и 4,6 передачи при 46,8% с игры и 36,1% из-за дуги. Хэйворд получит 1,8 млн долларов от «Шарлотт» в качестве бонуса за обмен.

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24 комментария
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Даже когда команда уже готова к борьбе за самые высокие цели Прести продолжает усиляться с помощью приема плохих контрактов вместо того, чтобы начать тратить накопленные пики на звезд.
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Ответ Южанин78
Думаю это просто обмен для того чтобы иметь опытного игрока в плейофф, как бы ментор
Чувак лет 5 на дне таблицы провел, и то в основном в лазарете. Какое тут менторство?
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Круто, конечно, а квалифицированная 5-ка будет?)) Бедолагу Холмгрена в порошок разотрут в плэй-офф без подмоги..)
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Ответ BBMSK2021
Ожидание : Бриджес, Марканнен, опытный большой. Реальность: Хэйворд... Очень странный мув от Прести
Куда спешить то? Летом начнется движ, пока приняли истекающий, дальше посмотрим
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Окла нормалек. Скинули ужасный контракт с опцией, приняли истекающий, пиков не отдали. Молодцы!
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Ответ Соловьёв А.А.
Это скорее всего и не даст Оклахоме выйти на новый уровень, плюс что Бертанса скинули, пиков не отдали, но что тут не так…
Возможно Прести пытается создать капспейс под максималку к следующему лету. У Бертанса гарантированы 5.3 млн. на следующий год, теперь их будет платить Шарлотт, 4.9 млн. Тре Мэнна тоже не будет в платежке Оклахомы. У Хэйворда истекающий контракт, так что этот обмен освободжает 10.2 млн. из платежки Оклы следующего года. Пока что их капспейс будет в районе 40 млн. Может еще кого-то обменяют и смогут Джорджа у ЛАК увести например если те не продлят его раньше (те явно не хотят ему платить близкие к максималке деньги, т.к. во первых, он их вряд ли оправдает, во вторых из-за нового коллективного соглашения с его санкциями за превышение второго потолка, а также из-за необходимости продления еще и Хардена, которого сложно будет убедить ужаться если дать дофига денег Джорджу, потому ЛАК активно торгуются и никак не могут прийти к соглашению). Для Оклы от этого была бы двойная польза - и себе усиление и Клипперс развалить, чтобы пики ценнее стали.
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Чего так все всполошись? Мэнн и Бертанс даже не игроки ротации, это вообще не потеря
Хэйворд же вполне способен дать сколько-то качественных минут, например с лавки. Контракт истекающий.
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Сбросить Бертанса уже ништяк
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контракт Бертанса скинуть?
иначе не сильно понятно
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Ожидание : Бриджес, Марканнен, опытный большой.
Реальность: Хэйворд...
Очень странный мув от Прести
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Думаю это просто обмен для того чтобы иметь опытного игрока в плейофф, как бы ментор
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Гордон бесполезный игрок. Так уж вышло с этой травмой.
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Неожиданно....
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Тре Мэна и Бертанса отдали
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Хейворд последние годы доживает в лиге, 14 очков за игру не отражают как он просел по игре конечно...но в любом случаи удачи ему в Окле
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Ответ Максим Макеев
зачем и почему🌚
Окла подчищает пространство в платёжке на лето.
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Ответ BBMSK2021
Чувак лет 5 на дне таблицы провел, и то в основном в лазарете. Какое тут менторство?
Будет рассказывать как плохо на дне и в лазарете, молодые от страха начнут лучше играть. План надежный как швейцарские часы
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Ответ BBMSK2021
Чувак лет 5 на дне таблицы провел, и то в основном в лазарете. Какое тут менторство?
Хммм.А вы трезвый?В себе?Это когда Бостон был на дне таблицы))))Ахахаха
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Приняли контракт, по классике
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Ответ Алексей Ильин
Куда спешить то? Летом начнется движ, пока приняли истекающий, дальше посмотрим
да, но центр кровь из носу сейчас нужен, если всякие Пламли в играх с Оклахомой краску насилуют
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Ответ BBMSK2021
да, но центр кровь из носу сейчас нужен, если всякие Пламли в играх с Оклахомой краску насилуют
ждем, может сейчас зацепят какого нить вета
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Ответ Fungus_Amongus
Даже когда команда уже готова к борьбе за самые высокие цели Прести продолжает усиляться с помощью приема плохих контрактов вместо того, чтобы начать тратить накопленные пики на звезд.
Это скорее всего и не даст Оклахоме выйти на новый уровень, плюс что Бертанса скинули, пиков не отдали, но что тут не так…
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зачем и почему🌚
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