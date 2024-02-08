Гордон Хэйворд станет игроком «Оклахомы»

«Оклахома» и «Шарлотт» договорились об обмене Гордона Хэйворда (33 года, 201 см).

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Тандер» отдадут защитника (23 года, 191 см) и форварда (31 год, 208 см).

В регулярном чемпионате-2023/24 Хэйворд набирает в среднем 14,5 очка, 4,7 подбора и 4,6 передачи при 46,8% с игры и 36,1% из-за дуги. Хэйворд получит 1,8 млн долларов от «Шарлотт» в качестве бонуса за обмен.