На матч «Реал» – «Жирона» назначен арбитр Мартинес Мунуэра. Он удалил Роке в матче «Барсы» и «Алавеса»
Матч «Реал» – «Жирона» будет судить Хуан Мартинес Мунуэра.
Команды сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в эту субботу в рамках 24-го тура Ла Лиги.
Главным арбитром встречи назначен Хуан Мартинес Мунуэра. За ВАР в матче будет отвечать Альберола Рохас.
Отметим, что в предыдущем туре Мартинес Мунуэра работал на матче «Барселоны» и «Алавеса» (3:1) и удалил с поля форварда «блауграны» Витора Роке, показав ему две желтых карточки за 5 минут.
«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после 23 туров, набрав 58 очков. «Жирона» идет на 2-й строчке с отставанием в 2 очка.
На самом деле, удалён был игрок Реала.
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ten Hag
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Поставил пенку, когда 2 игрока в штрафной держали друг друга, а мяч был в 10 метрах от них. Дал 2 желтых карточки подряд: за фол и несогласие с решением.
Ожидаемая клоунада будет с 20 фолами на Беллингеме без пенальти и карточек.
Респект, вам, ребята
Я признаю, что удаление - неверное, но до абсурда не нужно скатываться, пожалуйста
Не долго на сайте, но уже крепко закрепились на клоунском пантеоне💯