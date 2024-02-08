На матч «Реал» – «Жирона» назначен арбитр Мартинес Мунуэра. Он удалил Роке в матче «Барсы» и «Алавеса»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Алавес Жирона Хуан Мартинес Мунуэра Витор Роке Футбол

Матч «Реал» – «Жирона» будет судить Хуан Мартинес Мунуэра.

Команды сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в эту субботу в рамках 24-го тура Ла Лиги.

Главным арбитром встречи назначен Хуан Мартинес Мунуэра. За ВАР в матче будет отвечать Альберола Рохас.

Отметим, что в предыдущем туре Мартинес Мунуэра работал на матче «Барселоны» и «Алавеса» (3:1) и удалил с поля форварда «блауграны» Витора Роке, показав ему две желтых карточки за 5 минут.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после 23 туров, набрав 58 очков. «Жирона» идет на 2-й строчке с отставанием в 2 очка.

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71 комментарий
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Ответ Nathan De Stavr
Можно смело грузить хату на красную карточку Жироне
В первом матче, когда Реал 3:0 выиграл, у Жироны 5 человек удалили.

На самом деле, удалён был игрок Реала.
+39
-17
+22
Ответ Tristan...
Клубное ТВ Реала одобряет такой выбор. В идеале на ВАР можно отправить новоиспечённую звезду Маэсо
Местные сине-гранатовые опять будут игнорировать фолы на Беллингеме, заявляя, что ничего не было, а если игрок «Жироны» влетит шипами, как Начо в матче 1 круга, и его по делу удалят, опять будут петь, что всё куплено
Классика
+31
-13
+18
Установку выполнил, и сразу получил матч в следующем туре.
+29
-16
+13
Ответ войд
Дата регистрации 5 февраль 24г😄 🤡
JENNINGS
Дата регистрации 7 мая 2023

Артём Поддубный
Дата регистрации 4 мая 2023

ten Hag
Дата регистрации 23 февраля 2023
+11
-5
+6
Думаю Мадрид особо жестко играть не станет, у них через несколько дней после игры с Жироной матч в ЛЧ, а вот Жирона должна кровь из носу взять очки у главного конкурента по турнирной таблице
+3
-1
+2
Да это ж судья, который пытался убить Мальорку в кубковом матче с Жироной как раз.

Поставил пенку, когда 2 игрока в штрафной держали друг друга, а мяч был в 10 метрах от них. Дал 2 желтых карточки подряд: за фол и несогласие с решением.

Ожидаемая клоунада будет с 20 фолами на Беллингеме без пенальти и карточек.
+4
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Ответ костя Suchkov
Комментарий удален модератором
Как хорошо, что болелы Реала никогда не заходят на ветки Барселоны.
Респект, вам, ребята
+7
-6
+1
Ответ gPk
Фанаты рояла всю жизнь игнорировали фолы Каземиро и то как он влетал в ноги соперников с желтой карточкой и не был удален.И ничего.Живы как-то)
Какого рояля? Акустического?
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Я хоть слово сказал про Роке?
Я признаю, что удаление - неверное, но до абсурда не нужно скатываться, пожалуйста
+4
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+1
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ты про Начо, который поднятой прямой ногой шипами влетел в соперника и нанес травму?) Которому потом ещё почему-то дискву сократили, это же не палец Левандовски)
Про него. Железная красная и дисква по делу. Я обратного и не говорил. Просто высмеял теории заговоров.
+4
-3
+1
Ответ Engineer95
В этом сезоне я смотрю почти все матчи Реала, Барсы и Атлетико. По моему мнению, Барса недосчиталась несколько очков а Реал получил незаслуженных несколько очков. Я не говорю про игру команд, я про ошибки судей. И поэтому прихожу к выводу что "ошибки" нужно взять в кавычки.
Это иллюзия и эффект пиара и вечного плача их фантиков, а на самом деле подсчитано аналитиками, что бчк набрал на 6 очков больше, чем должен был, чисто из-за судейских решений в их пользу и идти не на 3-м месте, а на 5-м с отставанием в 1 очко от Бильбао. Т. е. судьи помогли им больше, чем сделали ошибок в пользу их соперников.
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Ответ Nike of FW
JENNINGS Дата регистрации 7 мая 2023 Артём Поддубный Дата регистрации 4 мая 2023 ten Hag Дата регистрации 23 февраля 2023
Это личности одного и того же чела?
Не долго на сайте, но уже крепко закрепились на клоунском пантеоне💯
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Ответ костя Suchkov
Заходят разве что посмеяться скорее, а тут море слез
Это смех без комплексов
+1
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Ответ wmfrxwf5rq
Можно смело грузить на взбитых
С пенальти и удалением?)
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Ответ Flylink
С пенальти и удалением?)
С левым пенальти и ещё более левым удалением
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Ответ Alex Serpen
Да это ж судья, который пытался убить Мальорку в кубковом матче с Жироной как раз. Поставил пенку, когда 2 игрока в штрафной держали друг друга, а мяч был в 10 метрах от них. Дал 2 желтых карточки подряд: за фол и несогласие с решением. Ожидаемая клоунада будет с 20 фолами на Беллингеме без пенальти и карточек.
С Райо (0-0) Реалу в этом сезоне Мануэро не поставил очевидный пенальти на Винисиусе, но у него была плохая позиция для оценки эпизода, а судьи ВАР из-за ВОР-комнаты не увидели нормального повтора
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Ответ Sergey
Какой трэш в комментах, ещё даже матч не начался, а уже теории заговоров из стана фанатов Реала и Барсы, болел Жироны днём с огнём не найти.)) Спрашиваю у болел Барсы, вам то какая разница, кто там будет судить? Может судья отсудит без единой ошибки, может ошибиться как в пользу Реала, так и в пользу Жироны, что это кардинально изменит? Да ничего. Барсе самой нужно играть лучше и тогда не будет визгов о судействе и не справедливости.
Болельщики Барсы, читай болельщики Жироны. )
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Ответ войд
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Engineer95
В этом сезоне я смотрю почти все матчи Реала, Барсы и Атлетико. По моему мнению, Барса недосчиталась несколько очков а Реал получил незаслуженных несколько очков. Я не говорю про игру команд, я про ошибки судей. И поэтому прихожу к выводу что "ошибки" нужно взять в кавычки.
Против Реала тоже было достаточно ошибок судей. Но об этом никто не говорит, потому что для хейтеров Реала это нормально. Но это не нормально.
+1
-1
0
Какое совпадение 😏
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Совпадение? Не думаю!
+11
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Комментарий удален пользователем
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