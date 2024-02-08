На матч «Реал» – «Жирона» назначен арбитр Мартинес Мунуэра. Он удалил Роке в матче «Барсы» и «Алавеса»

Матч «Реал» – «Жирона» будет судить Хуан Мартинес Мунуэра.

Команды сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в эту субботу в рамках 24-го тура Ла Лиги.

Главным арбитром встречи назначен . За ВАР в матче будет отвечать Альберола Рохас.

Отметим, что в предыдущем туре Мартинес Мунуэра работал на матче «Барселоны» и « » (3:1) и удалил с поля форварда «блауграны» , показав ему две желтых карточки за 5 минут.

« » лидирует в турнирной таблице после 23 туров, набрав 58 очков. «Жирона» идет на 2-й строчке с отставанием в 2 очка.