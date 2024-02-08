Конгресс УЕФА поддержал поправку об обнулении 1-го срока Чеферина – только Англия была против. Глава УЕФА сможет баллотироваться на пост в 2027-м

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Александер Чеферин сможет снова баллотироваться на пост главы УЕФА.

Ранее стало известно, что Александер Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

Сегодня на конгрессе УЕФА состоялось голосование по поводу этой и других поправок к уставу.

Перед голосованием было объявлено, что все поправки будут рассматриваться одним пакетом, а не каждая по отдельности. Против такого формата голосования выступили Англия, Норвегия и Исландия, Украина воздержалась. Остальные ассоциации одобрили формат голосования.

На непосредственном голосовании поправки поддержали почти все члены УЕФА, кроме Англии (выступила против) и Украины (воздержалась).

Таким образом, Чеферин теперь может баллотироваться на пост президента УЕФА в 2027 году. В случае избрания он сохранит пост, который занимает с 2016-го, до 2031 года.

Чеферин про обнуление срока: «Все подали так, будто я Ким Чен Ын. Это не так, поправка ничего не значит. Не уверен, баллотироваться ли в 2027-м»

Обнулить первый срок – идея президента УЕФА. Чтобы быть у власти четыре лишних года

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119 комментариев
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Ждём специальную антисуперлиговую операцию
+125
-3
+122
Ответ Aleksey Yashin
Ждём специальную антисуперлиговую операцию
Только полная дечеферинизация
+76
-4
+72
Чеферин: кхе-кхе
+54
-2
+52
там у них демократия, у нас - тирания, не перепутайте
+76
-26
+50
Ответ Aleksey Yashin
Ждём специальную антисуперлиговую операцию
И объявления частичной ЧирроИммобилизации?
+53
-3
+50
а кто если не Чиферин?
+35
-2
+33
Перед голосованием было объявлено, что все поправки будут рассматриваться одним пакетом, а не каждая по отдельности.

где-то я это уже слышал
+28
-3
+25
Ответ ДнепрЧемпион1983
знакомая картина- Чеферин, Алиев . Трюдо , Меркель и тд - десятилетиями у власти но тираном зовут почему то только нашего
Ты знаешь значение слова "тиран"?
+34
-17
+17
Ответ Vitto
Ты знаешь значение слова "тиран"?
все всё поняли что я имел ввиду. не надо тут проверять знания. не в школе. был в баку . местные сказали - Алиев..- тиран , все его семья захватила и задавила всех противников. аналогично но с нюансами и по другим персонажам.
+24
-7
+17
знакомая картина- Чеферин, Алиев . Трюдо , Меркель и тд - десятилетиями у власти но тираном зовут почему то только нашего
+42
-25
+17
Ответ Vitto
Комментарий удален модератором
ага, уже и русский след найден. Дальше что, чеферин - агент российской разведки?
+14
-3
+11
По заветам Василича.
+11
-2
+9
нееее, это другое. Этим то можно🤣🤣🤣🤣
+10
-2
+8
где то я это уже видел
+9
-2
+7
Но вы не путайте, Суперлига это зло, а Чеферин защищает футбол
+13
-6
+7
Ответ Aleksey Yashin
Ждём специальную антисуперлиговую операцию
наши комиссары увидели там гендерно-нейтральные футбольные поля, где мальчики и девочки играли вместе
+6
0
+6
В 2027 уефашный ЦИК не зарегистрирует некоего итальянца Надеждини
+3
0
+3
Мы точно в матрице
+3
0
+3
Ну вот, в говорили, что наша модель управления отсталая. А вот оно как вышло
+6
-3
+3
Это самая смешная новость на спортсе, которую я помню. Читал комментарии и живот от смеха заболел. Наш вождь на ЧМ 2018 видать шепнул Чефиру совет дельный)
+2
0
+2
А как Терешкова попала в конгресс УЕФА?
+2
0
+2
Обнуление, это им ответочка.
+4
-2
+2
Ответ Nathan De Stavr
А там есть первый футболист - космонавт, который эту идею?
Да, Титов и Трубач выступали
+2
0
+2
Ответ ДнепрЧемпион1983
в москве - все нормально . враги так говорят вне россии что вы тоже прекрасно знаете- зачем этот троллизм?
И в Баку все нормально, Алиев вернул Карабах. А если всякие жуки на него гонят в Баку значит он еще и мягок.
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Чеферин дал интервью Такеру Карлсону
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А Чеферин анекдоты рассказывает?)
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Ответ Висита Эльмурзаев
Там голосовали разные страны, тут голосовала карманная Дума.
это получается проголосовавшие "за" страны - карманные у УЕФА?
+2
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Даже поправки принимали одним пакетом
"Только не списывай точь-в-точь"
+2
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наш человек)
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Ответ Алексѣй Пестовъ
В 2027 уефашный ЦИК не зарегистрирует некоего итальянца Надеждини
а до этого отсечет румынку Дунцову
+1
0
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