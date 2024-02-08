Конгресс УЕФА поддержал поправку об обнулении 1-го срока Чеферина – только Англия была против. Глава УЕФА сможет баллотироваться на пост в 2027-м

Александер Чеферин сможет снова баллотироваться на пост главы УЕФА.

Ранее стало известно, что хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

Сегодня на конгрессе УЕФА состоялось голосование по поводу этой и других поправок к уставу.

Перед голосованием было объявлено, что все поправки будут рассматриваться одним пакетом, а не каждая по отдельности. Против такого формата голосования выступили Англия, и , Украина воздержалась. Остальные ассоциации одобрили формат голосования.

На непосредственном голосовании поправки поддержали почти все члены УЕФА, кроме Англии (выступила против) и Украины (воздержалась).

Таким образом, Чеферин теперь может баллотироваться на пост президента УЕФА в 2027 году. В случае избрания он сохранит пост, который занимает с 2016-го, до 2031 года.

Чеферин про обнуление срока: «Все подали так, будто я Ким Чен Ын. Это не так, поправка ничего не значит. Не уверен, баллотироваться ли в 2027-м»

Обнулить первый срок – идея президента УЕФА. Чтобы быть у власти четыре лишних года

В УЕФА раскол из-за обнуления Чеферина – ушел даже ближайший союзник