УЕФА не планирует отстранять Израиль из-за конфликта с Палестиной. Ситуацию с баном России назвали «совершенно другой»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Политика Теодор Теодоридис Футбол

В УЕФА объяснили, почему не отстранили Израиль так, как Россию.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА с февраля 2022 года на фоне ситуации на Украине.

Израильские команды продолжают выступление в турнирах, несмотря на продолжающийся конфликт с Палестиной.

Сегодня стало известно, что 12 стран Ближнего Востока призвали отстранить команды Израиля из-за конфликта.

Однако генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что союз не планирует делать это.

«Со стороны администрации УЕФА не было такого намерения», – сказал Теодоридис о возможном бане Израиля.

Генсеку на этом фоне задали вопрос о дисквалификации России.

«Это две совершенно разные ситуации двух стран», – цитирует Теодоридиса журналист Роб Харрис.

Чеферин об отличиях ситуаций России и Израиля: «Сложно комментировать, не хочу быть слишком конкретным. Мир сходит с ума»

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103 комментария
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вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ))
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На каждый ваш аргумент у нас найдётся своё "это другое". И гибель 12 тыс палестинских детей тоже "это другое".
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Двойные стандарты во всей красе
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Давно уже понятно, что если на какие-то территории на планете скидывают бомбы США и их союзники - то это борьба с терроризмом. На какую больницу бомба упала - там и террористы.
А если Россия сделает тоже самое, то это сразу отстранение, "ааааа страна террорист!!!* , имперская сущность и геноцид.
Тут главное не перепутать.
+79
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+59
Ответ Egor Aleksandrovich
вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ))
Это правда другое. У России были гораздо более серьезные причины, чем у Израиля.
+90
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+45
Ответ Меган Лайф
Комментарий скрыт
Ох уж этот хамас из ООН и ЮНИСЕФ
+45
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+38
"В УЕФА объяснили"

«Это две совершенно разные ситуации двух стран»

Вот это объяснили так объяснили. А с другой стороны, не могут же они открыто признать, что УЕФА - безвольные и продажные лицемеры. Вот и приходится выдавать такие вот смешные "объяснения".
+32
-4
+28
Ответ Меган Лайф
Комментарий скрыт
Там только сотрудников ООН убито больше сотни. По официальным подсчётам самого ООН. Больше сотни журналистов. После таких диких цифр, единственные сомнения в в количестве убитых детей это в сторону занижения.

Израиль творит самый настоящий геноцид. А всякие такие Теодоридисы, глядя на это в прямом эфире, глумливо заявляют, что это другое. Это конечно другое, так как Россия, в отличие от Израиля, такую дикость не творит, но все эти персонажи то под "это другое" имеют ввиду не это.
+29
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Кто бы сомневался
+33
-6
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Платиновое "этодругое"
+30
-4
+26
В топе ещё нет свободомыслящего комментария со 150 плюсами? Админы недорабатывают.
+36
-10
+26
"В УЕФА объяснили, почему не отстранили Израиль так, как Россию"

Объяснение: Это другое
+16
-1
+15
Ответ Owen_the_Simple
В топе ещё нет свободомыслящего комментария со 150 плюсами? Админы недорабатывают.
сегодня они отдыхают видимо деньги закончились на ципсо.
+20
-5
+15
Да кто в этом сомневался? Удивляет, что в России хватает тупиц, которые в упор не замечают этого мерзкого лицемерия...
И эти люди запрещают ковырять мне в носу (с).
+19
-4
+15
Западное лицемерие. А потом либералы будут говорить, что всё не так.
+19
-6
+13
Ответ Меган Лайф
Комментарий скрыт
Если это нужно объяснять, то это не нужно объяснять
+22
-9
+13
Больше чем уверен, будь мы на месте Израиля, а Израиль на месте нас, нас также бы забанили, а их нет, тут просто дело в том, кто кого поддерживает, Израиль бы даже если ядеркой ударил, его бы отмазали, так как они все там за одно, это давно надо понять
+11
0
+11
Позорище конечно
+15
-4
+11
Ну дык у евреев всё-таки правильные, демократичные бомбы, дарующие свободу и независимость палестинским детям, женщинам и старикам.
Это знать надо!
+11
-2
+9
Понятно дело другое, Россия не ровняет все с землей, хотя могла бы, не сносит города, целыми районами, не геноцидит мирных, а лишь военных...
+17
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+9
Ответ борщ без сметанки
Голанские высоты не сегодня стали захваченными, какое это имеет отношения к событиям сегодняшнего дня
Так ведь я и говорю "этодругое". Захватывать можно только в те даты, когда это делают друзья США
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Ответ Aleksandr Dubovik
Хз понятное дело что у обоих рыльце в пушку, но Израиль откровенно бомбит жилые кварталы зная, что там мирное население
израиль ровно как и потомки бандеры, которые бомбят жилые дома
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Как всегда двойные стандарты. Нелюди!!!
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А почему??? Они в больнице мирных жителей расстреляли в прямом эфире. Я по euronews смотрел в рубрике NO COMMENT
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Ответ Dizzod
Как они смеют так поступать с великой державой вставшей с колен?
Как поступать? Вывели макдональдс, запретили нам в футбол играть в Европе и участвовать в евровидении? И это всё, на что капитализация Эпл способна?
+8
0
+8
Ответ Мадина Уйгурова
Давно уже понятно, что если на какие-то территории на планете скидывают бомбы США и их союзники - то это борьба с терроризмом. На какую больницу бомба упала - там и террористы. А если Россия сделает тоже самое, то это сразу отстранение, "ааааа страна террорист!!!* , имперская сущность и геноцид. Тут главное не перепутать.
Бомбы "добра и свободы"
+9
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+8
Ответ борщ без сметанки
Так откуда скулеж? Раз нам все ни почем?
Не вижу такого. Люди смеются над корумпированными футбольными чиновниками.
+6
0
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Евреев не для того защищали наши деды, чтоб они кого-то обижали потом... Ничего не вечно в этой жизни, потом снова весь народ кровью платить будет. На душе плохо у меня, опять женщины, старики, детки платить будут за агрессию нынешнего поколения... Остановитесь идиоты!
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Ответ Александр Сачков
Высеченное в граните.
В палату мер и весов
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АХАХАХАХ этодругин в действии)
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