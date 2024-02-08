УЕФА не планирует отстранять Израиль из-за конфликта с Палестиной. Ситуацию с баном России назвали «совершенно другой»

В УЕФА объяснили, почему не отстранили Израиль так, как Россию.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА с февраля 2022 года на фоне ситуации на Украине.

Израильские команды продолжают выступление в турнирах, несмотря на продолжающийся конфликт с Палестиной.

Сегодня стало известно, что 12 стран Ближнего Востока призвали отстранить команды Израиля из-за конфликта.

Однако генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что союз не планирует делать это.

«Со стороны администрации УЕФА не было такого намерения», – сказал Теодоридис о возможном бане Израиля.

Генсеку на этом фоне задали вопрос о дисквалификации России.

«Это две совершенно разные ситуации двух стран», – цитирует Теодоридиса журналист Роб Харрис.

Чеферин об отличиях ситуаций России и Израиля: «Сложно комментировать, не хочу быть слишком конкретным. Мир сходит с ума»