УЕФА не планирует отстранять Израиль из-за конфликта с Палестиной. Ситуацию с баном России назвали «совершенно другой»
В УЕФА объяснили, почему не отстранили Израиль так, как Россию.
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА с февраля 2022 года на фоне ситуации на Украине.
Израильские команды продолжают выступление в турнирах, несмотря на продолжающийся конфликт с Палестиной.
Сегодня стало известно, что 12 стран Ближнего Востока призвали отстранить команды Израиля из-за конфликта.
Однако генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что союз не планирует делать это.
«Со стороны администрации УЕФА не было такого намерения», – сказал Теодоридис о возможном бане Израиля.
Генсеку на этом фоне задали вопрос о дисквалификации России.
«Это две совершенно разные ситуации двух стран», – цитирует Теодоридиса журналист Роб Харрис.
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А если Россия сделает тоже самое, то это сразу отстранение, "ааааа страна террорист!!!* , имперская сущность и геноцид.
Тут главное не перепутать.
«Это две совершенно разные ситуации двух стран»
Вот это объяснили так объяснили. А с другой стороны, не могут же они открыто признать, что УЕФА - безвольные и продажные лицемеры. Вот и приходится выдавать такие вот смешные "объяснения".
Израиль творит самый настоящий геноцид. А всякие такие Теодоридисы, глядя на это в прямом эфире, глумливо заявляют, что это другое. Это конечно другое, так как Россия, в отличие от Израиля, такую дикость не творит, но все эти персонажи то под "это другое" имеют ввиду не это.
Объяснение: Это другое
И эти люди запрещают ковырять мне в носу (с).
Это знать надо!