Синяя карточка появится в футболе – удаление на 10 минут за тактический фол или за несогласие с судьей
В футболе появится синяя карточка.
Как сообщает The Telegraph, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, уже утвердил изменение и вскоре объявит о нем.
Синюю карточку судья будет показывать футболистам за тактический намеренный фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
Получив синюю карточку, игрок удаляется с поля на 10 минут. За две синие или синюю плюс желтую по ходу матча футболисту будет показана красная.
В ближайшее время синяя карточка не появится в топ-турнирах, однако летом ее могут испытать в Англии – например, в матчах мужского и женского Кубка Англии.
Удаления на 10 минут за тактические фолы – возможно, уже в новом Кубке Англии. Появится синяя карточка
это только увеличит кол-во споров
как они будут определять - футболист специально сфолили или случайно? и так уже миллиард вопросов по "умышленной игре рукой" - а тут так то на 10 минут за это будут удалять..
И как это будет решаться умышленный срыв или случайный фол. По моему 50% фолов для срыва атаки, и что по 5-7 удалений за матч, полный бред!