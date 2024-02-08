Синяя карточка появится в футболе – удаление на 10 минут за тактический фол или за несогласие с судьей

Теги Кубок Англии судьи правила IFAB Футбол

В футболе появится синяя карточка.

Как сообщает The Telegraph, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, уже утвердил изменение и вскоре объявит о нем.

Синюю карточку судья будет показывать футболистам за тактический намеренный фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.

Получив синюю карточку, игрок удаляется с поля на 10 минут. За две синие или синюю плюс желтую по ходу матча футболисту будет показана красная. 

В ближайшее время синяя карточка не появится в топ-турнирах, однако летом ее могут испытать в Англии – например, в матчах мужского и женского Кубка Англии.

Удаления на 10 минут за тактические фолы – возможно, уже в новом Кубке Англии. Появится синяя карточка
 

Материалы по теме

111 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бред 🤦‍♂️
+29
-8
+21
Грилиш будет первым, кто получит синюю карточку
+19
-2
+17
А за мяч забитый из-за пределов штрафной площади можно начислять два гола)
+15
0
+15
Ответ Super Bock
Грилиш будет первым, кто получит синюю карточку
Скидочную
+9
0
+9
что за бред
это только увеличит кол-во споров
как они будут определять - футболист специально сфолили или случайно? и так уже миллиард вопросов по "умышленной игре рукой" - а тут так то на 10 минут за это будут удалять..
+13
-4
+9
Ответ Михаил1970
А за мяч забитый из-за пределов штрафной площади можно начислять два гола)
Между ног вратарю за 3.
+4
0
+4
Это называется имитация деятельности, а не работа.
+8
-5
+3
Дожили блеать..
+4
-1
+3
Почему бы и не попробовать в тестовом режиме. Звучит интересно.
+12
-10
+2
Ответ onegin2007
Между ног вратарю за 3.
и 25 коп.
+2
0
+2
в какую же гавно футбол хотят превратить
+4
-2
+2
Чё почём, хоккей с мячом
+2
0
+2
Офигенно будет вернуться на поле холодным после 10 минут, когда все остальные там полностью разогретые. Врачам работы подкинуть, если только.
+3
-2
+1
Ответ d.xoxlov
Офигенно будет вернуться на поле холодным после 10 минут, когда все остальные там полностью разогретые. Врачам работы подкинуть, если только.
Можно греться на бровке. Бегать, прыгать, разминаться, коньячок. Ведь на замену как то выходят))
+1
0
+1
Ответ Budabuda
Ты понимаешь же, что возможности для махинаций и подкупа Мадрида возрастет?
Подписан на Барселона)) понятно
+1
0
+1
А радужная карточка будет?
0
0
0
Ответ paster_bibo
Можно греться на бровке. Бегать, прыгать, разминаться, коньячок. Ведь на замену как то выходят))
На замену выходят свежими, не "закисшими". И с перерыва возвращаются после паузы, но все разом. А тут, почти уверен, травм у "синих" будет кратно больше, чем у остальных.
+1
-1
0
Барса так ниодного матча не доиграет
0
0
0
Так бывает, что судьи забывают, что показали уже ЖК , а тут, вообще, можно запутаться. )
0
0
0
А также удалять на 10 минут за вынос мяча, толчок, игру высоко поднятой ногой, а после ничьей пробивать буллиты. А еще лучше расформировать к чертям этих ифабовцев.
0
0
0
Ответ Артем
Почему бы и не попробовать в тестовом режиме. Звучит интересно.
Что в этом интересного, очередное затягивание игры на споры с арбитрами.
И как это будет решаться умышленный срыв или случайный фол. По моему 50% фолов для срыва атаки, и что по 5-7 удалений за матч, полный бред!
0
0
0
Ответ Артем
Почему бы и не попробовать в тестовом режиме. Звучит интересно.
Странное решение, учитывая, что время «грязное»
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Главное, чтобы еще не появились зеленая, оранжевая, голубая и фиолетовая, а то у нас за такие карточки и посадить могут
Нормальные люди едва ли ассоциациируют синие карточки с ЛГБТ
0
0
0
Ответ Tybalt
физиотерапевты почему молчат? травм будет много из-за такого ритма. Игрок в холодную погоду где будет отбывать наказание? в парилке,чтобы мышцы не остыли) клоуны.... команда , играющая в 10-ом или в 9-ом, получает пермаментные нагрузки. Они в своём уме? что за дичь? после 5-7 туров полсостава у всех будет в лазарете.
Ну бегай-разминайся за бровкой, хоть вместе с запасными.
0
0
0
Ответ иц а мен
футболу нужны радикальные реформы, абсолютно поддераживаю
Зачем?
0
0
0
Ответ иц а мен
футболу нужны радикальные реформы, абсолютно поддераживаю
Вам в Медиалигу. Там под футбол косят.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Вам в Медиалигу. Там под футбол косят.
не обязательно превращать футбол в подобное
0
0
0
Ответ d.xoxlov
Офигенно будет вернуться на поле холодным после 10 минут, когда все остальные там полностью разогретые. Врачам работы подкинуть, если только.
Это сделано для того, чтобы было больше голов. Не хочешь синюю - не фоли на неё
0
0
0
господи, отстаньте уже от футбола, рефоматоры хреновы
0
0
0
для болельщиков?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий