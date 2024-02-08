Синяя карточка появится в футболе – удаление на 10 минут за тактический фол или за несогласие с судьей

В футболе появится синяя карточка.

Как сообщает The Telegraph, Международный совет футбольных ассоциаций ( ), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, уже утвердил изменение и вскоре объявит о нем.

Синюю карточку судья будет показывать футболистам за тактический намеренный фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.

Получив синюю карточку, игрок удаляется с поля на 10 минут. За две синие или синюю плюс желтую по ходу матча футболисту будет показана красная.

В ближайшее время синяя карточка не появится в топ-турнирах, однако летом ее могут испытать в Англии – например, в матчах мужского и женского Кубка Англии.

Удаления на 10 минут за тактические фолы – возможно, уже в новом Кубке Англии. Появится синяя карточка

