ЦСКА проиграл 4-й матч подряд – 1:4 от минского «Динамо». Команда идет на 7-м месте на Западе
ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ.
Команда уступила минскому «Динамо» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
ЦСКА ранее проиграл «Салавату Юлаеву» (0:2), «Автомобилисту» (4:5 Б) и СКА (1:2).
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров не руководит командой с 24 января по состоянию здоровья. Обязанности главного тренера в этот период исполняет Равиль Якубов.
ЦСКА находится на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 баллов в 61 игре.
Шестой в таблице располагается «Северсталь», в активе которой 70 очков в 60 матчах. Пятым идет «Торпедо» – 71 балл в 60 играх.
Шикарная атмосфера на арене!
Спасибо Динамо за победу и эмоции.
Это было круто...особенно после сирены, когда вся арена пела "Седая ночь"!!!