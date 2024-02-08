ЦСКА проиграл 4-й матч подряд – 1:4 от минского «Динамо». Команда идет на 7-м месте на Западе

Теги ЦСКА Динамо Минск Равиль Якубов КХЛ Хоккей

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда уступила минскому «Динамо» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

ЦСКА ранее проиграл «Салавату Юлаеву» (0:2), «Автомобилисту» (4:5 Б) и СКА (1:2).

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров не руководит командой с 24 января по состоянию здоровья. Обязанности главного тренера в этот период исполняет Равиль Якубов.

ЦСКА находится на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 баллов в 61 игре.

Шестой в таблице располагается «Северсталь», в активе которой 70 очков в 60 матчах. Пятым идет «Торпедо» – 71 балл в 60 играх.

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А где Фёдоров всё-таки, кто-то откроет эту страшную тайну?
+8
0
+8
Чувствуется обоюдное желание ЦСКА и Локомотива попасть друг на друга вновь))
+8
-1
+7
Ответ Алексей Хрянин
Не узнаю команду ЦСКА в этом сезоне
Команды нет вот и не узнаём.
+7
0
+7
Вот интересно, зачем надо было так упираться за Федотова?
+7
-1
+6
Классная игра от Динамо!
Шикарная атмосфера на арене!
Спасибо Динамо за победу и эмоции.
Это было круто...особенно после сирены, когда вся арена пела "Седая ночь"!!!
+4
-1
+3
Походу Серёге пора на выход, как ни печально это признавать. Его грустный вид выдает затянувшуюся безысходность. О причинах судить трудно, но началось все со скандала с возвращением Федотова.
+3
0
+3
Гнать всех этих Есмантовичей, Федоровых, Федотовых итд страной метлой!
+6
-4
+2
Ответ Иван-крестьянский сын
Вот интересно, зачем надо было так упираться за Федотова?
Ну как, показать фигу НХЛ.
+2
0
+2
Ответ Russ Ivan
Раненый конь опасней вдвойнее...
Скорее мертвый, а мертвый конь не опасен.
+3
-1
+2
Сезон явно на расслабоне
+1
0
+1
Никто так не дискредитирует вооруженные силы, как игроки ЦСКА в этом сезоне
+8
-7
+1
Команда, проигравшая 6 матчей в сезоне команде без тренера там и должна находиться.
+2
-1
+1
Ответ Dasding
Команда, проигравшая 6 матчей в сезоне команде без тренера там и должна находиться.
как команда без тренера вторую регулярку выигрывает ?
0
0
0
Ответ Контрольный выстрел
Ну как, показать фигу НХЛ.
Да, походу, это Фила ЦСКА хорошую свинью подложила!
+2
-2
0
Ответ вован63
Гнать всех этих Есмантовичей, Федоровых, Федотовых итд страной метлой!
Можно и Михайлова с трубуны выгнать за компанию 😬
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
Никто так не дискредитирует вооруженные силы, как игроки ЦСКА в этом сезоне
Да вы батенька дурак
+1
-1
0
Ответ alemih
Команды нет вот и не узнаём.
Нет Чебатуркина нет команды
0
0
0
Да что ни так-то с командой, может терки с Фёдоровым, так можно и до вылета дотянуть....?
0
0
0
ЦСКА так и до 8-го места доиграется.
0
0
0
Не узнаю команду ЦСКА в этом сезоне
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий