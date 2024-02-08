Бакаев о том, что «Спартак» не предложил ему контракт: «Думал: «Как это возможно?» Я же воспитанник. Ждал до последнего – просить не хотел, знаю себе цену»
Зелимхан Бакаев объяснил, почему не продлил контракт со «Спартаком».
Воспитанник красно-белых ушел из клуба в 2022 году и на правах свободного агента подписал контракт с «Зенитом». Сейчас Бакаев играет за «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.
– Как воспитаннику, 10-му номеру могут не дать контракт? Должна быть причина. Такого не бывает в футболе.
– Может, ты прав. Может, кто-то не видел меня в этой команде. Я не знаю, кто. Кто-то, может, не любил меня, не нравился я как футболист [кому-то]. Мне так же странно и непонятно.
– Допускаем, что это могло быть личное решение Заремы?
– Я не знаю. Может – да, может – нет. Я думал: «Почему? Как это возможно?» Я же воспитанник, в самом расцвете сил. Помню, болельщики не понимали.
– Что тебе отвечал Герман [Ткаченко] на вопрос, почему нет предложения от «Спартака»?
– Такой же ответ: «Я не знаю, не понимаю. Не хотят».
– Ты парень эмоциональный. Не было порыва пообщаться с руководством: «Ребят, почему я не получаю предложения?»
– Я знаю себе цену. Я не хочу просить себе контракт. Представь, если бы я выбил контракт, но люди не хотят меня видеть. Мне это не надо.
Клуб, которому я нужен, должен проявить инициативу. Мое дело было работать до последнего. Я ждал до последнего, – сказал Бакаев в интервью Нобелю Арустамяну.
1) Далеко не лучший игрок в России. Это мягко сказано даже.
2) лавочник Зенита
3) в Спартаке никогда не был лидером и часто был игроком ротации
4) в Аль-Вехде (или где он сейчас?) ничем не выделяется среди десятков ноунеймов из арабской лиги
5) ни разу, даже и близко не рассматривался всерьез хоть одним серьезным клубом из Европы
6) никогда не был лидером сборных России
Вот что значит, когда такой игрок заявляет«я знаю себе цену?». Головин условный так может сказать, потому что есть за что.
Но Бакаев? Понторез бесполезный
В ОАЭ он в 10 матчах имеет умопомрачительную стату 1+1.
И даже при наличии правильного паспорта он оказался не нужен в Зените, даже как лавочник. Вот такая цена.
не знаю, какие дела у него происходили в СМ, но в Зените так и не смог встроиться в командную игру. О чем даже Семак говорил
Помню как это тело стояло хмурое и вялое, когда вся остальная команда праздновала победу в Кубке .
Время все расставило....
Другое дело что спартак не предложил тех денег которые требовал бакаев в это я поверю
Спартак оказался прав, не подписав за большие деньги такой балласт.
Теперь надо повторить с Джикией.
Ты голову то напряги! Один говорит "дважды два 10", другой говорит "дважды два 20", и оба врут.
Попробуй это понять, хотя сомневаюсь, что тебе это под силу.