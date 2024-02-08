Бакаев о том, что «Спартак» не предложил ему контракт: «Думал: «Как это возможно?» Я же воспитанник. Ждал до последнего – просить не хотел, знаю себе цену»

Зелимхан Бакаев объяснил, почему не продлил контракт со «Спартаком».

Воспитанник красно-белых ушел из клуба в 2022 году и на правах свободного агента подписал контракт с «Зенитом». Сейчас Бакаев играет за «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

– Как воспитаннику, 10-му номеру могут не дать контракт? Должна быть причина. Такого не бывает в футболе.

– Может, ты прав. Может, кто-то не видел меня в этой команде. Я не знаю, кто. Кто-то, может, не любил меня, не нравился я как футболист [кому-то]. Мне так же странно и непонятно.

– Допускаем, что это могло быть личное решение ?

– Я не знаю. Может – да, может – нет. Я думал: «Почему? Как это возможно?» Я же воспитанник, в самом расцвете сил. Помню, болельщики не понимали.

– Что тебе отвечал [Ткаченко] на вопрос, почему нет предложения от « »?

– Такой же ответ: «Я не знаю, не понимаю. Не хотят».

– Ты парень эмоциональный. Не было порыва пообщаться с руководством: «Ребят, почему я не получаю предложения?»

– Я знаю себе цену. Я не хочу просить себе контракт. Представь, если бы я выбил контракт, но люди не хотят меня видеть. Мне это не надо.

Клуб, которому я нужен, должен проявить инициативу. Мое дело было работать до последнего. Я ждал до последнего, – сказал в интервью Нобелю Арустамяну.