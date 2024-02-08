Бакаев о том, что «Спартак» не предложил ему контракт: «Думал: «Как это возможно?» Я же воспитанник. Ждал до последнего – просить не хотел, знаю себе цену»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Герман Ткаченко высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Нобель Арустамян Зелимхан Бакаев Зарема Салихова Футбол

Зелимхан Бакаев объяснил, почему не продлил контракт со «Спартаком».

Воспитанник красно-белых ушел из клуба в 2022 году и на правах свободного агента подписал контракт с «Зенитом». Сейчас Бакаев играет за «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

– Как воспитаннику, 10-му номеру могут не дать контракт? Должна быть причина. Такого не бывает в футболе.

– Может, ты прав. Может, кто-то не видел меня в этой команде. Я не знаю, кто. Кто-то, может, не любил меня, не нравился я как футболист [кому-то]. Мне так же странно и непонятно.

– Допускаем, что это могло быть личное решение Заремы?

– Я не знаю. Может – да, может – нет. Я думал: «Почему? Как это возможно?» Я же воспитанник, в самом расцвете сил. Помню, болельщики не понимали.

– Что тебе отвечал Герман [Ткаченко] на вопрос, почему нет предложения от «Спартака»?

– Такой же ответ: «Я не знаю, не понимаю. Не хотят».

– Ты парень эмоциональный. Не было порыва пообщаться с руководством: «Ребят, почему я не получаю предложения?»

– Я знаю себе цену. Я не хочу просить себе контракт. Представь, если бы я выбил контракт, но люди не хотят меня видеть. Мне это не надо.

Клуб, которому я нужен, должен проявить инициативу. Мое дело было работать до последнего. Я ждал до последнего, – сказал Бакаев в интервью Нобелю Арустамяну.

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40 комментариев
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Не ври,вы с агентом обозначили сумму желаемую, Спартак на это не отреагировал и не стал предлагать ничего так как ты стал токсичным ,истерил, всех обвинял и сильно сдал в игре.
+65
-7
+58
да и Спартак знал твою цену, а переплачивать не хотел) мелких купюр не было;)
+53
-5
+48
Какую цену он себе знает?
1) Далеко не лучший игрок в России. Это мягко сказано даже.
2) лавочник Зенита
3) в Спартаке никогда не был лидером и часто был игроком ротации
4) в Аль-Вехде (или где он сейчас?) ничем не выделяется среди десятков ноунеймов из арабской лиги
5) ни разу, даже и близко не рассматривался всерьез хоть одним серьезным клубом из Европы
6) никогда не был лидером сборных России

Вот что значит, когда такой игрок заявляет«я знаю себе цену?». Головин условный так может сказать, потому что есть за что.
Но Бакаев? Понторез бесполезный
+42
-3
+39
Играть надо было нормально,может и предложили бы,нытик
+41
-4
+37
В футболе не бывает, чтобы воспитаннику не дали контракт? Это что за бредовый наброс?
+17
0
+17
Время все расставило на свои места. Не пригодился и там, где контракт предложили. Чему сейчас удивляться и задавать себе вопрос «Не знаю»?
+14
0
+14
Ответ Red_Marlboro_
Играть надо было нормально,может и предложили бы,нытик
у него статка за последние 2 сезона ой как упала. если просишь у клуба контракт с прибавкой, будь добр соответствуй своим чаяниям и хотелкам)))ни один толковый работодатель не будет поднимать зп и всякие надбавки за снижение продуктивности. зелимханчик попутал многое, звездочку поймал и на макушку воткнул, и даже с этой звездой не смог в звените доказать свою состоятельность. сдулся шарик, осталось резиновое изделие номер 2
+11
-1
+10
Бакаев? А кто это?
+8
-1
+7
Понтов, как у казаха)
+7
-1
+6
Не хочу обсуждать что там произошло с контрактом в Спартаке. Но вот то, что и Зенит больше не предложит Бакаеву контракт, по моему очевидно.
+6
0
+6
Глянул его стату. Ничего выдающегося не ждал, конечно, но всё же многое говорит о его уровне.
В ОАЭ он в 10 матчах имеет умопомрачительную стату 1+1.
И даже при наличии правильного паспорта он оказался не нужен в Зените, даже как лавочник. Вот такая цена.
+4
0
+4
А почему за воспитанника нужно при заключении нового контракта платить охрениард подъемных и агентских, с Ткаченко не обсуждали?
+4
0
+4
В каком расцвете сил? Ты сейчас где играешь?
+4
0
+4
Зелимхану было нужно перестать играть в дриблинг ради дриблинга.
не знаю, какие дела у него происходили в СМ, но в Зените так и не смог встроиться в командную игру. О чем даже Семак говорил
+3
0
+3
Ответ Что в моем бланте?
Какую цену он себе знает? 1) Далеко не лучший игрок в России. Это мягко сказано даже. 2) лавочник Зенита 3) в Спартаке никогда не был лидером и часто был игроком ротации 4) в Аль-Вехде (или где он сейчас?) ничем не выделяется среди десятков ноунеймов из арабской лиги 5) ни разу, даже и близко не рассматривался всерьез хоть одним серьезным клубом из Европы 6) никогда не был лидером сборных России Вот что значит, когда такой игрок заявляет«я знаю себе цену?». Головин условный так может сказать, потому что есть за что. Но Бакаев? Понторез бесполезный
Он совсем не в Аль-Насре, а в какой-то дикой нон-лиге , в ОАЭ, в команде-середничке.
+4
-1
+3
С такими воспитанничками и враги не нужны))

Помню как это тело стояло хмурое и вялое, когда вся остальная команда праздновала победу в Кубке .
+4
-1
+3
Ответ spawn0
Бакаев? А кто это?
Папа говорил, что Зелемхан суперзвезда!
+2
0
+2
Ну и правильно, что не предложили.
Время все расставило....
+2
-1
+1
Вот прям какой то ложью выглядит. Всем было ясно что спартак хочет его сохранить.
Другое дело что спартак не предложил тех денег которые требовал бакаев в это я поверю
+3
-2
+1
Жизнь уже все расставила по своим местам…..
Спартак оказался прав, не подписав за большие деньги такой балласт.
Теперь надо повторить с Джикией.
+1
0
+1
Ответ Ярик01
А почему за воспитанника нужно при заключении нового контракта платить охрениард подъемных и агентских, с Ткаченко не обсуждали?
Есть пункт в регламенте, где требуют в заявке на сезон иметь своих воспитанников.
+1
0
+1
Ответ CaSpeR-13
Вот прям какой то ложью выглядит. Всем было ясно что спартак хочет его сохранить. Другое дело что спартак не предложил тех денег которые требовал бакаев в это я поверю
и особенно агент за подписание
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сколько лет этому бреду? забыли уже
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Ответ Всё знаю
А как могут оба врать?)) Тогда одно исключает другое. Или в Питере своя логика, которая не поддаётся объяснению?)
Ротена интервью послушайте, офигеть будете))) Этот интервью игрушкой покажется)))
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Ответ Всё знаю
А как могут оба врать?)) Тогда одно исключает другое. Или в Питере своя логика, которая не поддаётся объяснению?)
"А как могут оба врать?"
Ты голову то напряги! Один говорит "дважды два 10", другой говорит "дважды два 20", и оба врут.
Попробуй это понять, хотя сомневаюсь, что тебе это под силу.
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Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий скрыт
Ну ок.. поведай нам как дело было..
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Полировщик лавок.
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я думал уже не услышим от него ничего , а нет же ж, все болтает. Типичные диалоги всех не продленных
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Рубрика« В гостях у иуды»
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По игре сейчас вообще нулевой. Зато цену себе знает. Сиди на банке голубых
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