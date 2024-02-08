Кубок равноправия. «Зенит» забил 6 голов «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого

«Зенит» разгромил «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого в Кубке равноправия.

В турнире также участвуют «Сантос» и катарский «Аль-Духайль».

Кубок равноправия

Катар, Доха

«Зенит» Россия – «Шанхай Шеньхуа» Китай – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Педро (2), 2:0 – Кассерра (42), 3:0 – Кассерра (47), 4:0 – Сантос (54), 5:0 – Кассерра (61), 6:0 – Мантуан (82).

«Зенит»: Адамов (Москвичев, 78), Марио Фернандес (Черный, 78), Дуглас Сантос (Бардачев, 77), Эракович, Нино, Барриос (Ахметов, 69), Вендел, Клаудиньо (Ду Кейрос, 69), Артур (Мантуан, 69), Педро, Кассьерра.

Положение команд: «Зенит» – 6 очков (2 игры), « » – 6 (3), «Сантос» – 0 (1), «Аль-Духайль» – 0 (2).