Кубок равноправия. «Зенит» забил 6 голов «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

«Зенит» разгромил «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого в Кубке равноправия.

В турнире также участвуют «Сантос» и катарский «Аль-Духайль». 

Кубок равноправия

Катар, Доха

«Зенит» Россия – «Шанхай Шеньхуа» Китай – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Педро (2), 2:0 – Кассерра (42), 3:0 – Кассерра (47), 4:0 – Сантос (54), 5:0 – Кассерра (61), 6:0 – Мантуан (82).

«Зенит»: Адамов (Москвичев, 78), Марио Фернандес (Черный, 78), Дуглас Сантос (Бардачев, 77), Эракович, Нино, Барриос (Ахметов, 69), Вендел, Клаудиньо (Ду Кейрос, 69), Артур (Мантуан, 69), Педро, Кассьерра.

Положение команд: «Зенит» – 6 очков (2 игры), «Шанхай Шеньхуа» – 6 (3), «Сантос» – 0 (1), «Аль-Духайль» – 0 (2).

243 комментария
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Ответ Зелёный гопник
А Спартак вчера похоже потерял шансы на свой единственный трофей в сезоне…
В смысле? У них же есть "Кубок победителей трёх туров"
+87
-12
+75
Ответ Антон Панарин
Как будет «мы говно» по-китайски?
"Мы спартак"
+93
-22
+71
А Спартак вчера похоже потерял шансы на свой единственный трофей в сезоне…
+65
-23
+42
На матч еще Азмун пожаловал.
Как-то втихаря его бы на Изидора поменять)
+30
-2
+28
Квнщик по традиции отгребает от Зенита. Даже с китайцами.
+25
-4
+21
Совет китайцам: Закиньте кошку на пальму и пока Леня занят, улетайте без него.
+24
-4
+20
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Слышу боль в Ваших словах.😎
+22
-6
+16
Как будет «мы говно» по-китайски?
+21
-6
+15
Как бразильцы с мячом работают, просто кайф смотреть
+13
-1
+12
6:0

Гейм, сет, матч🙃
+13
-2
+11
Колумбийская связка 😎
+10
0
+10
Завтрашний матч с Аль-(Эр)-Райаном пройдёт в закрытом режиме.

Там, наверное, по большей части будут играть русскоязычные наши кудесники, поэтому к просмотру запрещено🙃🤪
+15
-5
+10
Ответ Мельников Михаил
Комментарий скрыт
Так не смотри типа кто-то расстроится.
+13
-3
+10
Ответ Сергей Фетисов
Комментарий скрыт
Сергуня, Зенит никогда не претендовал на звание народной команды, звание лучшего клуба России вполне устраивает.
+10
-1
+9
Ответ Михаил Алексеев
Игра вроде бы у зенита, но судя по комментариям болельщики этого клуба переживают за Спартак.
Все правильно,игра у Зенита,а пришли оставить свою желчь болельщики Спартака и куда же без динамовца))
+16
-7
+9
9,5 легионеров в составе Зенита. Многим не нравится. При этом всем нравится смотреть на английские клубы, где в условном Фулхэме из 18-20 игроков максимум 2-3 англичанина. Можно и Тоттенхэм вспомнить. Получается определенное лицемерие. То что в Англии изобилие легионеров - кайф, то что в российских клубах в потенциале могло бы скажем выходить на футбольное поле максимум по 2-3 россиянина это уже конечно "немного другое", уже "почему-то" неприятно.....
+11
-2
+9
Ну что же, кто хотел увидеть свою команду-увидели,кто хотел пострадать-пстрадали...каждому своё,Зенит с победой на классе!
+11
-2
+9
Ответ Groznyi2024
В смысле? У них же есть "Кубок победителей трёх туров"
надеюсь им вручили за это медальоны))))
+9
-3
+6
Сегодня на Зенит было приятно смотреть, техничная и красивая игра.
+9
-3
+6
Зениту хорошей подготовки к возобновлению сезона,победы и без травм!
+19
-13
+6
Уверен, что в спортак влезет в два раза больше. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
+10
-4
+6
Зенит - с победой и очередной хорошей разминкой перед Светлым праздником!😎
+10
-4
+6
Барриос 🍬 выдал)
+5
0
+5
Ответ Данил Кублицкий
Комментарий скрыт
Даня, скушай банан сам, благотворно действует при нервном расстройстве.
+6
-1
+5
Ну тут конечно уж очень сильная разница в классе
+5
0
+5
Зениту - удачной тренировки и без травм!
+8
-3
+5
Топовый розыгрыш!
+5
-1
+4
Ответ Алексей Кузнецов
А почему Даня Динамовский такой расист?
Может вспоминает времена родной динамы с 25-ю португальцами?
+5
-1
+4
Ответ Мельников Михаил
Комментарий скрыт
Так как раз тебе ни кто и не предлагает, для тебя вон кучи брёвен бегают, наслаждайся.
+6
-2
+4
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Я фаталист-оптимист!) Все будет хорошо. Главное, дожить. ( это если вкратце ).💪😎
+5
-1
+4
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