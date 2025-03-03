Боярский о 19-м туре: «Спартак» смотрелся интереснее «Зенита», его текущая форма недостаточная, чтобы бороться за 1-е место. Но я надеюсь на Энрике»

Михаил Боярский оценил ход чемпионской гонки в Мир РПЛ.

В 19-м туре «Спартак» победил «Оренбург» (2:0), а «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

«Спартак» выиграл 2:0, он смотрелся интереснее «Зенита». Но я надеюсь на новичка Луиса Энрике . Увидим его в работе.

Ситуация в таблице интересная — все набирают очки. «Краснодар» и «Спартак» — серьезные соперники. «Зенит» должен был забрать очки в игре против ЦСКА. В такой сложной ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука, которые могут привести команду к желаемому результату. Это будет сложно, потому что качественно все силы исчерпаны. Текущая форма «Зенита» недостаточная, чтобы бороться за первое место», — сказал народный артист России, болельщик «Зенита».

У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков после 19-го тура РПЛ. Петербуржцы лидируют по дополнительным показателям, красно-белые – на 2-м месте