Отец Кокшарова о сравнениях сына с Холандом: «Кумиров быть не должно. Нужно брать от лучших лучшее и быть самим собой. Пусть потом равняются на тебя»
Отец Александра Кокшарова оценил сравнения сына с Эрлингом Холандом из «Ман Сити».
В субботу нападающий «Пари НН» забил гол и сделал ассист в матче с «Акроном» (2:1).
— Как вы относитесь к сравнению сына с Холандом?
— Мы уже обсуждали с ним этот момент, мне совершенно без разницы. Я ему всегда говорю: «У меня никогда не было кумиров, и у тебя тоже не должно их быть».
Нужно брать от лучших лучшее и быть самим собой. Пусть потом равняются на тебя, — сказал Эдуард Кокшаров, олимпийский чемпион по гандболу.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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