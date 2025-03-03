Отец Кокшарова о сравнениях сына с Холандом: «Кумиров быть не должно. Нужно брать от лучших лучшее и быть самим собой. Пусть потом равняются на тебя»

Отец Александра Кокшарова оценил сравнения сына с Эрлингом Холандом из «Ман Сити».

В субботу нападающий «Пари НН » забил гол и сделал ассист в матче с «Акроном» (2:1).

— Как вы относитесь к сравнению сына с Холандом?

— Мы уже обсуждали с ним этот момент, мне совершенно без разницы. Я ему всегда говорю: «У меня никогда не было кумиров, и у тебя тоже не должно их быть».

Нужно брать от лучших лучшее и быть самим собой. Пусть потом равняются на тебя, — сказал Эдуард Кокшаров, олимпийский чемпион по гандболу.