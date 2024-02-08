Сергей Карякин: «У Ротенберга очень ясный ум, он фонтанирует идеями. Именно он придумал, как объединить хоккей и шахматы. Считаю это правильной инициативой»
Сергей Карякин поделился мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.
Ранее чемпион мира по шахматам в рапиде и блице Карякин провел сеанс одновременной игры с хоккеистами и тренерами СКА.
«Роман Борисович был больше организатором, чем участником. Должен был все контролировать! Помимо хоккеистов СКА там же были и дети, которые занимаются в «Красной машине», куда, кстати, ходит и мой ребенок.
А так у Романа Борисовича действительно очень ясный ум, он фонтанирует разными идеями. Именно Роман Борисович придумал, как объединить хоккей и шахматы. Считаю это правильной инициативой.
Мы в ближайшее время планируем подписать меморандум о сотрудничестве между шахматной федерацией Московской области и хоккейным клубом СКА. Будем двигаться в этом направлении», – сообщил шахматист Сергей Карякин.
А вообще да, Карякин прав. Ротен прямо системно фонтанирует. То лозунгами, то идеями...🤦♂️
Врач смотрит и отвечает: у вас тут нет дырочки!!
Босс: су## зализали!
Идея как раз уровня Ромчика. Также он объединил балалайку с автоматом Калашникова, бокс с теннисом, керлинг с Формулой-1 и финский паспорт с русским патриотизмом. Просто Кулибин наших дней.