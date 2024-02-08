Сергей Карякин: «У Ротенберга очень ясный ум, он фонтанирует идеями. Именно он придумал, как объединить хоккей и шахматы. Считаю это правильной инициативой»

Теги СКА Сергей Карякин КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Карякин поделился мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

Ранее чемпион мира по шахматам в рапиде и блице Карякин провел сеанс одновременной игры с хоккеистами и тренерами СКА.

«Роман Борисович был больше организатором, чем участником. Должен был все контролировать! Помимо хоккеистов СКА там же были и дети, которые занимаются в «Красной машине», куда, кстати, ходит и мой ребенок.

А так у Романа Борисовича действительно очень ясный ум, он фонтанирует разными идеями. Именно Роман Борисович придумал, как объединить хоккей и шахматы. Считаю это правильной инициативой.

Мы в ближайшее время планируем подписать меморандум о сотрудничестве между шахматной федерацией Московской области и хоккейным клубом СКА. Будем двигаться в этом направлении», – сообщил шахматист Сергей Карякин.

Материалы по теме

86 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да чего уж там) именно он шахматы и хоккей и придумал)
+120
0
+120
Карякин-концентрированный холуй, можно сдать его в палату мер и весов. Там от него все равно будет больше толка
+75
-1
+74
Блиц, блиц - лижет без границ!
+66
0
+66
Ответ Михаил Мельниченко
Да чего уж там) именно он шахматы и хоккей и придумал)
Мастера аналлингуса устроили междусобойчик за лучшее проникновение .
+44
-1
+43
Кукушка хвалит петуха....
А вообще да, Карякин прав. Ротен прямо системно фонтанирует. То лозунгами, то идеями...🤦‍♂️
+32
0
+32
Язык карякина работает без выходных.
+30
-1
+29
Сергей Карякин: «У Ротенберга очень ясный ум, он фонтанирует идеями. Именно он придумал хоккей и шахматы. Считаю это правильной инициативой»
+23
-2
+21
Я бы с удовольствием посмотрел,как бы он со своим ясным умом потренировал бы "Витязь" или "Сочи".
+19
0
+19
Я когда кокоса обожрусь , у меня тоже ясный ум и я фонтанирую идеями)))))
+17
0
+17
Мне действительно становится страшно от мысли, что вокруг меня такие больные на голову люди. И страшнее всего, что эти люди принимают решения, управляют, имеют воздействие на общество.
+16
-1
+15
Ну это шах и мат Назарову с Юдиным по вылизыванию
+12
-1
+11
Великий тренер! Мастер просмотра матчей НХЛ! Обладатель 80 уровня из 80 возможных по отмене гола соперника за секунду до окончания периода! Уникальный следователь, который раскрыл план Кравца по "убийству" своего игрока! Идейный вдохновитель сериала "Слово пацана"! Да и просто "молодо-зелено"! Роман Ротенберг!
+12
-1
+11
Если Ротенберги умные, то почему они не заработали состояние своим умом?
+13
-3
+10
Ответ Владимири Йолкиннен
Блиц, блиц - лижет без границ!
Приходит босс в больницу и говорит врачу, по большому не могу ходить в туалет.
Врач смотрит и отвечает: у вас тут нет дырочки!!
Босс: су## зализали!
+9
0
+9
Именно он придумал, как объединить хоккей и шахматы ------

Идея как раз уровня Ромчика. Также он объединил балалайку с автоматом Калашникова, бокс с теннисом, керлинг с Формулой-1 и финский паспорт с русским патриотизмом. Просто Кулибин наших дней.
+8
0
+8
в какой момент у народа кукуха сваливает ?
+6
0
+6
Нашли друг друга.
+6
0
+6
Шахматы и бокс - идеальное объединение
+7
-1
+6
ротен нанял адвоката-шахматиста, чтоб доказать , что он умный, а не тупой клоун, как о нем думают примерно 99%. не поможет Рома, тупость не скрыть никаким адвокатом шахматистом
+5
0
+5
Ответ Lanc
Если Ротенберги умные, то почему они не заработали состояние своим умом?
Зачем идти по пути наибольшего сопротивления когда есть друг который не бросит)
+4
0
+4
Глубже, Серёжа, глубже
+4
0
+4
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану (с)
+3
0
+3
Это что там за новаторство у Ромки? Пешками схемы изображать? Карякин раскорячился уж слишком, скольким чинушам нужно оды петь.
+3
0
+3
Ну возьмите его уже куда нить. Никак не может свой язык пристроить
+3
0
+3
Ротенберг: "у Карякина очень шершавый язык"
+3
0
+3
если бы Ротенберга не было,то его надо было придумать. Без такого гейзера, порядок мира в России, был бы недостаточно полон. Серёга К. молодец, вовремя застолбил себе теплое место.
+2
0
+2
Сергей, игроки сборной СССР всегда играли в шахматы. Читал в интервью, что Владимир Петров на сборах, во время отдыха, всегда ходил с шахматной доской и предлагал с ним сыграть. И пока не выиграет, не отпускал. Такие дела. А ты здесь этого клоуна суешь, как гения. Лучше тебе играть, а не говорить,глупо выглядишь.
+2
0
+2
Этого тоже покусал Роман. Скоро про систему начнёт говорить
+2
0
+2
Уже не знает, как и кому подлизать.
+2
0
+2
Да что там, Ротенберг придумал и хоккей и шахматы!
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий