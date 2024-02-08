Сергей Карякин: «У Ротенберга очень ясный ум, он фонтанирует идеями. Именно он придумал, как объединить хоккей и шахматы. Считаю это правильной инициативой»

Сергей Карякин поделился мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

Ранее чемпион мира по шахматам в рапиде и блице Карякин провел сеанс одновременной игры с хоккеистами и тренерами СКА.

«Роман Борисович был больше организатором, чем участником. Должен был все контролировать! Помимо хоккеистов СКА там же были и дети, которые занимаются в «Красной машине», куда, кстати, ходит и мой ребенок.

А так у Романа Борисовича действительно очень ясный ум, он фонтанирует разными идеями. Именно Роман Борисович придумал, как объединить хоккей и шахматы. Считаю это правильной инициативой.

Мы в ближайшее время планируем подписать меморандум о сотрудничестве между шахматной федерацией Московской области и хоккейным клубом СКА. Будем двигаться в этом направлении», – сообщил шахматист Сергей Карякин.